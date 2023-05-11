Посол США выступила против российских авиарейсов в Грузию

Посол США в Грузии Дегнан раскритиковала возобновление прямого авиасообщения с Россией

Посол США в Грузии Келли Дегнан подвергла резкой критике решение России отменить визы для граждан Грузии и возобновить прямое авиасообщение, а также напомнила об исторической «ответственности» Москвы за сложные для Тбилиси вехи, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Думаю, уже многие грузины встревожены тем, что в их стране с прошлого года находятся сотни тысяч граждан России», – сказала она журналистам 10 мая, сообщает Общественное ТВ Грузии – «Первый канал».

Посол отметила, что российский туристический сектор прогнозирует после восстановления рейсов прибытие в Грузию миллиона россиян.

По словам Келли Дегнан, решение «кровавого режима» России по визам и рейсам «выглядит странно» на фоне нынешних российских действий на Украине и «того, что Россия сделала против Грузии 15 лет назад» во время войны 2008 года.

«Возникает вопрос, почему (президент России Владимир) Путин делает для Грузии это сейчас. Никто не верит, что это ради комфорта грузинских путешественников», – сказала она.

Посол предположила, что Россия в дальнейшем может использовать для «вмешательства» пребывание своих граждан в Грузии. В этой связи она сказала, что было бы лучше, если бы Россия вывела своих военных из Абхазии и Южной Осетии, где те размещены после войны-2008.

Посол также предложила России отозвать решение о признании независимости этих двух бывших грузинских автономий.

«Напомню, что Россия вторглась в Грузию в 2008-м. В 1989 году (в Тбилиси Советская армия разогнала митинг, погибло 16 человек) Россия попыталась разрушить независимость Грузии, в 1978 году выступила против грузинского языка (в Тбилиси тогда прошли студенческие волнения, и грузинский язык был признан конституционным)», – напомнила посол.

«Веками Россия оскорбляла грузинскую церковь», – также заявила Дегнан.

Напомним, президент Владимир Путин издал указ о возобновлении авиасообщения с Грузией. Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили приветствовал это решение. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какой будет новая страница российско-грузинских отношений.