Лавров: Наглость Запада в давлении на партнеров России переходит все пределы

Наглость Запада, который давит на партнеров России и заставляет их отказаться от сотрудничества с ней, переходит все пределы, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан.

«Наглость западных представителей, а сюда помимо делегатов Евросоюза наезжают еще и американцы, которые отвечают за проблематику санкций – эта наглость, конечно, переходит все пределы», – сказал он.

Лавров подчеркнул, что подобная наглость воспринимается как полное отсутствие уважения в самостоятельности и независимости стран, подвергающихся давлению, передает РИА Новости.

Ранее Лавров подчеркнул готовность России действовать жестко в отношениях с Евросоюзом.