После взрыва в кафе в Петербурге в больницах остаются восемь человек в тяжелом состоянии

Горкомздрав: После взрыва в кафе в Петербурге в больницах в тяжелом состоянии остаются восемь человек

Восемь человек после взрыва в кафе в Петербурге остаются в больницах в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней тяжести и удовлетворительном, девять человек отпущены на амбулаторное лечение, сообщает городской комитет по здравоохранению.

По сообщению комитета, после взрыва в кафе в больницы Петербурга был доставлен 31 пациент, в настоящий момент девять человек были отпущены на амбулаторное лечение, в больницах восемь человек остаются в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней тяжести, передает РИА «Новости».

В комитете сообщили, что пострадавших приняли городская больница № 26, НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, ВЦЭРМ им. Никифорова МЧС, Мариинская больница, городские больницы № 15 и 40, Покровская, Елизаветинская больница и детский центр Раухфуса.

Ранее Минздрав сообщил, что в Санкт-Петербурге число пострадавших в результате взрыва, жертвой которого стал военкор Владлен Татарский, возросло до 32 человек.

Напомним, в кафе, где произошел взрыв, проводили творческий вечер военкора Владлена Татарского (псевдоним, под которым работал блогер и публицист Максим Фомин). СМИ сообщают несколько версий, касающихся задержания подозреваемой.