Минобороны: Киев пытался атаковать беспилотником Ту-141, аппарат упал в Тульской области

Украина предприняла попытку атаковать беспилотником Ту-141 «Стриж» в ударном исполнении, его система навигации была выведена из строя комплексом РЭБ «Поле-21», дислоцированном в Тульской области, аппарат упал в районе Киреевска, заявили в Минобороны России.

Уточняется, что группировка российских средств противовоздушной обороны, развернутая в Тульской области, в которую входят зенитные ракетные комплексы «С-300», «Панцирь-С1», а также комплексы радиоэлектронной борьбы «Поле-21», обеспечивает надежное прикрытие с данного направления, передает РИА «Новости».

«В частности, комплексом РЭБ «Поле-21» было осуществлено воздействие на ударный украинский беспилотник, в результате которого была выведена из строя его система навигации»,– добавили в МО РФ.

В итоге беспилотный аппарат, потеряв ориентацию, упал в районе населенного пункта Киреевск Тульской области.

Напомним, взрыв неизвестного происхождения произошел на одной из улиц города Киреевска в Тульской области. В результате взрыва пострадали три человека.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин координирует работу всех служб на месте взрыва.

Источник отметил, что украинский БПЛА Ту-141 «Стриж» стал причиной взрыва в городе Киреевске, беспилотник был начинен взрывчаткой.