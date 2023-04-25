В Дне единых действий в память о геноциде советского народа поучаствовали 10,7 млн человек

В прошедшем 19 апреля Дне единых действий в память о геноциде советского народа приняли участие 10,7 млн человек из разных регионов России, на мероприятиях задействовали 148 региональных координаторов из 84 субъектов, включая новые регионы.

Итоги проведения Дня единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны подвели 24 апреля в Общественной палате.

Информационный охват из открытых источников на ресурсах ОП России составил 28,2 млн человек. Потенциальная аудитория медиакомпании – 58,6 млн человек. Такие данные озвучила председатель комиссии Общественной палаты по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Елена Родионова.

По данным Медиалогии, сообщила она, в СМИ страны вышло более 3,7 тыс. публикаций, в соцсетях – 60 тыс. постов. К информационному освещению событий подключились 15 зарубежных стран. В ОП России работал Координационный центр Дня единых действий, который провел девять часов прямой трансляции. Также действовала горячая линия для методического сопровождения проекта.

Одним из центральных событий Дня единых действий стал Единый урок «Без срока давности» для детей и молодежи, который прошел в формате основанного на хронике видеофильма и деловой игры, участники которой разобрались в понятиях «нацизм», «фашизм», «геноцид», изучили факты и хронику преступлений.

«Главный результат – эмоции и слова детей. Кто-то из них впервые узнал о лагерях смерти в регионе, многие искренне написали посты в соцсетях о своем отношении к геноциду. Вопросы истории – это базис отношения к событиям настоящего», – подчеркнула Родионова.

Количество участников Дня единых действий ежегодно увеличивается, заметила депутат Госдумы Ольга Коробова.

«В этом году в мероприятиях проекта принимали участие не только дети – было много молодых людей, гораздо больше, чем в прошлые годы. Студенты, причем не только педагогических вузов, проявили большую заинтересованность. Очень нужно, чтобы к этой теме подключались не только школы, но и семьи. Мы все должны знать эти даты и факты. Хочу попросить, чтобы мы не останавливались до следующего 19 апреля, надо сделать так, чтобы непростая тема геноцида дошла до каждого сердца в нашей стране», – сказала она.

О проекте научно-исследовательского фонда «Цифровая история» рассказал его директор, российский историк, публицист и блогер, редактор, Егор Яковлев. Лекторы проекта рассказывают истории, в которых есть герой и антагонист, завязка, кульминация и развязка, это заставляет слушателя сопереживать, поделился он.

«Такая подача очень важна. Не просто сухие факты и цифры. Это то, что чувствовали люди в то время. И это не может не трогать. Для старших классов это не только допустимо, но и необходимо. Это погружение в историю», – сказал Яковлев.