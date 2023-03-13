Стало известно о наступлении ВС России под Донецком

Российские военнослужащие начали мощное наступление близ Донецка, вследствие чего в районе Авдеевки ВСУ оказались под угрозой попадания в котел, сообщают корреспонденты.

В Telegram-канале «Военкоры русской весны» отмечается, что ситуация в Авдеевке ухудшилась для ВСУ в связи с активным наступлением российской армии под Донецком. В данный момент ВС России усиливают давление на ВСУ севернее линии Опытное – Водяное в обход населенного пункта.

В сообщении военкоров также указано, что украинские военные аналитики признают проблемы ВСУ, сообщая, что российские военные зашли и закрепились в Красногоровке и южнее в сторону Каменки.

«Продолжаются атаки на Северное. В Марьинке также продолжаются бои», – отмечается в сообщении.

Ранее российский военный корреспондент Андрей Коц заявил, что для того, чтобы взять Авдеевку в кольцо, российским военным необходимо освободить Марьинку, однако этот город сильно укреплен, а активно уничтожать строения с неба невозможно.