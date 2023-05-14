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При отражении массовых атак ВСУ под Артемовском погибли два полковника ВС России
Минобороны заявило о гибели полковников ВС России Макарова и Бровко при отражении массовых атак ВСУ под Артемовском
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Командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров и заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко погибли в результате отражения атаки ВСУ в Донецкой Народной Республике, заявили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что Вячеслав Макаров, находясь на передовой, лично руководил боем, и две атаки противника были отражены. Отмечается, что военнослужащие бригады поразили три танка, четыре боевые машины пехоты и два украинских бронеавтомобиля.
В Минобороны подтвердили гибель командира бригады во время эвакуации с поля боя, после полученного тяжелого ранения.
Также сообщается о гибели Евгения Бровко, который руководил действиями личного состава. В пресс-службе уточнили, что во время боя по отражению одной из атак Бровко героически погиб, получив множественные осколочные ранения.
Ранее военные эксперты рассказали газете ВЗГЛЯД, почему президент Украины Владимир Зеленский открыто не объявляет о контрнаступлении ВСУ. По мнению экспертов, информационная кампания вокруг контрнаступления перешла в новую фазу. С одной стороны, официальные лица офиса Зеленского заявляют о том, что атаку надо бы перенести на более поздний срок ввиду недостатка техники. С другой стороны, силы ВСУ проводят небольшие атаки для того, чтобы попытаться вбить клин вглубь российской обороны.
Украинский генерал объяснил, почему Киеву «не победить великую российскую армию»
Украинский генерал Кривонос предрек неудачу Киева в контрнаступлении
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У российских военных есть существенные преимущества, что не позволит Киеву достигнуть целей в контрнаступлении, заявил украинский генерал-майор Сергей Кривонос.
Кривонос назвал Россию мощной страной с сильной экономикой, а российскую армию – великой. «Вопрос стоит не столько в подготовке их бойцов, хотя она тоже высокая, речь идет об их численном превосходстве», – заявил Кривонос телеканалу «Прямой».
Военный призвал трезво смотреть на вещи и выразил мнение, что Киев вряд ли достигнет своих целей в контрнаступлении, а в случае поражения обвинит в этом военных. Кривонос также сообщил, что Киев не получил достаточно вооружения от Запада, что еще больше осложняет положение украинских военных, передает РИА «Новости».
Ранее Кривонос заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его офис проявляют неуважение к военнослужащим армии, что может стать причиной антиправительственных протестов.
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Washington Post рассказала о желании Зеленского захватить российские города
Washington Post сообщила о предложении Зеленского «занять» российские города и взорвать нефтепровод «Дружба»
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Президент Украины Владимир Зеленский предлагал захватить российские приграничные города, а также взорвать нефтепровод «Дружба», сообщают СМИ со ссылкой на попавшие в Сеть документы Пентагона.
Как свидетельствуют полученные разведкой США материалы, Зеленский не оставляет идею ударов по российской территории, а не только по регионам, которые Киев и Запад объявляют «оккупированными». При этом Зеленский хотел бы осуществлять такие удары ракетами дальнего радиуса действия, несмотря на заверения в отказе от использования поставляемого Западом вооружения для ударов по территории России, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.
Washington Post, ссылаясь на материалы разведки, включающие личную переписку Зеленского с военным командованием, сообщает, что президент Украины в конце января предлагал атаковать Россию и «занять некоторые российские приграничные города».
В конце февраля, встречаясь с главнокомандующим вооруженными силами Украины Валерием Залужным, Зеленский пожаловался на то, что у ВСУ нет ракет, способных долететь до мест дислокации российских войск «внутри страны». Также Зеленский предлагал применять БПЛА для атаки на «места дислокации в Ростове».
Кроме того, в феврале на встрече с вице-премьером Украины Юлией Свириденко он предложил «просто взорвать» нефтепровод «Дружба» и «разрушить промышленность» Венгрии, зависящей от российской нефти. По мнению разведки США, он «проявлял гнев в отношении Венгрии и потому мог высказывать гиперболизированные и бессмысленные угрозы».
Напомним, Зеленский в интервью Washington Post заявил, что заранее не получал информации об утечке ни из Белого дома, ни из Пентагона, он назвал инцидент «плохой историей». Ряд СМИ предполагал, что утечка секретных документов Пентагона была попыткой Вашингтона сказать Зеленскому о том, что продолжать бои против России бесперспективно.
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Российские истребители сбили ударивший по Луганску ракетами Storm Shadow украинский Су-24
МО: Российские истребители сбили украинский Су-24, который ударил по Луганску ракетами Storm Shadow
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Истребительная авиация ВКС России в пятницу сбила украинский Су-24, который нанес удар по Луганску крылатой ракетой Storm Shadow англо-французского производства. Также был сбит прикрывавший Су-24 истребитель Миг-29, сообщили в Минобороны.
В пятницу, 12 мая, украинские ВВС нанесли ракетный удар по предприятию полимерных изделий «Полипак» и мясоперерабатывающему комбинату «Милам» в Луганске. В Telegram Минобороны подтвердили, что удар был нанесен поставленными Великобританией авиационными ракетами Storm Shadow. При этом в военном ведомстве напомнили об обещаниях Лондона, что данные вооружения не будут применяться по гражданским объектам.
В Минобороны добавили, что в результате удара повреждены не только предприятий пищевой и химической промышленности, но и ближайшие жилые дома. Пострадали мирные жители, в том числе шесть детей.
При этом российские истребители сбили наносивший ракетный удар украинский самолет Су-24 и прикрывавший его истребитель Миг-29.
Напомним, Киев 12 мая также обстрелял ЛНР двумя крылатыми ракетами Storm Shadow англо-французского производства. ВСУ также применили одну ракету противодействия ПВО ADM-160B MALD производства США. В субботу, 13 мая Киев вновь ударил по Луганску крылатой ракетой Storm Shadow.
Газета ВЗГЛЯД писала о ракетах Storm Shadow и о том, какую угрозу они могут представлять российским войскам.
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Появилось видео взрыва склада боеприпасов после удара «Геранью» в Хмельницком
В Сети появилось видео взрыва склада боеприпасов после удара «Геранью» в Хмельницком
Снятые местные жителями кадры подтвердили уничтожение «Геранью» военного объекта ВСУ с десятками тонн боеприпасов близ Хмельницкого на Украине.
Во второй половине дня в Сети появились видео, новые свидетельства поражения ВС России одного из объектов ВСУ близ Хмельницкого, передает «Военное обозрение».
СМИ сообщали, что дрон-камикадзе ВС России поразил топливное хранилище, позже появились свидетельства о мощной детонации на объекте, которая продолжалась несколько минут. Местные жители уверены, что был уничтожен крупный склад боеприпасов и место хранение военной техники с хранилищем ГСМ для нее в Хмельницком.
В комментарии одного из очевидцев, говорится о том, что через несколько секунд после начала горения, стали разлетаться осколки. Высота столба дыма и огня составляла несколько сотен метров.
Известно о том, что объект, по которому сегодня утром был нанесён удар, уничтожен полностью, также сообщается об уничтожении подразделения нацгвардии Украины, охранявшей объект.
Ранее в подконтрольной Киеву Хмельницкой областной военной администрации заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры после взрыва, прогремевший за пределами населенных пунктов.
Также сообщалось, что за минувшие сутки на Украине повреждено 175 объектов инфраструктуры.
Блогеры обратили внимание на символические подарки папы Римского и Зеленского
В Сети обратили внимание на «воинственный» подарок президента Украины Владимира Зеленского в ответ на сувенир папы Римского, символизирующий мир.
«Папа Франциск подарил Зеленскому бронзовую скульптуру, представляющую оливковую ветвь, символ мира. В ответ Зеленский подарил ему картину с сюжетом об убийстве детей и икону, написанную на бронежилете», – отметила в Telegram-канале Небожена.
Между тем, президент Украины Владимир Зеленский, комментируя в субботу инициативы Ватикана по урегулированию, заявил, что его страна не нуждается в посредниках. Он заявил, что переговоры могут быть только по его «мирной формуле». Также Зеленский заявил, что с Путиным говорить «не о чем», передает ТАСС.
В то же время Владимир Зеленский заявил, что пригласил папу Римского Франциска к реализации украинской «формулы мира», как единственном действенном алгоритме достижения справедливости, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский после встречи в Риме с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони прибыл в Ватикан на аудиенцию к папе Римскому Франциску.
Напомним, папа Римский Франциск сообщил о «мирной миссии» Ватикана по Украине, не раскрыв деталей. Как сообщил поддерживающий переписку с понтификом председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, папа римский призвал Украину отказаться от наступления.
Военкоры показали груды уничтоженной техники по дороге в Артемовск
Военкоры опубликовали кадры «дороги смерти» ВСУ в Артемовске (украинское название – Бахмут) с грудами уничтоженной боевой техники.
Кадры с уничтоженной военной техникой ВСУ опубликованы в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны». На видео – новая куча разбитой различной военной техники от бронеавтомобилей, БМП и различных автомобилей.
Отмечается, что дорога идет в Артемовск через поселки Красное и Ивановское, которое находится под огневым контролем российской артиллерии.
Ранее военкоры показали уничтожение украинских танков под Артемовском.
Мощный взрыв прогремел в Тернополе
Взрывы прогремели в Тернополе и Херсоне
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В регионах Украины объявлена воздушная тревога, мощный взрыв прогремел в украинском Тернополе, также сообщается о взрыве в Херсоне, который находится под контролем вооруженных сил Украины.
Тревога прозвучала в западных, центральных и в большей части восточных регионов Украины, передает ТАСС.
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Тернопольской области. Председатель Тернопольского областного совета Михаил Головко заявил, что «есть прилет в промзону Тернополя», передает РИА «Новости».
«Военкоры Русской Весны» сообщают о том, что в Тернополе начался «сильнейший пожар». Указывается, что российские войска «уничтожают склады с боеприпасами и топливом для контрнаступления ВСУ». «Вероятно, на очередном заводе враг хранил боеприпасы», – пишут военкоры.
В свою очередь Киевская областная военная администрация проинформировала о работе средств ПВО в окрестностях столицы.Напомним, также было опубликовано видео взрыва склада боеприпасов в Хмельницком. Снятые местные жителями кадры подтвердили уничтожение «Геранью» военного объекта.
Зеленский отверг мирную инициативу Ватикана
Зеленский отверг посредничество Ватикана по мирному урегулированию и возможность переговоров с Путиным
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Владимир Зеленский заявил, что для мирного урегулирования Киеву не требуется посредничество Ватикана, также президент Украины отверг идею переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным.
Зеленский сказал, что урегулирование ситуации на Украине возможно только на основе предложенной им «мирной формулы». Комментируя инициативы Ватикана по урегулированию, Зеленский заявил: «При всем уважении к Его Святейшеству, нам не нужны посредники». Он сказал, что Украине «нужен справедливый мир». Кроме того, на вопрос о готовности при необходимости вести переговоры с Путиным, Зеленский ответил, что ему «не о чем» говорить с президентом России, передает ТАСС со ссылкой RAI.
Напомним, Зеленский после встречи в Риме с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони прибыл в Ватикан на аудиенцию к папе Римскому Франциску. Как отмечают блогеры, папа Франциск подарил Зеленскому бронзовую скульптуру, представляющую оливковую ветвь, символ мира, а Зеленский подарил понтифику «картину с сюжетом об убийстве детей и икону, написанную на бронежилете».
Российские штурмовые отряды освободили квартал на северо-западе Артемовска
Минобороны: Российские штурмовые отряды освободили квартал на северо-западе Артемовска
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На донецком направлении штурмовыми отрядами при поддержке подразделений ВДВ на флангах освобожден квартал в северо-западной части города Артемовск, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, десантники в Артемовске сковывали противника на флангах. ВСУ потерпели поражение в районах пунктов Григоровка, Красное и Часов Яр Донецкой народной республики (ДНР).
Уточняется, на донецком направлении уничтожено более 285 военнослужащих и наемников, два танка, три машины пехоты, четыре бронетранспортера, четыре автомобиля, две самоходных гаубицы «Акация», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30.
Кроме того, в районе Краматорска был уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения группировки ВСУ, сообщили в Минобороны.
В то же время на южно-донецком и запорожском направлениях были нанесены удары в Угледаре, Павловке, Новополь ДНР, Малиновке, Малой Токмачке и Новоданиловке Запорожской области.
Также, по данным Минобороны, в районе Новомайорскоuj ДНР пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), здесь потери противника составили свыше 155 военнослужащих ВСУ убитыми и ранеными, 14 автомобилей, а также американская артсистема М777.
На херсонском направлении за сутки ликвидированы порядка 20 военнослужащих, а также одна пушка «Гиацинт-Б». Кроме того, в Николаеве уничтожен склад боеприпасов ВСУ.
На купянском направлении пресечены действия двух украинских ДРГ. Потери противника за последние сутки составили до 170 военнослужащих. На красно-лиманском направлении уничтожено до 75 военнослужащих, две машины пехоты, самоходная гаубица «Акация», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
Всего за сутки ВС России поразили 74 артиллерийских подразделения ВСУ, живую силу и военную технику в 114 районах.
В Новодмитровке ДНР уничтожена РЛС наведения целей украинского ЗРК С-300. Возле Красного ДНР поражен командно-наблюдательный пункт батальона 5-й штурмовой бригады ВСУ, а в Запорожье уничтожен склад авиационного ракетного вооружения и хранилище топлива для военной техники.
Также истребительной авиацией ВКС России в Купянске Харьковской области был сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.
ПВО за сути перехватило три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 18 украинских беспилотников в Харьковской области, в ЛНР и в ДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские истребители сбили ударивший по Луганску ракетами Storm Shadow украинский Су-24.
Военкоры показали уничтожение украинских танков под Артемовском
Появилось видео уничтожения украинских танков под Артемовском
В Сети появились кадры, на которых можно увидеть, как бойцы группы «Вагнер» ликвидируют танки и другую украинскую бронетехнику под Артемовском (украинское название – Бахмут).
В Telegram «Военкоры Русской Весны» появились кадры, снятые в ходе боев под Артемовском. На них видно, как наводится артиллерия, а беспилотники «Орлан» фиксируют результат. По всей видимости, огонь велся высокоточными снарядами «Краснополь».
Ранее военкоры опубликовали видео «дороги смерти» на Артемовск с уничтоженной украинской техникой.
Российские войска взяли под огневой контроль трассу под Авдеевкой
Боец спецназа Южной группировки российских войск сообщил об огневом контроле трассы под Авдеевкой
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Российские войска на передовой под Новокалиново в ДНР установили полный огневой контроль над участком трассы Н20, с которого украинские позиции просматриваются на много километров, сообщил боец спецназа Южной группировки войск.
Боец спецназа сказал, что на позиции находятся огневые расчеты минометов, АГС и ПТУРов. На указанном направлении фронта мало лесополос, равнинная местность просматривается на расстояние до 5 км, в связи с чем вооруженным силам Украины будет «очень тяжело прорваться», передает РИА «Новости».
Кроме того, в Южной группировке войск сообщили, что украинские военные в Марьинке «боятся, вольно себя не ведут», передвигается перебежками, а в случае контактного боя «ведут огонь из-за укрытий, порой по-сомалийски – не прицельно, просто выставляя оружие из-за угла». Движение диверсионных групп ВСУ обнаруживается еще на подступах к городу, по ним сразу наносится удар.
Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев сообщил, что на Южнодонецком направлении российская артиллерия ликвидировала под Марьинкой разведгруппу ВСУ. Дроном «Ланцет» у Шахтерского уничтожена украинская гаубица M777.
Также артиллерия уничтожили два пункта временной дислокации ВСУ в Запорожской области – у населенных пунктов Каменское и Новоданиловка. У Темировки уничтожили украинскую гаубицу «Мста-Б», у Малой Токмачки и Каменского – пикапы с боевиками, а у Чаривного – грузовой автомобиль украинских военных. Также российскими расчетами ЗРК «Бук» отражен удар РСЗО HIMARS.
Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российские ракетные подразделения нанесли удары по пункту временной дислокации ВСУ у Краматорска и по украинской артиллерии у населенного пункта Мемрик, передает ТАСС.
Российская авиация атаковала скопления украинских военных у Григоровки и Авдеевки. В Григоровке и Белогоровке артиллерия уничтожила скопления автомобильной техники противника, предназначенной для подвоза боеприпасов и личного состава. В районе Марьинки сорвана попытка ВСУ провести разведку боем.
В Минобороны России также сообщили, что расчеты батарей самоходных артиллерийских установок 2С3М «Акация» нанесли удар по опорным пунктам, скоплению живой силы и техники ВСУ.
Кроме того, Минобороны опубликовало в Telegram видеозапись боевой работы артиллерийских подразделений ВДВ, которые уничтожили огневые позиции артиллерийских расчетов и резервы украинских националистов в южном секторе проведения специальной военной операции.
Напомним, на донецком направлении штурмовыми отрядами при поддержке подразделений ВДВ на флангах освобожден квартал в северо-западной части города Артемовск. В районе Краматорска был уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения группировки ВСУ.
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Global Times назвала СВО исправлением исторической аномалии
Американский политолог Корыбко назвал решение России начать СВО исправлением исторической аномалии
Однополярность, установившаяся в мире после распада СССР, стала «исторической аномалией», решение России провести специальную военную операцию на Украине исправило ситуацию, заявил американский политолог Эндрю Корыбко.
Корыбко считает, что однополярность объясняется не «исключительностью» США, а уникальным стечением обстоятельств. В 2022 году стало возможным ускорить «возвращение в нормальное русло истории» – СВО «беспрецедентным образом активизировала глобальный системный переход к многополярности», передает РИА «Новости» со ссылкой на Global Times.
Как указал Корыбко, «лишь немногим более трех десятков стран» вооружают Украину и вводят санкции против России. По его мнению, это свидетельствует об ограниченности влияния США. Он считает, что БРИКС займет особое место в становлении равноправного и справедливого мироустройства.
Напомним, российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что движение к глобальной многополярности является фактом, геополитической реальностью.
Взрывы прогремели в Киеве и Харькове
Взрывы прозвучали в Киеве и Харьковской области Украины
Украинские СМИ сообщают о звуках взрывов в Киеве. Власти Харьковской областной военной администрации также сообщили о взрывах в регионе.
В субботу вечером в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога, передает РИА «Новости».
В ночь на воскресенье тревогу отменили во всех областях, кроме Харьковской, передает ТАСС.
«Военкоры Русской Весны» сообщают о «мощных взрывах в Харькове». В сообщении говорится о «зареве от пожара над местом прилета». По заявлению местных властей, удары нанесены по Харькову и пригородам.
Напомним, также сообщалось о мощном взрыве в Тернополе. Взрывы прозвучали и в Херсоне, который находится под контролем вооруженных сил Украины.
В США заявили о фактическом установлении на Украине нацистского режима
Экс-разведчик США Риттер заявил, что американцы должны понять, что встали на сторону нацистов на Украине
На Украине установился нацистский режим, который поощряет удары по мирным жителям Донбасса, которые наносятся намеренно, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер на YouTube-канале U.S. Tour of Duty.
Риттер считает, что в США должны понять, что американцы встали на сторону нацистов, ужасных преступников, передает РИА «Новости».
По его словам, Киев одобряет ракетные удары по мирным жителям и инфраструктуре, что влечет за собой гибель людей. При этом, Риттер отметил, что ВСУ намеренно стреляют по наводке разведки США.
Ранее бывший американский разведчик предрек разгром Россией Украины к началу осени.
Российская группировка «Восток» пресекла украинскую попытку разведки боем
Подразделения российской группировки «Восток» пресекла попытку ВСУ разведки боем
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Подразделения группировки российских войск «Восток» при поддержке артиллерии пресекли попытку проведения противником разведки боем на Южно-Донецком направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.
Передовые подразделения группировки «Восток» при поддержке артиллерии на Южно-Донецком направлении пресекли попытку проведения противником разведки боем и уничтожили разведгруппу, сообщил Гордеев, слова которого приводит Telegram Минобороны.
Кроме того, расчеты самоходных минометов «Тюльпан» ликвидировали пункт временной дислокации противника в районе Великой Новоселки, а экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1 уничтожены два опорных пункта противника восточнее Угледара.
Кроме того, артиллеристы на Запорожском направлении ликвидировали бронеавтомобиль в районе населенного пункта Малые Щербаки, САУ «Гвоздика» в районе Новопавловки и грузовой автомобиль в районе Малой Токмачки. Сбиты пять украинских дронов.
Ранее с Минобороны сообщали, что истребительная авиация ВКС России в пятницу сбила украинский Су-24, который нанес удар по Луганску крылатой ракетой Storm Shadow англо-французского производства. Также был сбит прикрывавший Су-24 истребитель Миг-29.