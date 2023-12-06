Посол Антонов: Санкции США против России создают проблемы американскому бизнесу

Tекст: Вера Басилая

Антонов заявил, что фирмы и корпорации США теряют огромные доходы из-за антироссийских санкций и отказа от наших энергоресурсов, а также других товаров, передает РИА «Новости».

Дипломат отметил, что введенные против России санкции не действуют, экономика развивается, с чем согласны все настоящие профессионалы.

По его словам Вашингтон, размахивая санкционной дубинкой, ради реализации своих внешнеполитических задач в действительности приносит в жертву интересы Бельгии, Кипра, Нидерландов и ФРГ, и сами пилят долларовый сук, на котором сидит экономика Америки.

Немецкие СМИ писали, что пророчества Запада об «экономическом крахе» России не оправдались, страна сильна и стабильна как никогда.

Ранее в МИД сообщили, что число односторонних санкций, введенных против России странами Запада, превысило 17,5 тысяч.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ни одна страна в мире не выдержала бы санкции, которые выдержала Россия, а введенные Европой ограничения бьют по самим европейцам.