Появилось несколько версий вокруг задержания подозреваемой в убийстве Татарского

В рамках версий вокруг подозреваемой в убийстве Татарского сообщается о задержании Треповой или ее сестры

СМИ сообщают несколько версий, касающихся задержания подозреваемой в убийстве военкора Владлена Татарского (Максима Фомина) в Санкт-Петербурге. Утверждается, что задержанных по этому делу нет, что задержана Дарья Трепова или ее сестра.

Источник spb.kp.ru в МВД опроверг информацию о задержании подозреваемой в убийстве Татарского. По его словам, «нет задержанных».

Источник «Известий» заявил, что «предполагаемая подозреваемая находится в одной из петербургских больниц». Данных о ее состоянии нет.

78.ru публикует видеозапись «задержания в Петербурге Дарьи Треповой». Как пишет издание, источник «подтвердил, что задержана именно она». Подозреваемую вывели из квартиры после того, как там несколько часов работали правоохранители, у девушки были куплены билеты на самолет, но на рейс она не явилась.

РЕН ТВ сообщает, что сотрудники силовых ведомств задержали, предположительно, сестру Дарьи Треповой.

«Фонтанка» пишет, что из квартиры после обыска, который продолжался несколько часов, «вывели двоих». «Предположительно, речь идет о родственниках петербурженки Дарьи, которую в данный момент разыскивают», – пишет издание.

Напомним, в результате взрыва в кафе в Петербурге погиб военкор Татарский. Кроме того, пострадали 30 человек. Ряд СМИ сообщал, что во время творческого вечера Татарскому передали статуэтку в подарок. Высказывается предположение, что статуэтка содержала взрывчатку. Появилась информация о задержании подозреваемой – Дарьи Треповой.