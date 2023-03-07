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Чешский наемник рассказал о сражении ботинком в Артемовске
Pais: Чешский наемник в Артемовске рассказал, что ему приходилось «сражаться ботинком»
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Сражающийся на стороне Киева чешский наемник рассказал, что в Артемовске ему иногда приходилось «сражаться ботинком», когда «огнестрельного оружия недостаточно».
Как передает Pais слова наемника, который представился как Милош, бои в Артемовске иногда идут врукопашную, и когда огнестрельного оружия недостаточно, «ты достаешь ботинок и убиваешь ботинком», передает РИА «Новости».
Он добавил, что иностранные наемники могут разорвать контракт в любой момент, если им «разонравится» воевать, а Украина каждый день теряет «много, много, много» человек во время боев.
Ранее действующий на стороне ВСУ морской экс-пехотинец США Трой Оффенбекер рассказал изданию Newsweek, что срок жизни украинского военного на передовой в Артемовске составляет не более четырех часов.
Балицкий предсказал мирный переход Запорожья, Николаева и Одессы к России
Врио губернатора Запорожской области Балицкий предсказал мирный переход Запорожья, Николаева и Одессы к России
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Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Крым 24» рассказал, что считает, что весной на Украине произойдет кризис, в результате которого Николаевская, Одесская области и Запорожье мирно перейдут к России.
Он рассказал, что власти Запорожской области разговаривают с людьми, которые имеют связи с Днепропетровском, с Запорожьем, с Харьковом, они говорят, что на подконтрольных Киеву территориях очень высокая степень уныния, передает РИА «Новости».
«Они понимают бессмысленность этой войны, к людям приходит это наконец-то, так же, как и немцы, находясь в Германии, понимали бесполезность и бессмысленность войны с СССР. Надо менять режим, надо менять Гитлера», – считает Балицкий.
Осенью 2022 года в республиках Донбасса, в Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, местные жители высказались за возвращение в состав России. 5 октября президент России Владимир Путин утвердил принятие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Российские военные захватили около Артемовска бронемашину Pantera
У ВСУ в Артемовске появились бронемашины Pantera производства ОАЭ
Украинское командование отправило к городу Артемовску бронемашины Pantera, произведенные в Объединенных Арабских Эмиратах, одну из таких машин уже захватили российские военные.
Эти бронемашины Panthera T6 стоят на вооружении у 47-й и 88-й отдельных мехбригад ВСУ, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Отмечается, что киевский режим, предположительно, решил перебросить стратегические резервы к городу.
Захваченную машину заметили у железнодорожной станции Ступки к северу от Артемовска.
Ранее в пресс-службе украинского президента заявили, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский выступают за продолжение боев в Артемовске.
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В Киеве раскрыли, когда начали подготовку к конфликту с Россией
Секретарь СНБО Украины Данилов: Киев начал готовиться к конфликту с Россией после встречи Зеленского с Путиным
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Украинские власти приняли решение готовиться к конфликту с Россией после встречи Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным в Париже в декабре 2019 года, рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Данилов в эфире украинского «24 Канала» рассказал, что Киев не имел бы нынешнего результата, если бы не начал готовиться заранее.
По его словам, аппарат Совета национальной безопасности и обороны начал готовиться «к этим процессам» после декабря 2019 года, когда президент Украины Владимир Зеленский посетил Париж, где произошла его «первая и последняя встреча» с российским лидером Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».
В 2019 году Путин и Зеленский виделись на саммите в «нормандском формате» в Париже. Также президент России провел и двусторонние встречи – с Зеленским, президентом Франции Эммануэлем Макроном и занимавшей на тот момент пост канцлера Германии Ангелой Меркель.
Напомним, ранее Зеленский заявил, что признавался канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и французскому коллеге Эммануэлю Макрону в том, что не собирается выполнять Минские соглашения.
В Кремле отмечали, что признания Украины, Германии и Франции о подготовке силового решения в Донбассе только подтверждают правильность решения президента Владимира Путина о начале спецоперации.
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Названы причины спора Зеленского и Залужного по поводу Артемовска
Политолог Шеслер: Зеленский и Залужный преследуют разные цели в Артемовске
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Противостояние Валерия Залужного и Владимира Зеленского может оказаться ширмой в очередной западной игре. К такому мнению в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли политолог Лариса Шеслер и экс-посол ЛНР Родион Мирошник. Ранее немецкие СМИ сообщили о разногласиях главнокомандующего ВСУ Залужного и президента Украины по поводу судьбы Артемовска.
«Де-факто Зеленского нельзя назвать верховным главнокомандующим, равно как и Залужного – главкомом. Они просто представляют разные интересы внешнего управления Украиной. Но так или иначе их действия направлены на то, чтобы выкачать как можно больше денег и вооружения из стран НАТО», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Даже сейчас в Артемовск поставляется вооружение. И несмотря на то, что ВСУ несут колоссальные потери, они будут удерживать позиции для создания благоприятного политического фона в формате «Бахмут – крепость». При этом сколько людей будет потеряно для достижения цели – не имеет значения», – продолжил дипломат.
«В ближайшее время история с Артемовском будет окончена. Сегодня все дороги из города простреливаются. Пока еще ночью противнику удается подвозить технику, проводить минимальную ротацию. Но это вопрос времени», – уверен собеседник.
Возможным следующим направлением сопротивления станет район Северска и Красного Лимана, где Украина уже формирует новую линию обороны, предполагает Мирошник. «Северск находится севернее Артемовска. И нашим военным, скорее всего, придется атаковать позиции ВСУ в более усиленном режиме. Это поможет разрушить укрепления противника, не теряя бойцов», – поясняет эксперт.
По его словам, есть разные данные о точном количестве гарнизона ВСУ в Артемовске. «Ранее сообщалось, что в городе находится порядка 9 тыс. боевиков. Сейчас мы видим цифры в 12 тысяч. Известно, что они несут серьезные потери. Точное число ВСУ мы узнаем, когда крышка котла наконец захлопнется», – подчеркнул Мирошник.
«Противостояние политического и военного руководства во время военных конфликтов – практика распространенная. Цели президента зачастую расходятся с тем, как обстоят дела на фронте. Поэтому Зеленский и Залужный спорят по поводу Артемовска», – добавляет политолог Лариса Шеслер.
«Но не стоит всерьез воспринимать это противостояние, поскольку аналогичная ситуация была и вокруг Лисичанска. Залужный – запасная фигура Запада на случай, если Зеленский станет неподконтрольным», – считает собеседница.
«И даже несмотря на то, что Зеленский полностью зависим от Вашингтона, в то время как Залужный больше склоняется в сторону Лондона, он будет приемлемым вариантом для всего Запада», – заключила Шеслер.
Напомним, по данным немецкой газеты Bild, Валерий Залужный рекомендовал Владимиру Зеленскому оставить Артемовск еще несколько недель назад. Отмечается, что его решение, скорее всего, было поддержано ВСУ. Однако президент Украины настоял на удерживании позиций в городе.
О том, что Артемовск пора сдавать, сообщала и The New York Times. По сведениям обозревателей издания, украинские чиновники начали готовить общественность к возможной сдаче Артемовска, потому что вокруг него «сжимается кольцо».
Источники издания The Wall Street Journal также указывали, что Киев рассматривает возможность отхода на лучшую оборонительную позицию, в то время как Москва продолжает попытки окружить Артемовск.
В понедельник испанская газета Pais сообщила, что Украина понесла огромные потери в Артемовске, где разместила несколько своих лучших бригад. Ситуация для ВСУ в городе тяжелая, пишет издание, в Артемовск прибыло подкрепление, которому удалось зайти в город только со второй попытки из-за выхода из строя транспорта.
Напомним, в ЧВК «Вагнер» заявляли, что Артемовск находится в оперативном окружении, при этом в городе остаются подразделения теробороны, общая численность которых до 12 тыс. человек.
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В России оценили тайные поставки оружия из Болгарии на Украину
Сенатор Долгов: Власти Болгарии побоялись рассказать своему народу о поставках оружия на Украину
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София передавала оружие Киеву через третьи страны, чтобы скрыть это от дружественно настроенного к России болгарского народа и избежать внутренних конфликтов. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее издание Еuractiv раскрыло тайную схему военных поставок Болгарии на Украину за последние два года.
«Власти Болгарии, изначально занимающие прозападные и проамериканские позиции, намеренно выбрали опосредованную схему поставки оружия на Украину. Тем самым они утаили этот факт от собственного народа, чтобы не нагнетать давление внутри страны. Ведь значительная часть болгар с теплом относится к России», – заявил сенатор Константин Долгов.
«Руководство Болгарии еще с начала СВО заявило о своих прозападных ценностных ориентациях в противовес своему народу, который в большинстве своем выступает за нормальные и добрые отношения между нашими странами», – добавил сенатор.
При этом для России здесь важны не столько объемы поставок техники и боеприпасов на Украину, сколько сам факт таких поставок. «Тем самым политики в Софии пытаются выслуживаться перед Вашингтоном», – добавляет сенатор.
В понедельник издание Euractiv Bulgaria опубликовало собственное расследование о том, что руководство страны последние два года отправило оружие на Украину на миллиарды долларов в рамках иностранных программ через Великобританию, США и Польшу.
Обозреватели издания выяснили, что непрямая продажа оружия началась еще до начала военной спецоперации России. «Только в прошлом году Болгария косвенно экспортировала на Украину оружия на сумму не менее 1 млрд долларов», – говорится в материале издания.
Рекордный болгарский экспорт оружия подтвердили работники крупных государственных оружейных заводов в Сопоте, Карлово и Казанлыке, экс-директор госкомпании «Кинтекс», через которую проходит экспорт оружия из страны и другие источники.
В воскресенье спикер Госдумы Вячеслав Володин перечислил Болгарию в списке стран, которым по указке США приходится содержать киевский режим. Напомним, что президент Болгарии Румен Радев в интервью Darik Radio выступил против поставок оружия Украине, заявив, что это то же самое, что гасить огонь бензином.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как Болгария тайно поставляла Украине боеприпасы весной 2022 года.
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Эксперты объяснили логику украинского террора на территории России
Историк Гаспарян: Корни украинского терроризма уходят в 1920-е годы
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Подрыв автомобилей укладывается в террористическую традицию украинских националистов. Точечные методы устрашения через убийства видных деятелей использовались ими с 1920-х годов. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказали историк Армен Гаспарян и ветеран подразделения «Альфа» Виталий Демидкин. Ранее ФСБ предотвратила покушение украинских спецслужб на Константина Малофеева.
«Истоки радикального терроризма следует искать в «Организации украинских националистов», которая запрещена в России. ОУН* возникает в 1920-х годах прошлого века как союз наиболее рьяных эмигрантов, а возглавлял ее полковник Евгений Коновалец. Под его руководством находилось много молодых людей, которым хотелось перейти от политических дискуссий к жестким действиям», – считает политолог и публицист Армен Гаспарян.
«Тогда же оформился преступный почерк ОУН. Речь идет о точечных операциях, направленных против конкретных чиновников или представителей правоохранительных органов», – подчеркивает эксперт.
«Отмечу, что в период зарождения украинский терроризм ставил своей целью вовсе не борьбу с Петербургом или Москвой. Тогда главным врагом ОУН выступали поляки. Например, тюремный срок Степана Бандеры был связан именно с деятельностью его организации против Варшавы», – акцентирует собеседник.
«Однако постепенно акценты менялись. Уже в конце 1940-х годов украинский национализм переориентировался на устрашение жителей западной части УССР. Объектами операций становились граждане, которые наиболее активно сотрудничали с советской властью в период Великой Отечественной войны», – рассказывает Гаспарян.
«Таким образом, украинские националисты никогда не чурались использовать террористические методы. Сегодня данная идеология стала главенствующей на уровне правительства страны. Фраза: «Наша власть должна быть страшной» воплотилась в реальность», – уточняет эксперт.
«Мы помним о смерти Дарьи Дугиной, видим попытку покушения на Константина Малофеева. Это точечные террористические приемы, так называемые аттентаты, которые были характерны для ОУН еще в начале 1920-х годов прошлого столетия. В этом чувствуется преступная преемственность режима. Однако сегодня влияние националистов расширилось», – считает собеседник.
«Они получили доступ к инструментам пропаганды и государственной власти. Это позволило им вывести террор на совершенно новый уровень и сделать государствообразующим элементом Украины. Аналогов этому во всемирной истории нет», – резюмирует Гаспарян.
«Кроме того, подрывы автомобилей – достаточно распространенная практика криминальных разборок 1990-х годов на постсоветском пространстве. Это топорный, но эффективный метод реализации диверсионных задач. Советская школа спецслужб изучала подобные террористические акты, но лишь с целью их предотвращения. К реализации столь подлых приемов мы никогда не прибегали», – рассказывает ветеран ФСБ и подразделения «Альфа» Виталий Демидкин.
«Известно, что организатором покушения на Константина Малофеева выступил один из руководителей так называемого Русского добровольческого корпуса (РДК) Денис Капустин. Эта организация существует с 2015 года. Мы живем в трудное время, и опасность проникновения противника под «крышу нашего дома» важно осознавать», – подчеркивает эксперт.
«Мы должны вести активную работу по противодействию злодеяниям врага. Необходима оперативная сеть добровольцев, которые могли бы докладывать о странностях в поведении незнакомцев или подозрительных случаях в пограничных с Украиной регионах нашей страны. Важно общественное участие, потому что полицейского на каждый километр не поставишь. Использование украинской властью подобных мер также наглядно демонстрирует полное отсутствие моральных принципов у данного режима», – акцентирует собеседник.
Ранее ФСБ предотвратила покушение украинских спецслужб на российского миллиардера, председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева. Об этом сообщается на официальном сайте Федеральной службы безопасности.
В ведомстве уточнили, что покушение планировалось осуществить путем подрыва самодельного взрывного устройства, установленного под автомобиль Малофеева. Ранее данный метод использовался во время убийства Дарьи Дугиной.
По данным ФСБ, организатором преступления выступил гражданин России Денис Капустин, являющийся одним из руководителей Русского добровольческого корпуса (РДК). Сообщается, что он является непосредственным участником нападения 2 марта членов организации на села в Брянской области.
Напомним, Дарья Дугина погибла вечером 20 августа прошлого года. Ее автомобиль был взорван на Можайском шоссе в Подмосковье. В ФСБ сообщали, что убийство раскрыто, причастными считают гражданку Украины Наталью Вовк и ее дочь Софию Шабан. Отец погибшей, политолог Александр Дугин рассказал об угрозах, которые они получали с дочерью.
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Российские военные начали отрезать ВСУ в Авдеевке от путей снабжения
Командир Игнат: Дивизион «Корса» отрезает ВСУ в Авдеевке от путей снабжения
Реактивный дивизион «Корса» стремится перерезать направление из Константиновки, откуда в Авдеевку, находящуюся под контролем Киева, осуществляются поставки боеприпасов и личного состава, сообщил командир взвода с позывным Игнат.
Игнат сообщил РИА «Новости», что российские силы стремятся вызвать снарядный голод и нехватку личного состава на этом направлении.
Сейчас, по его словам, на дорогах распутица из-за плюсовой температуры, в полях грязь, и осуществлять поставку боекомплекта можно только по твердому покрытию – дорогам, асфальту. Поэтому важно перерезать все эти коммуникации, установив полный огневой контроль над трассой, над всеми прилегающими дорогами, заявил командир взвода.
Кроме того, жители Донецка и окрестностей сообщают об активизации боев на Авдеевском направлении. По их словам, в последнее время в районе авдеевской промзоны слышна постоянная работа российской артиллерии и авиации, а также стрелковые бои.
В начале марта также сообщалось, что фронтовая штурмовая авиация России уничтожила несколько опорных пунктов ВСУ на Авдеевском направлении.
Зеленский уволил ряд руководителей СБУ
Президент Украины Зеленский уволил ряд руководителей СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд указов, согласно которым он уволил нескольких сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), среди которых и замглавы ведомства Александр Якушев.
Кроме того, уволены были начальник управления СБУ в Сумской области Эдуард Федоров, начальник управления СБУ в Запорожской области Борис Безрукий, начальник департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ Игорь Носко и начальник департамента хозяйственного обеспечения Александр Провоторов, сообщает РИА «Новости».
Одновременно с этим Зеленский назначил начальником управления СБУ в Сумской области Олега Красношапку, а начальником департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ – Олега Храмова.
Ранее Зеленский уволил командующего украинской группировкой в Донбассе Эдуарда Москалева.
Российские войска за сутки уничтожили до 500 украинских военных
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Ударами штурмовой и армейской авиации Западной группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения противника у Тимковки Харьковской области и Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР). Ликвидированы до 45 военнослужащих и две бронемашины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В результате активных действий группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении нанесено поражение живой силе и технике противника рядом с пунктами Ямполовка Донецкой народной республики (ДНР) и Червоная Диброва ЛНР. Потери противника за последние сутки на этом направлении составили более 160 военнослужащих, танк, три машины пехоты, пять бронемашин, одна боевая машина РСЗО «Град», сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В ходе продолжения активных действий подразделений Южной группировки войск на Донецком направлении за сутки уничтожены до 225 военнослужащих, пять машин пехоты, девять бронемашин, пять пикапов, боевая машина РСЗО «Ураган» и гаубица Д-30.
В районе Дачного ДНР уничтожен склад боеприпасов 55-й артбригады ВСУ, а в районе Часова Яра – американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях артиллерией группировки войск «Восток» нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ недалеко от Угледара, Пречистовки и Новоселки ДНР. За прошедшие сутки на этих направлениях уничтожены до 65 военнослужащих, две бронемашины, а также боевые машины РСЗО «Ураган» и «Град», отчитались в Минобороны.
На Херсонском направлении огнем артиллерии уничтожены три бронемашины и самоходная гаубица «Акация».
Оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировок войск (сил) ВС России в течение суток нанесено поражение 86 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 117 районах, сообщил Конашенков.
Рядом с Троицким ДНР уничтожена самоходная огневая установка украинского ЗРК «Бук-М1». Под Андреевкой ДНР уничтожен радиолокатор наведения украинского ЗРК С-300. А возле пункта Гуляйполе Запорожской области уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, подытожили в оборонном ведомстве.
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Киев решил усилить группировку ВСУ на западе Артемовска
Марочко заявил об усилении группировки ВСУ в Артемовке для предотвращения полного окружения
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Киев усиливает группировку на западном направлении в Артемовске (украинское название – Бахмут) для предотвращения полного окружения города, а также пытается сохранить под контролем оставшиеся пути снабжения, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Эксперт со ссылкой на источники заявил, что отмечена переброска боеспособных подразделений на западе Артемовска. По его словам, противник усилил обстрелы из артиллерии со стороны Часова Яра. Также ВСУ пытаются усилить свои позиции на оставшихся дорогах снабжения в Артемовск, передает РИА «Новости».
Также Марочко сообщил, что возле поселков Новоселовское и Куземовка на Купянском направлении из-за больших потерь ВСУ пополняют ряды неподготовленными и неквалифицированными кадрами, из которых 80% не имели боевого опыта и не проходили обучения.
Со слов офицера, в докладах вышестоящему командованию по укомплектованности все соответствует допустимым значениям, но на самом деле по всем нормативам подразделения не являются боеготовыми.
Ранее появились сообщения об отступлении ВСУ от Артемовска «маленькими группами».
Юрист и командир подразделения ВСУ Денис Ярославский заявил, что города близ Артемовска в ДНР примут на себя «ад» после отступления вооруженных сил Украины.
Депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский и политолог Владимир Корнилов рассказали газете ВЗГЛЯД о положении мирных жителей в Артемовске.
Экс-советник главы Пентагона заявил о гибели Украины как государства
Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: Украина как государство мертва
Украина как национальное государство уже мертва, считает бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Макгрегор в своем блоге на YouTube рассказал, что 40% городов и инфраструктуры Украины уничтожено, а вся промышленная база этой страны и все, что имело на Украине «реальную цену», перешло в состав России. Он отметил, что это традиционно регионы с русским населением, передает РИА «Новости».
Американский полковник также сообщил, что с Украины за год уехали миллионы жителей, население этой страны сократилось с 42 млн человек до 18–22 млн человек.
Макгрегор ранее заявлял, что сразу после военного поражения Украины США забудут про эту страну, переключившись на другой «новостной сюжет».
Китай заявил о критическом моменте на Украине
Глава МИД Китая Цинь Ган: На Украине наступил критический момент для прекращения кризиса
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В кризисной ситуации на Украине наступил критический момент, заявил министр иностранных дел Китая Цинь Ган. Он отметил, что к дальнейшему затягиванию конфликт подталкивает «невидимая рука».
По словам главы китайского внешнеполитического ведомства, в нынешней ситуации на Украине следует проявлять сдержанность, вести себя рационально, продвигать мирные переговоры. Он отметил, что на данном этапе предстоит выбор между восстановлением мирного процесса и эскалацией кризисной ситуации «путем подливания масла в огонь», передает ТАСС.
Усилия, направленные на ведение мирных переговоров по урегулированию ситуации на Украине, потерпели поражение, констатировал он. Невидимая рука подталкивает конфликт к дальнейшему затягиванию и эскалации, сказал Цинь Ган. Глава МИД Китая добавил, что эта «невидимая рука» хочет использовать кризис на Украине в своих геополитических замыслах.
Цинь Ган подчеркнул, что введеннще против России санкционное давление, которое только усиливается, улучшить ситуацию не поможет.
Также он заявил, что Китай не является стороной конфликта на Украине и не поставляет оружие ни одной из сторон. При этом Пекину угрожают санкциями, передает РИА «Новости» его слова.
Ранее Госдеп заявил, что в конфликте на Украине Пекин даже без оказания военной помощи встал на сторону Москвы.
В ДНР рассказали о положении мирных жителей в Артемовске
Эксперты: ВСУ уничтожают города в Донбассе, потому что местные жители ждут прихода ВС России
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Украинская армия цепляется за города в Донбассе не потому, что считает их своими, а потому, что намерена уничтожить местных жителей, которые ждут прихода Российской армии. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский и политолог Владимир Корнилов. Ранее стало известно, что в Артемовске остается порядка 5 тыс. мирных жителей.
«Оставшееся население Артемовска трудно посчитать – люди прячутся по подвалам и руинам. Там остались те, кто хочет жить в России любой ценой. Они ждут, надеются и верят в скорейшее освобождение города. Об этом пишут даже украинские силовики в своих отчетах и некоторые медиаресурсы», – рассказал донецкий политолог Владимир Корнилов.
«Целых зданий в Артемовске почти нет, однако пример Мариуполя может давать повод для оптимизма в плане возвращения какой-то части местных жителей. Все будет зависеть от того, насколько он будет отстроен», – подчеркнул он.
«Можно ли создать какой-то механизм для безопасности жителей других городов, где развернутся бои? Вряд ли. Работу гуманитарных коридоров Украина блокировала еще летом прошлого года, когда Россия пыталась наладить этот механизм. ВСУ просто будут расстреливать мирных жителей, идущих по коридорам. Как это было, например, в Запорожской области», – напомнил эксперт.
«Есть и другие риски. Если Россия вновь предложит создать такие коридоры, а офис Зеленского на это согласится, то в момент выхода людей ВСУ начнут хватать всех мужчин в возрасте до 60 лет и насильственно их мобилизовывать. Поэтому сейчас семьи стараются прятать своих мужчин. И, видимо, нас впереди ждет еще не один Артемовск, пока мы не добьемся окончательной победы», – заключил политолог.
«В Артемовске остались люди, которых ничего не связывает с Украиной и ее идеологией. Поэтому, несмотря на опасность, они ждут Россию. Конечно, если бы украинские силы отошли из города так, как ранее из Мелитополя или Бердянска, ситуация была бы легче для всех, в первую очередь – для местных жителей», – рассказал газете ВЗГЛЯД Владислав Бердичевский, депутат Народного совета ДНР.
Однако ВСУ вряд ли оставят хотя бы один город без боя, допускает собеседник. «Они бьются не за города, нет. А за то, чтобы бороться с русскими там, где это возможно, и параллельно с этим уничтожать местное население, которое поддерживает русских. В этом заключается вся логика боевых действий со стороны противника», – пояснил он.
Напомним, в понедельник президент Украины Владимир Зеленский провел заседание «ставки Верховного главнокомандующего», в ходе которого было принято решение продолжать оборону Артемовска. За это высказался в том числе командующий ВСУ Валерий Залужный, сообщает РИА «Новости».
В целом 40% Артемовска уже контролируют российские силы. «Группировка противника находится в оперативном окружении. Численность противника в городе – 10–12 тысяч. Киевский режим начал выводить часть сил на позиции в Часовом Яре и далее на славянский рубеж», – пишет в своем Telegram-канале военкор ВГТРК Евгений Поддубный.
При этом в городе остается около пяти тысяч гражданских лиц. По этой причине российские военные ежедневно привозят в город продукты, воду, а также вывозят мирных граждан, раненых и погибших бойцов.
«Люди нам реально рады, крестят, целуют...Находим телефоны мобильные, думаем, что противника девайсы, читаем переписку, а там: «Приехали хохлы на танках. Хохлы заняли соседний дом», – приводит «Комсомольская правда» слова ротного «Атласа» из ЧВК «Вагнер».
«Еще когда русских не было, украинские военные с противоположной стороны поля стреляли из автоматов по нам, когда мы ехали с ребенком на велосипедах. Они так людей выгоняли из города. Били по жилым кварталам не то чтобы на поражение, но рядом, наводили ужас», – приводит Telegram-канал «Артемовск/Бахмут» слова местного жителя Сергея.
Кроме того, украинская полиция заставляла местных жителей писать заявления о том, что они якобы пострадали от действий Российской армии, рассказал эвакуированный из города Александр Брежнев. «Приходили сами солдаты, когда они заселились в садике, они говорят: «Вот обстрелы были, что вы не выехали?» Чуть ли мы не преступники какие-то, что мы не выехали», – рассказал мужчина.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему многие жители Артемовска не стали покидать родной город.
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Госдеп заявил о контактах с послом России
Госдеп заявил о контактах с послом России Антоновым
Представители американского внешнеполитического ведомства в последнее время провели контакты с российским послом в Вашингтоне Анатолием Антоновым, сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
Прайс отказался «вдаваться в детали», но подтвердил, что посол Антонов «провел ряд контактов, в том числе личных», с сотрудниками Госдепартамента, передает ТАСС.
3 марта Антонов в связи с выделением очередного пакета военной помощи Киеву заявил, что США несут ответственность за теракт в Брянской области, поскольку его исполнители были вдохновлены поставками оружия Украине со стороны Вашингтона.
Появились сообщения об отступлении ВСУ от Артемовска «маленькими группами»
AFP: ВСУ маленькими группами отступают от Артемовска
Подразделения вооруженных сил Украины «маленькими группами» отступают от Артемовска (украинское название города – Бахмут), пишут западные СМИ.
Бахмут падет, приводит французское агентство Agence France-Presse слова украинского военного, чинившего танк вблизи города Часов Яр в десяти километрах от Артемовска.
Украинский военнослужащий сообщил, что ВСУ «почти окружены». Подразделения, по его словам, постепенно отступают маленькими группами, передает РИА «Новости».
Артемовск с Часовым Яром сейчас связывают только разбитые дороги, добавил военный, отметив, что танки, которые там застряли, могут стать мишенью для артиллерии.
Ранее командир подразделения ВСУ Денис Ярославский заявил, что города близ Артемовска (украинское название – Бахмут) в Донецкой народной республике примут на себя «ад» после отступления вооруженных сил Украины.