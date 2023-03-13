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Монахи Киево-Печерской лавры отказались покидать обитель
Монахи Киево-Печерской лавры отказались выполнять предписание покинуть ее
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Монахи Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) не будут исполнять предписание покинуть монастырь по требованию музея-заповедника, который находится в ведении Минкульта Украины, сообщил настоятель лавры митрополит Павел в сообщении на YouTube.
Он подчеркнул, что монахи не выступают против всех законных действий, но и противозаконных быть не должно, передает ТАСС.
Павел отметил, что все монахи – граждане Украины и живут в монастыре с 1988 года. «У многих из нас нет другого жилья, кроме этого», – сказал настоятель, добавив, что монахам поступают угрозы расправы.
Напомним, в понедельник на территорию Киево-Печерской лавры без предупреждения, без документов и уведомлений прибыла госкомиссия с проверкой.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают недопустимым давление на представителей Церкви, которое испытывают монахи Киево-Печерской лавры.
Times: ВСУ несут невиданные потери
Украинские врачи сталкиваются с такой тяжестью ранений военных, с которыми НАТО не сталкивалось, пишет газета Times.
По данным издания, украинские медики становятся свидетелями огромных потерь, передает РИА «Новости».
Отмечается, что в декабре на конференции среди высшего медицинского персонала стран-членов альянса украинские врачи поняли, что «теперь их очередь обучать НАТО».
Напомним, испанская газета Pais сообщила, что в ходе конфликта Киев понес потери в десятки тысяч человек, при этом украинский вице-премьер Ирина Верещук отрицает, что Киев испытывает нехватку в военных.
Пригожин оценил сложившуюся в Артемовске военную обстановку
Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин: Обстановка в Артемовске тяжелая, ВСУ перебрасывают в город резервы
Обстановка в Артемовске (украинское название — Бахмут) очень тяжелая, Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают в город новые резервы, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Пригожин заявил, что в Бахмуте (Артемовске) сложилась очень тяжелая обстановка, противник грызется за каждый метр и чем российские штурмовые отряды ближе к центру города, тем тяжелее бои, тем больше артиллерия работает, тем больше танков, передает ТАСС.
Он также сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) присылают в район боев дополнительные резервы. Вместе с этим основатель ЧВК «Вагнер» заверил, что российские штурмовые отряды идут вперед и славу русского оружия не посрамят.
Накануне командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что Вооруженные силы Украины сейчас продолжают бой за Артемовск с целью выиграть время для накопления резервов перед весенним контрнаступлением.
WSJ: ВСУ отрезаны российскими войсками и несут большие потери в Артемовске
Украинские войска несут большие потери в Артемовске (украинское название – Бахмут) из-за того, что оказались отрезаны российскими бойцами, сообщает газета The Wall Street Journal.
Издание сообщает, что для ВСУ недоступны главные дороги для подвоза боеприпасов и эвакуации раненых, так как они находятся под контролем российских войск. Указывается, что по грунтовым дорогам обычные машины пройти не могут, такая возможность есть только у гусеничного транспорта, передает RT в своем Telegram-канале.
Напомним, на линии боевого соприкосновения в районе Артемовска сложилась тяжелая ситуация, заявил командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сырский.
Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что обстановка в Артемовске очень тяжелая, ВСУ перебрасывают в город новые резервы.
В ДНР рассказали о возможности создания котла в Авдеевке
Депутат ДНР Бердичевский: Говорить о формировании котла в Авдеевке пока рано
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Российским войскам удалось перейти в наступление в районе Авдеевки. Но для того, чтобы загнать противника в котел, необходимо освободить близлежащие населенные пункты, сказал газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее стало известно об успешном наступлении российских военных под Донецком.
«Наши войска действительно перешли в наступление в районе Авдеевки. Сейчас активно работает артиллерия, идет постепенное разрушение укрепрайонов, которые строились ВСУ на протяжении последних девяти лет», – рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Вместе с тем говорить о формировании полноценного котла пока рано. Для начала нам необходимо взять под контроль Красногоровку и Первомайское. И тогда уже противник будет окружен. На данный момент в районе Авдеевки находятся две механизированные бригады ВСУ», – уточняет собеседник.
«В общей сложности речь идет о пяти тысячах единиц живой силы противника. Более того, пока котел не замкнулся, ВСУ продолжают проводить ротацию кадров, подвозить технику и боеприпасы. Так что нам придется в ближайшее время перерезать пути поставок», – рассуждает донецкий депутат.
«У нас там находятся девятый полк ДНР и еще несколько подразделений. Так что есть все основания надеяться, что в течение месяца состоится полномасштабное наступление. Также нам на руку то, что земля в этих районах уже подсохла и распутицы нет», – заключил Бердичевский.
В понедельник военкоры сообщили о наступлении российской армии в районе Донецка, из-за чего в Авдеевке солдаты ВСУ рискуют оказаться в котле, отмечается в Telegram-канале «Военкоры русской весны». Происходит усиление штурмовых операций России севернее линии Опытное – Водяное, тяжелые бои продолжаются в Каменке и Марьинке. Кроме того, армия России атакует Северное, также пытается прорвать оборону ВСУ у Первомайского.
Нынешняя ситуация под Авдеевкой напоминает происходящее в Артемовске, где у ВСУ тоже под контролем только одна дорога, пишет «Военное обозрение». Украинские военные подозревают, что российские войска делают это сознательно, чтобы, пристрелявшись по этой единственной дороге, уничтожить как можно большее число сил и средств при попытке украинских войск деблокировать другие направления и сами гарнизоны в этих городах, уточняет издание.
Донецкий депутат Владислав Бердичевский ранее сообщал, что взять Авдеевку будет непросто, так как там располагаются многоуровневые связанные между собой сетью разветвленных ходов подвалы. О том, что ВС России необходимо взять Авдеевку в кольцо, заявлял и военный корреспондент Андрей Коц. Для этого российским военным необходимо освободить Марьинку, однако этот город сильно укреплен, а активно уничтожать строения с неба невозможно. Бои у Авдеевки облегчают судьбу Донецка, также подтвердил советник и. о. главы ДНР Ян Гагин.
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Пленный рассказал о большом числе осужденных в ВСУ
Украинский военнопленный рассказал о большом количестве осужденных и наркозависимых в ВСУ
В рядах украинских военных фактически нет идейных военных, однако много наркозависимых и осужденных, которые пошли на фронт ради снятия судимости, рассказал украинский военнопленный.
По его словам, в ряды ВСУ идут осужденные не с идейной целью, а для того, чтобы сняли судимость. Так, один человек оформил опекунство над троими детьми, так как в этом случае мужчину списывают с армии, передает РИА «Новости».
Пленный рассказал также, что был мобилизован вопреки заключению медкомиссии о непригодности. Затем после двух дней подготовки на полигоне мужчину отправили под Авдеевку, где украинские офицеры запрещали военнослужащим отступать под угрозой расстрела.
Ранее сообщалось, что украинские военные начали стрелять по своим же военнослужащим, когда те пытались сдаться в плен в городе Марьинке в ДНР.
Система ПВО Белгородской области сбила четыре ракеты
Система ПВО Белгородской области сбила четыре ракеты, пострадал человек
Над Белгородом и Белгородским районом система ПВО обнаружила и сбила четыре ракеты, пострадал один человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
В Telegram-канале он указал, что в данный момент уточняются последствия на земле, известно о том, что пострадала одна женщина, медики зафиксировали у нее сотрясение головного мозга, состояние оценивается как средней степени тяжести.
При этом обломки ракет повредили два частных домовладения. На месте работает бригада скорой помощи и глава Белгородского района Владимир Перцев вместе с оперативными и аварийными службами.
Ранее российские военнослужащие ликвидировали украинский БПЛА самолетного типа близ поселка Навля в Брянской области.
Испанские СМИ: Киев отрицает нехватку военных, несмотря на огромные потери
El Pais: Киев отрицает нехватку военных, несмотря на огромные потери
Испанская газета Pais сообщает, что в ходе конфликта Киев понес потери в десятки тысяч человек, при этом украинский вице-премьер Ирина Верещук отрицает, что Киев испытывает нехватку в военных.
Как сообщает Pais, Верещук отрицает, что Украине не хватает солдат, несмотря на десятки тысяч погибших, передает РИА «Новости».
Ранее Pais сообщала, что Украина понесла огромные потери в Артемовске, где разместила несколько своих лучших бригад.
Российские военные за сутки уничтожили 440 украинских военных
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Активными действиями подразделений Западной группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения ВСУ у пунктов Крахмальное, Масютовка Харьковской области, Розовка, Стельмаховка Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ликвидированы более 60 военнослужащих, два автомобиля.
Огнем артиллерии группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении нанесено поражение живой силе и технике противника под пунктами Червоная Диброва, Невское ЛНР, Григоровка, Терны Донецкой народной республики (ДНР).
За последние сутки на этом направлении уничтожены до 110 военнослужащих, два пикапа, а также самоходная артустановка «Гвоздика», сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В результате активных действий подразделений Южной группировки войск на Донецком направлении за минувшие сутки ликвидировано до 190 военнослужащих, три танка, две бронемашины, 14 автомобилей, гаубица «Мста-Б».
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией группировки войск «Восток» нанесено комплексное поражение подразделениям ВСУ недалеко от Угледара ДНР, Гуляйполя, Полтавки, Щербакова Запорожской области.
За прошедшие сутки на этих направления уничтожено до 60 военнослужащих, два пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30, сообщил Конашенков.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки ликвидированы 20 военнослужащих, две самоходные гаубицы «Акация», а также гаубица «Мста-Б».
Оперативно-тактической и армейской авиацией ВС России за сутки нанесено поражение 76 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 148 районах.
Рядом с Первомайским ДНР поражен украинский ЗРК «Оса-АКМ».
Средствами ПВО за сутки сбиты 12 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM, перечислили в Минобороны.
Уничтожены 16 украинских беспилотников около пунктов Сватово, Нововодяное, Новоалександровка, Новокраснянка ЛНР, Егоровка, Владимировка ДНР, Васильевка Запорожской области, Новая Збурьевка и Константиновка Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.
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В Кремле отреагировали на идею Зеленского «переименовать Россию»
Песков назвал идею Зеленского о «переименовании России в Московию» нелепым курьезом
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Российская Федерация была и будет великой державой и называться Россией, а предложение президента Украины Владимира Зеленского о переименовании в «Московию» относится к нелепым курьезам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков отметил, что на этот счет было много шуток, и сама идея, наверное, относится к нелепым курьезам, здесь можно только с улыбкой к этому относиться. Он подчеркнул, что Российская Федерация останется великой державой, великой страной, и она останется Россией, передает РИА «Новости».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю совместно с научным сообществом изучить возможность переименования России в «Московию». По его словам, вопрос требует «тщательной проработки как в плоскости историко-культурного контекста, так и учитывая возможные международно-правовые последствия».
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Владимир Зеленский развязал пиар-войну с Россией.
Киев начал вербовать женщин-химиков для отправки на фронт
Марочко: Киев вербует женщин-химиков и биологов для отправки на фронт
Украинские военкоматы активизировали вербовку женщин для отправки на фронт, предпочтение отдают химикам, биологам и ветврачам, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, военкоматы усилили вербовку женщин для отправки в зону конфликта, особый спрос существует на тех, кто имел гражданское образование в области биологии, биотехнологий, химии и ветеринарной медицины, передает РИА «Новости».
Марочко отметил, что ВСУ приглашают служить женщин до 45 лет, подписавших контракт принимают на военную службу в оперативном порядке.
Ранее украинское издание «Зеркало недели» сообщало, что украинки, которые получили образование по специальностям в области химии, биологии, телекоммуникаций и ряда других направлений, должны с 1 октября встать на учет в военкоматах.
Министр культуры Украины назвал интересной идею о переименовании России в «Московию»
Идея переименовать Россию в «Московию» интересная, но нужны консультации с экспертами, заявил в эфире всеукраинского телемарафона министр культуры Украины Александр Ткаченко.
По его словам, идея переименовать Россию в Московию «имеет историческое основание», но «свое слово должны сказать эксперты», сообщает РИА «Новости».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству проработать возможность переименования России в «Московию». Так президент Украины ответил на соответствующую петицию.
Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил ответ на планы Киева переименовать Россию в «Московию».
В США раскрыли причину отправки оружия НАТО на Украину
The American Thinker: Поставки устаревших вооружений Украине дешевле утилизации
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Штаты и другие страны НАТО выделяют для Украины списанное оружие, так как эта процедура дешевле, чем его утилизация, рассказал обозреватель североамериканского ежедневного электронного журнала The American Thinker под псевдонимом Роджер Смит.
По его словам, процедура обезвреживания оружия в Штатах довольно дорогостоящая, в то время как поставка оружия с истекающим сроком годности на Украину позволила США и НАТО убить двух зайцев – избежать затрат на утилизацию и продемонстрировать готовность помочь Киеву, передает Ura.ru.
Смит раскрыл, что общая помощь США Украине с начала 2022 года по 15 января 2023 года составила 76,8 млрд долларов, из которых 46,6 млрд долларов выделялись на военные цели.
Кроме того, обозреватель раскрыл, что на Украину отправлялось оружие, закупленное несколько десятилетий назад.
Ранее глава комитета Палаты представителей Конгресса США по международным делам Майкл Маккол рассказал, что есть расхождения во мнении по вопросу передачи оружия на Украину в Белом доме и Совете национальной безопасности США.
Напомним, Запад изменил тактику поставок оружия и военной техники на Украину, теперь поставки происходят быстрее.
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Премьер Грузии обвинил Украину в намерении втянуть республику в войну
Премьер Грузии Гарибашвили: Украина отправила экс-президента Грузии Саакашвили на родину с целью втянуть страну в войну
Украина отправила экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на родину для организации в республике государственного переворота и включения ее в войну, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Гарибашвили заявил в эфире телеканала «Имеди», что начало войны на Украине было ожидаемо еще в ноябре 2021 года, максимум в декабре. Премьер Грузии признал, что у Тбилиси была об этом информация, в том числе он узнал об этом от партнеров республики, передает ТАСС.
Гарибашвили напомнил, что Саакашвили прибыл в Грузию 1 октября 2021 года. Гарибашвили выразил уверенность, что Саакашвили заслали в республику организованно и главная цель состояла в том, чтобы устроить в Грузии переворот и включить страну в войну в нужное время. Политик подчеркнул, что в этом власти Грузии не сомневаются.
Гарибашвили выразил мнение, что для Украины, возможно, было бы своего рода облегчением, если бы Россия переключила свое внимание на Грузию.
Премьер Грузии выразил уверенность, что если бы у власти в стране была основанная Саакашвили оппозиционная партия «Единое национальное движение», то республика превратилась бы в полигон и получила бы «второй Мариуполь», а Украина таким образом выиграла бы время.
Ранее премьер-министр Грузии обвинил президента Украины Владимира Зеленского и «каких-то несчастных лузеров» в поддержке деструктивной массовой акции в Тбилиси и вмешательстве во внутренние дела республики.
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Премьер Грузии обвинил Киев в поддержке массовых акций в Тбилиси
Премьер Грузии Гарибашвили обвинил президента Украины Зеленского в поддержке деструктивной массовой акции в Тбилиси
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил президента Украины Владимира Зеленского и «каких-то несчастных лузеров» в поддержке деструктивной акции в Тбилиси с участием нескольких тысяч человек и вмешательстве во внутренние дела республики.
Говоря о Зеленском, премьер-министр Грузии заявил в эфире телеканала «Имеди», что находящийся в состоянии войны человек находит время и откликается на проведенную в Тбилиси деструктивную акцию, проведенную несколькими тысячами людей, это прямое доказательство того, что он включен, он мотивирован, чтобы здесь тоже что-то произошло, изменилось, передает ТАСС.
Гарибашвили также добавил, что с заявлениями по Грузии вышел мэр Киева Виталий Кличко, бывший адвокат Марк Фейгин (признан в РФ иноагентом) и какие-то другие непонятные люди, украинские политики, вышел лидер фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия и «какие-то несчастные лузеры», которые говорят о том, что в Грузии нужны изменения, какие-то сценарии, переворот. Премьер-министр Грузии подчеркнул, что это прямое вмешательство во внутренние дела республики.
Гарибашвили посоветовал властям Украины сперва позаботиться о себе и своей стране. Он подчеркнул, что Грузия позаботится о себе сама. Он также выразил мнение, что власти Украины недовольны тем, что Грузия «не включилась» в конфликт на Украине.
Ранее вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский заявил, что в республику прибыли воевавшие на Украине сторонники Михаила Саакашвили. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем в Тбилиси с украинского фронта прибыли бойцы печально известного «Грузинского легиона».
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В Киево-Печерской лавре собрались тысячи прихожан канонической УПЦ
На литургию в Киево-Печерской лавре собрались тысячи прихожан канонической УПЦ
На литургию в Киево-Печерской лавре собрались тысячи прихожан канонической Украинской православной церкви, сообщила УПЦ.
УПЦ сообщила в своем Telegram-канале, что тысячи людей, собравшихся на литургию в день памяти Собора всех преподобных Печерских, единым сердцем и едиными устами поют Символ веры, передает РИА «Новости».
Собор преподобных отцов Киево-Печерских и всех святых, в Малой России просиявших, отмечается во второе воскресенье Великого поста.
Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску и международным организациям с призывом защитить Киево-Печерскую лавру. Ранее врио гендиректора украинского национального заповедника «Киево-Печерская лавра» потребовал от священнослужителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть лавру.