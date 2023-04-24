Захарова: Совбез ООН показал, какие страны настроены на конструктив

Заседание Совета Безопасности ООН под председательством главы МИД России Сергея Лаврова показало, какие страны настроены на конструктивный диалог, а какие могут устроить балаган, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Как указала Захарова, всем стало все понятно, что есть страны, которые настроены на конструктивное обсуждение насущных проблем, а есть те, кто из чего угодно могут устроить, уже даже «не шоу, а балаган», передает РИА «Новости».

По ее словам, это «можно отслеживать по качеству выступлений», то есть, кто за что выступает – за обсуждение насущного, реального, то, что требует коллективных подходов, или за использование «дешевого трехкопеечного пиара с какими-то странными совершенно заходами, не соответствующим истинным потребностям международного сообщества». Она назвала это «хрестоматийным совбезом».

Ранее Захарова заявила, что Запад свел заседание в СБ ООН под председательством России, посвященное вопросу межгосударственных военных поставок, к политической демагогии.