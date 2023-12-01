Немецкие СМИ: Россия сильна и стабильна как никогда

Die Zeit: Запад недооценил Россию – она сильна и стабильна как никогда

Tекст: Ольга Никитина

В статье Die Zeit отмечается, что президент России Владимир Путин выглядит очень уверенно и совсем не походит на «человека, находящегося в изоляции», особенно во время его виртуального выступления на недавнем саммите G20. И для этой уверенности есть все основания, отмечает автор статьи, содержание которой приводит ИноТВ.

Россия за последние месяцы смогла значительно улучшить свое экономическое и военное положение, такой сильной и стабильной она не была давно, добавляет издание. В российские Вооруженные силы привлечены сотни тысяч добровольцев, улучшены логистика на фронте, снабжение военнослужащих. При этом наращивание военных расходов привело и к экономическому росту, говорится в статье.

Авторы статьи пишут о структурных изменениях в российской экономике и росте производства в различных сферах обороны на 40–80%.

При этом уровень жизни россиян существенно не упал за последние полтора года. Импорт из Азии компенсировал нехватку некоторых товаров. Кроме того, в частном секторе продолжается строительный бум. Ведется строительство 2,1 млн новых квартир, что является рекордным показателем. А социологические опросы показывают, что российские граждане смотрят в будущее с оптимизмом и поддерживают свою армию.

Запад, по мнению Die Zeit, слишком долго недооценивал Россию, озвучивая негативные прогнозы по российской экономике и оборонке. Сейчас эти пророчества уже неактуальны, но когда-то их встречали с аплодисментами, напоминает издание.

«Западные эксперты и политики недооценили умение русских приспосабливаться, их устойчивость к внешним воздействиям и изобретательность», – говорится в публикации. Между словами Запада и его делами есть огромный разрыв, и на этом фоне Россия предстает еще более сильной, заключает издание.

В Кремле ранее подчеркивали, что ни одна страна в мире теоретически не в состоянии была бы выдержать такой санкционный удар, который выдержала Россия.