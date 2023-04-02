Появилась информация о задержании подозреваемой в убийстве Владлена Татарского

Источник: По подозрению в убийстве Владлена Татарского задержана жительница Петербурга

По подозрению в убийстве общеопасным способом военкора Владлена Татарского задержана жительница Санкт-Петербурга.

«Интерфакс» со ссылкой на источник называет имя подозреваемой – Дарья Трепова.

Напомним, в результате взрыва в кафе «Стрит-бар» в Петербурге погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Кроме того, пострадали не менее 25 человек, состояние шести из них оценивается как тяжелое.

Ряд СМИ сообщал, что на встрече Татарскому передали статуэтку в подарок. Высказывается предположение, что статуэтка содержала взрывчатку. По другой версии, взрывное устройство было заранее заложено в кафе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, обстоятельства резонансного преступления в Петербурге наводят на мысли о работе украинских спецслужб.