В результате взрыва в кафе в Петербурге пострадали 32 человека

Минздрав сообщил о 32 пострадавших в результате взрыва в кафе в Петербурге

В Санкт-Петербурге число пострадавших в результате взрыва, жертвой которого стал военкор Владлен Татарский, возросло до 32 человек, сообщил Минздрав России.

В сообщении говорится, что 10 человек находятся в тяжелом состоянии; еще 16, в том числе 14-летнняя девочка – в состоянии средней тяжести; состояние еще пяти оценивается как удовлетворительное, одна пострадавшая от госпитализации отказалась. Пациенты получают всю необходимую помощь, передает РИА «Новости».

Напомним, в кафе, где произошел взрыв, проводили творческий вечер военкора Владлена Татарского (псевдоним, под которым работал блогер и публицист Максим Фомин). СМИ сообщают несколько версий, касающихся задержания подозреваемой.