Генсек ООН отказался участвовать в мероприятии Киева в годовщину начала СВО

Генсек ООН Гутерреш отказался принимать участие в мероприятии в годовщину начала СВО, организованном Киевом

Генсек ООН Антониу Гутерреш, вероятно, не будет принимать участие в организуемом Украиной 22 февраля мероприятии высокого уровня в годовщину начала СВО, сообщил источник в организации.

Он пояснил, что Гутерреш считает некорректным принимать участие в неформальных мероприятиях по Украине, проводимых одной из сторон конфликта без участия другой, передает РИА «Новости».

Официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик заявил, что «ему неизвестно об участии генерального секретаря» в данном мероприятии. Ему также неизвестно об участии каких-либо высокопоставленных представителей ООН.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о предстоящих 23 и 24 февраля «великих событиях» в международной политике.

Напомним, к годовщине с начала спецоперации России на Украине на голосование в Генеральной Ассамблее ООН, как ожидается, будет вынесен проект резолюции с осуждением СВО, а также предложениями по мирному урегулированию. Кроме того, на 24 февраля запланировано заседание Совбеза ООН по ситуации на Украине на уровне глав МИД.