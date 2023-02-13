Глава МИД Украины пообещал 23 и 24 февраля «великие события»

Слуцкий: Киев и Запад должны ответить за разжигание конфликта на Украине

Слуцкий заявил, что Киев и Запад должны ответить за разжигание конфликта на Украине

Руководство Украины и западные коспонсоры минского процесса должны ответить за превращение локального конфликта в масштабные военные действия по международному праву, заявил лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

«Именно они – все, кто лгал и плел сети заговора, рассуждая о мире и готовясь к войне, – ответственны за превращение регионального конфликта в масштабные военные действия, за гибель людей. И должны ответить за это, в соответствии с нормами международного права. О политической ответственности, морали и нравственности говорить не буду: чего у них нет, того нет», – написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что 12 февраля 2015 года был подписан «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений», реализация которых способствовала бы урегулированию спровоцированного Киевом конфликта на юго-востоке Украины.

При этом, день большой надежды стал днем обмана и упущенных возможностей, отметил Слуцкий.

«Высокий уровень – на подписании как гаранты присутствовали лидеры России, Германии и Франции – придавал, как казалось, вес и надежность договоренностям Украины, ДНР и ЛНР. Более того, пять дней спустя, 17 февраля Совет безопасности ООН поддержал Минские соглашения, одобрив их соответствующей резолюцией»,– продолжил парламентарий.

Москва и республики Донбасса приложили немало усилий, чтобы соглашения заработали, Киев же все эти годы их упорно саботировал, придумывал отговорки, выдвигал необоснованные обвинения, лгал, ведя свою игру, отметил Слуцкий.

«Западные коспонсоры минского процесса от Франции и Германии фактически подтвердили наличие сговора по срыву обязательств и сознательному игнорированию резолюции СБ ООН. Зеленский закрыл собой этот предательский ряд, также публично объявив, что никогда не верил в Минские соглашения, а значит, для него они утратили силу с момента подписания. Годами мировое сообщество намерено вводилось в заблуждение», – сообщил политик.

Также он напомнил, что все время с момента подписания на Россию не переставали оказывать санкционное давление.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Вашингтон может «по щелчку пальцев» прекратить украинский конфликт.