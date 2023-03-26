СМИ: Полиция пускала на воскресную молитву в Киево-Печерскую лавру по паспортам

Полиция проверяла паспорта у пришедших в Киево-Печерскую лавру на последнюю воскресную молитву, при этом людей все равно было много, рассказали очевидцы.

Как сообщает РИА «Новости», пресс-служба УПЦ опубликовала видео, на котором видно, что к Лавре на службу пришли несколько тысяч человек. Очевидцы прислали агентству кадры, на которых также видно, что людей на службе у храмов на территории Лавры очень много, прихожане стоят во дворе, храм не вместил всех желающих.

Несколько собеседников агентства рассказали, что полиция проверяла паспорта на входе в лавру.

Предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий в воскресенье провел службу в Киево-Печерской лавре, храмы которой по предписанию властей церковь должна покинуть уже в среду.

Ранее глава информационно-просветительского отдела канонической Украинской православной церкви (УПЦ), митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент сообщил, что доступ к мощам святых в Ближних и Дальних пещерах Киево-Печерской лавры будет закрыт с 21 марта.

Напомним, 13 марта на территорию Киево-Печерской лавры без предупреждения, без документов и уведомлений прибыла госкомиссия с проверкой. Монахи Киево-Печерской лавры УПЦ заявили, что отказываются покидать монастырь по требованию музея-заповедника, который находится в ведении Минкульта Украины.

Минкульт Украины предложил им перейти в ПЦУ.