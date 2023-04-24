На Украине признали неспособность ПВО покрыть всю территорию страны

Игнат: ПВО Украины не могут защитить всю территорию страны

Спикер командования воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что средства ПВО, которые находятся на вооружении украинской армии, не могут защитить всю территорию страны из-за малочисленности, поэтому мобильные огневые группы альтернативный вариант их замены.

Как приводит слова Игната издание Еspreso.tv, сейчас Киев не может покрыть всю территорию страны средствами ПВО. Игнат добавил, что поступают комплексы Patriot, но и С-300, и «Буки» тоже не долговечны и находятся на грани возможностей, передает РИА «Новости».

Он согласился с тем, что вооружение, которое применяется против Украины, «как ни крути, все новейшее», при этом, по словам Игната, украинское производство наращивает обороты, приспосабливаясь к реалиям современной войны.

Ранее газета Washington Post сообщила, что ресурсы украинской системы ПВО среднего радиуса полностью исчерпают себя уже к 23 мая.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, что проблема ПВО лишит Украину шансов на успешное контрнаступление.