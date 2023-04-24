Пушилин усомнился в необходимости набора в осенний призыв из ДНР

Вопрос о призыве жителей Донецкой народной республики в войска осенью пока не рассматривался, заявил врио главы региона Денис Пушилин.

Эта тема пока не обсуждалась, заявил Пушилин на марафоне общества «Знание», передает ТАСС.

Он усомнился, что будет необходимость направлять неопытных молодых людей из республики на решение задач в рамках СВО.

Кроме того, Пушилин сообщил, что изучает возможность написания мемуаров, в том числе о событиях в Донбассе в 2014 году.

По его словам, было много взаимосвязанных событий, «это целые судьбы людей».

Врио главы ДНР отметил, что киевские власти с 2014 года пытались перечеркнуть все, что было дорого жителям Донбасса.