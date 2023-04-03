Минздрав уточнил число пострадавших в результате взрыва в Петербурге

В результате взрыва в кафе в Петербурге пострадали 30 человек

В Санкт-Петербурге число пострадавших в результате взрыва, жертвой которого стал военкор Владлен Татарский, возросло до 30 человек, сообщил Минздрав России.

После взрыва, который произошел в кафе в Санкт-Петербурге, с места происшествия в медицинские учреждения доставили 24 пострадавших. Еще шесть человек позднее сами обратились за медицинской помощью, передает ТАСС.

В пресс-службе городского комитета по здравоохранению сообщили, что пострадавшему ребенку провели операцию по удалению осколков. Девочка находится в «состоянии средней тяжести, угрозы жизни нет».

Напомним, взрыв произошел в кафе, где проводился творческий вечер военкора Владлена Татарского (псевдоним, под которым работал блогер и публицист Максим Фомин). Сам Татарский погиб. Появилась информация о задержании подозреваемой.