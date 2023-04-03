МИД обвинил США в расколе православия на Украине

МИД обвинил США в расколе православия, а украинскую власть – в использовании религии для неонацистских практик

Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры стала результатом работы извращенного механизма влияния США на конфессиональную сторону киевской политики, заявил МИД России.

МИД заявил в Telegram, что на Украине стартовала «решающая стадия» кампании киевского режима и подконтрольной ему «Православной церкви Украины» по захвату Лавры. Отмечается, что и прежде попытки захвата Лавры проводились с участием «неонацистского актива». Власти Украины принимают нелегитимные решения, направленные на захват Лавры.

«Священнослужителям давали понять, что в случае несогласия против них будут применены жесткие меры, одна из которых – арест настоятеля монастыря митрополита Павла – уже реализована», – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что украинская власти решила атаковать Лавру во время Великого Поста. Подчеркивается, что защитники Лавры показали себя «как настоящие исповедники». В частности, МИД указывает на певчую хора монастыря Екатерину Ершову, вокруг которой «бесновались подконтрольные Киевскому режиму неонацисты».

МИД отметил, что церковные и светские власти на разных уровнях призывали мировое церковное и международное сообщества отреагировать на ситуацию на Украине. Как заявил МИД, отсутствие «решительной реакции весьма показательно». МИД обвинил украинские власти в использовании религиозной политики для «продвижения неонацистских практик». Киев поддержал «раскол церквей, вмешавшись в сакральную сторону жизни каждого верующего православного», говорится в заявлении.

Как заявило российское ведомство, на Украине «страдают не только православные». В частности, «о проявлениях исламофобии заявляют представители относительно небольшой мусульманской общины Украины», а «юдофобии и антисемитизму» не препятствует «еврейское происхождение» президента Украины Владимира Зеленского, «к которому многие защитники Киева так часто апеллируют».

МИД заявил, что «режим Зеленского не самостоятелен в своей антицерковной политике», а раскол православия – это цель, которую «давно провозгласили в Вашингтоне», создав «извращенный механизм прямого и опосредованного влияния на конфессиональную сторону киевской политики». По мнению МИДа, «беспредел» на Украине носит «рукотворный» характер.

Москва считает, что «поставленный Вашингтоном и называющий себя иудеем и защитником религиозных свобод» Зеленский «понимает свою зависимость от США» и «проводит антиправославную политику по указке американцев», нацеленных на борьбу с Россией. Ситуация вокруг Лавры – «нелегитимное с правовой и безнравственное с духовной точки зрения деяние нынешних властей в Киеве», которое «показательнее многих иных шагов режима», не желающего учитывать чувства и права граждан Украины, заявил МИД.

Напомним, украинская власть прямо пообещала «зачистить физически» православное духовенство, которое раньше относилось к Московскому патриархату. Советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк назвал церковь «гнойником», который придется «хирургически вырезать».