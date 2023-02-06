Эксперты объяснили отказ большинства российских ИТ-специалистов от релокации

Эксперт Плуготаренко: Отечественная ИТ-отрасль доказала, что кризис – это время возможностей

Специалистов цифровой сферы привлекают в России перспективы, вызванные уходом иностранных компаний, а государственные льготы создают комфортные условия быта и труда, рассказали газете ВЗГЛЯД российские ИТ-эксперты. Ранее опрос ВШЭ показал, что более 90% ИТ-специалистов не собираются уезжать из России.

«Очень радостно осознавать, что молодые специалисты в сфере ИТ хотят связать свою профессиональную деятельность с Россией. Направление информационных технологий сегодня является одним из наиболее приоритетных для нашей страны. Поддержка со стороны государства как компаний, так и специалистов, делает работу в этой сфере особенно привлекательной», – считает генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.

«В настоящее время западные компании освободили определенные ниши, которые успешно занимает российский бизнес, обеспечивая новые рабочие места и создавая комфортные условия для профессиональной реализации. ИТ-отрасль доказывает, что кризис – это время возможностей. Уверен, в ближайшем будущем мы увидим создание и внедрение ряда прорывных российских сервисов, как для бизнеса, так и для государства», – отмечает эксперт.

«Яркий пример – платформа ГосТех, которая становится все более привлекательной для отечественных разработчиков. Серьезная поддержка, которую государство оказывает отрасли и каждому айтишнику, доказывает, что наша отрасль нужна и важна, и это признано на самом высоком уровне. Осознание этого факта руководством очень ценно для всех занятых в этой сфере», – подчеркивает собеседник.

«Благодаря непрерывному диалогу между отраслью и государством эти меры трансформируются и укрупняются, а также расставляются правильные приоритеты. Способы поддержки делают ИТ-отрасль привлекательнее для каждого молодого специалиста: мы получаем больше кадров, больше разработок, больше продуктов, усиливаем цифровой контур», – акцентирует Плуготаренко.

«По планам, к 2024 году в России будет выстроена преемственная на всех уровнях система образования, включающая выявление и поддержку талантов в областях математики и информатики. В рамках реализации ФП «Развитие кадрового потенциала ИТ отрасли» предусмотрена инициатива «Цифровые кафедры» – 250-часовые курсы повышения квалификации по актуальным образовательным программам, принять участие в которых смогут не только ИТ-специалисты, но и студенты профильных направлений», – рассказывает эксперт.

С этим мнением согласен и Вадим Глущенко, директор Центра компетенций по глобальной ИТ-кооперации. «Наши специалисты верят в рост ИТ-сектора страны, а значит, у них присутствует полное осознание собственных сил и перспектив. Учитывая серьезный уровень подготовки айтишников в РФ, можно сказать, что у нас есть все шансы на постепенное замещение иностранных решений», – считает эксперт.

«Уход заграничных работодателей во многом стал неприятным сюрпризом для нашей индустрии. Однако на их место приходят новые отечественные компании, которые также создают качественный продукт. Для ИТ-специалистов это отличная возможность расти и развиваться, ведь появляется больше новых и интересных задач», – отмечает собеседник.

«Удержанию специалистов способствовали и существенные меры господдержки ИТ-отрасли, принятые в прошлом году. В июне 2022 года Минцифры запустило отдельный раздел на портале Госуслуг, посвященный льготам и мерам поддержки ИТ-отрасли, что значительно упростило доступ к ним для профильных компаний и специалистов», – акцентирует Глущенко.

«Необходимо продолжать развивать наши кадры в ИТ-сфере. В этой связи большие надежды возлагаются на федеральный проект «Кадры для цифровой экономики» в рамках национальной программы «Цифровая экономика». Хорошо, что государство озабочено данным вопросом», – считает собеседник.

«Мы движемся в правильном направлении, и это подтверждается желанием российских ИТ-специалистов остаться у себя на Родине. Видны перспективы роста, заметен простор для личной реализации. Необходимо продолжать уже начатую работу», – резюмирует Глущенко.

Несмотря на санкции и уход ряда иностранных компаний, российские айтишники оптимистично смотрят на развитие отрасли – такие данные получены по итогам Интернет-опроса ИТ-специалистов, который провел Институт государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ. В исследовании, проведенном с октября по декабрь 2022 года, приняли участие 5156 респондентов, которые имеют отношение к ИТ-отрасли через профильное образование, занятость или обучение.

Так, 40,6% опрошенных ожидают в ближайшее время технологический рывок развития ИТ-отрасли в России ввиду открывающихся возможностей и ухода конкурентов. 60,4% респондентов ожидают появление новых российских цифровых продуктов, сервисов и услуг.

Также, сообщается, что 39,6% опрошенных главным ожиданием назвали развитие компетенций специалистов, а развитие реального импортозамещения – 35,9%. Помимо этого, практически каждый третий видит перспективы притока новых кадров в отрасль, усиление конкуренции между российскими компаниями, а также развитие науки. И только менее 10% опрошенных переехали или планируют релокацию в этом году.

В пятницу глава правительства Михаил Мишустин на международном цифровом форуме «Digital Almaty 2023» заявил, что Россия смогла достичь значительных успехов в импортозамещении иностранного софта: аналоги существуют для почти 85% зарубежных продуктов.