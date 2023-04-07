Кремль спросили об инициативе Ватикана о пасхальном перемирии

В Кремле не слышали о предложении папы Римского Франциска о двухнедельном пасхальном перемирии

Кремль не будет комментировать информацию о предложении папой Римским Франциском ввести пасхальное перемирие в зоне проведения спецоперации ввиду отсутствия официальных заявлений из самого Ватикана, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле не считают нужным комментировать, так как предложение понтифика не было предложено в виде конкретного документа, передает ТАСС.

Отметим, что, по словам председателя Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова, понтифик предложил такое перемирие в личном разговоре, так как эта тема для Франциска очень важна и он попросил от его лица объявить об этом.

«В честь празднования Пасхи и светлых пасхальных недель» католиками и православными с 9 апреля сроком на две недели папа Римский предложил ввести двухнедельное перемирие в зоне военных действий на Украине и в новых регионах России.

Напомним, в январе Россия предложила ввести рождественское перемирие. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что рождественское перемирие со стороны России рассматривается как попытка выиграть время на перегруппировку войск.

В тот же момент российское министерство обороны сообщало об украинских обстрелах после наступления режима прекращения огня.