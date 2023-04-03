НАК выявил причастность спецслужб Украины и ФБК к убийству Татарского

НАК: Убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением сторонников ФБК Навального

Теракт, в результате которого погиб российский военный корреспондент Владлен Татарский, спланировали украинские спецслужбы с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* (организация признана иностранным агентом и запрещена в России как экстремистская) Алексея Навального, сообщил Национальный антитеррористический комитет.

В заявлении НАК говорится, что Дарья Трепова, задержанная по подозрению в причастности к взрыву в Петербурге, является активной сторонницей так называемого Фонда борьбы с коррупцией* Навального, передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что Трепова задержана.

Напомним, взрыв прогремел в кафе в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер российского военного корреспондента Владлена Татарского. Военкор погиб, пострадали 32 человека, восемь из них находятся в тяжелом состоянии. Сообщалось, что взрывное устройство принесла одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка – подарок Татарскому.