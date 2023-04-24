Силуанов: Рубль и юань уже заменяют доллар

Все идет к тому, что рубль и юань заменят доллар, заявил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на марафоне «Знание. Первые».

«Мы к этому идем. Плохо это или хорошо, я считаю, что такова ситуация как бы нынешнего времени. Это наша валюта», – передает ТАСС ответ министра на вопрос о том, смогут ли российская и китайская валюта заменить доллар.

Силуанов добавил, что рубль и юань уже заменяют доллар, и привел данные, согласно которым более 70% операций в структуре торговли между Россией и Китаем происходит в национальных валютах.

По его словам, Россия перешла на использование нацвалют в расчетах, поскольку доллар больше не является резервной валютой и стал «опасен» для этих целей. Силуанов напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что это «не мы ушли от доллара, а доллар ушел от нас».

Настоящее и будущее финансовых расчетов, добавил Силуанов, – за использованием рубля, валют дружественных стран, а также цифровых валют.

Глава российского государства Владимир Путин ранее заявлял, что США, ограничивая использование доллара, «пилят сук, на котором сидят».