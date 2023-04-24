Силуанов заявил об отсутствии планов отказаться от доллара «завтра»

Российская сторона не видит своей задачей отказ от доллара и евро «завтра», переход на надежные расчетные единицы происходит со временем, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Российское руководство не ставит задачу по отказу от операций с долларом или евро «завтра», заявил министр RT, передает ТАСС.

Пока расчеты в доллары и евро есть, есть и экспортно-импортные поставки, но правительство старается переходить на «более надежные» расчетные единицы.

С Китаем расчеты проводятся в национальных валютах на 70%, это будет продолжаться и дальше, пока страны – эмитенты резервных валют будут проводить «такую политику».

Переход на расчеты в нацвалютах стал вынужденной мерой, добавил Силуанов.

Ранее в понедельник он сообщал, что все идет к замене рублем и юанем доллара.