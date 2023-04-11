Ахметов подал на Россию в суд из-за потерянных в Донбассе активов

Украинский миллиардер Ахметов инициировал арбитражный процесс против РФ за потерянные активы в Донбассе

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов начинает арбитражный процесс против России с требованием выплатить компенсации за активы, потерянные в Донецкой и Луганской областях.

Пресс-служба инвестиционной группы SKM, 100% акций которой принадлежат Ахметову, сообщила во вторник, что «Ахметов как инвестор потребует от России компенсации всех убытков, причиненных ему в результате вмешательства в деятельность или экспроприации активов и инвестиций».

При этом не уточняется, куда именно намерен обратиться украинский бизнесмен, передает ТАСС.

В компании заявили, что речь идет о десятках предприятий добывающего, металлургического, энергетического секторов, а также недвижимости. Упоминаются «Енакиевский металлургический завод», «ДТЭК Ровенькиантрацит», «ДТЭК Свердловантрацит», учебно-тренировочная база «Кирша». Кроме того, Ахметов требует компенсаций за «Донбасс Арену», в которую, как указано, он инвестировал свыше 400 млн долларов.

Бизнесмен заявил, что подает иск «на полное возмещение всего причиненного нам с 2014 года ущерба».

По оценке Forbes Ukraine, состояние Ахметова к концу 2022 года уменьшилось с 13,7 млрд долларов до 4,4 млрд долларов. При этом Ахметов остается богатейшим украинцем.

По подсчетам журнала, общий капитал всех самых состоятельных граждан Украины к концу 2022 года сократился более чем на 20 млрд долларов по сравнению с началом февраля того же года.