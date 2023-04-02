Минздрав: Шесть госпитализированных после взрыва в Петербурге находятся в тяжелом состоянии

В результате взрыва в кафе в Петербурге 8 госпитализированных находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести, состояние еще шести оценивается как тяжелое, сообщила пресс-служба Минздрава России.

Вся необходимая медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме, оказание медпомощи координирует Минздрав России и комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга, сообщает РИА «Новости».

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что число пострадавших после взрыва в кафе в Петербурге возросло до 25 человек, 19 госпитализированы.

Сообщалось, что в Петербурге взрыв произошел в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной. МВД России подтвердило гибель военкора Владлена Татарского.