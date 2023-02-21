Песков: Путин обсудил с Матвиенко основные положения послания

Путин дал напутствие бизнесу

Президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию призвал предпринимателей быть со своей Родиной.

«Сейчас не стоит цепляться за прошлое и пытаться что-то отсудить, выпросить, надо перестроить свою жизнь и работу. Тем более что вы сильные люди, я обращаюсь к представителям нашего бизнеса, я многих знаю лично и много лет. Сильные люди, которые прошли сложную жизненную школу. Запускайте новые проекты, зарабатывайте, вкладывайте в Россию, инвестируйте в предприятия и рабочие места, помогайте школам и университетам», – передает ТАСС слова Путина.

Также он предложил вкладывать в культуру, в науку, здравоохранение, спорт.

«Именно так и капиталы свои приумножите, и заслужите признание, благодарность людей на поколение вперед, а государство и общество вас, безусловно, поддержит», – отметил президент.

«Кто-то захочет доживать свой век в арестованном особняке с заблокированными счетами, попытается подыскать место в, казалось бы, привлекательной западной столице или курорте, другом тепленьком местечке за границей. Это право любого человека, на это не покушаемся. Но пора уже понять, что для Запада такие люди были и останутся второсортными чужаками, с которыми можно делать все что угодно. И деньги, и связи, и купленные титулы графов, пэров и мэров здесь не помогут абсолютно. Они должны понять – они там второй сорт», – заявил Путин.

«Как-то в шутку, обращаясь к представителям бизнеса РФ, я сказал: «Замучаетесь пыль глотать, бегая по судам и кабинетам западных чиновников, спасая свои деньги». Ровно так все и вышло», – российский лидер.

По его словам, есть другой выбор: быть со своей Родиной, работать для соотечественников.

«Не только открывать новые предприятия, но и менять жизнь вокруг себя: в городах, поселках, в своей стране. И таких предпринимателей, таких настоящих бойцов в бизнесе у нас много. Именно за ними будущее отечественного бизнеса. Все должны понять – и источники благополучия, и будущее должны быть только здесь, в родной стране, в России. И тогда мы действительно создадим прочную, самодостаточную экономику, которая не закрывается от мира, а использует все свои конкурентные преимущества. Российские капиталы, деньги, которые получены здесь, должны работать на страну, на ее национальное развитие», – сказал Путин.

«Считаю в этой связи правильным вернуться к пересмотру ряда норм уголовного законодательства в части так называемых экономических составов. Конечно, государство должно контролировать, что в этой сфере происходит. Нельзя допустить здесь вседозволенности, но перегибать палку тоже ни к чему. Необходимо, активнее двигаться к этой декриминализации, о которой я сказал. Рассчитываю, что правительство вместе с парламентом, правоохранительными органами, деловыми объединениями будут последовательно и основательно вести эту работу», – передает ТАСС слова главы государства.

Он также обратился к правительству и парламенту с просьбой предложить дополнительные меры, которые позволят ускорить процесс деофшоризации экономики. По словам Путина, бизнес в ключевых секторах экономики должен действовать в рамках российской юрисдикции.

«Бизнес, прежде всего в ключевых секторах, должен действовать в российской юрисдикции. Это базовый принцип», – подчеркнул президент.