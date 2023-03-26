При взрыве в Тульской области пострадали два человека

В результате взрыва неизвестного происхождения, который произошел на одной из улиц города Киреевска в Тульской области, осколочные ранения получили два человека, сообщила представитель ЕДДС района.

Представитель ЕДДС района пояснила, что взрыв прозвучал в 15:19, двое пострадавших – 2002 года и 2006 года рождения, у них осколочные раны, скорая помощь на месте, есть воронка. По ее словам, этот взрыв был в черте города – на улице Дорожников, 29, передает ТАСС.

Она добавила, что в настоящее время неизвестно, что взорвалось, состояние пострадавших не тяжелое, они пока не госпитализированы. По ее данным, на месте работает комиссия, созданная по факту ЧП.

Представитель ЕДДС района уточнила, что в результате взрыва у трех многоквартирных домов выбиты стекла, еще четыре хозяйственные постройки повреждены.

Власти Тульской области заявили, что после взрыва в городе Киреевске нет угрозы безопасности населения и инфраструктуре города.

По данным властей, по поручению губернатора региона Алексея Дюмина в Киреевск выехали руководители правоохранительных органов, председатель комитета Тульской области по региональной безопасности для координации всех действий и выяснения обстоятельств происшествия.

2 марта в Киреевском районе Тульской области произошел взрыв, причиной которого могло стать падение БПЛА.