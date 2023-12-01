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    Немецкие СМИ: Россия сильна и стабильна как никогда
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    Главы лимитрофных прибалтийских дипломатий и примкнувший к ним Кулеба явно не верят в то, что слово правды, исходящее от них, весь мир перевесит. Хотя, казалось бы, «вся ложь российской пропаганды» должна быть бессильна перед твердой прибалтийской правдой – «Яко тает воск от лица огня, тако да рассеются ненавидящие хохла».

    2 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Здравых политиков в Европе становится больше

    Если ты не совсем дебил, ты понимаешь, что исключить фактор России не получится, даже если построить километровую стену. В смысле – высотой. Более того, надо уже побоку пустить свои европейские убеждения, что Россия всегда в чем-то виновата.

    9 комментариев
    Александр Тимохин Александр Тимохин У победы под Синопом была и оборотная сторона

    30 ноября исполняется 170 лет Синопскому сражению – последней яркой и крупной победе русского флота в морской войне и последнему в истории сражению парусных флотов.

    17 комментариев
    1 декабря 2023, 09:51

    Немецкие СМИ: Россия сильна и стабильна как никогда

    Die Zeit: Запад недооценил Россию – она сильна и стабильна как никогда

    Tекст: Ольга Никитина

    Пророчества Запада об «экономическом крахе» России не оправдались, страна сильна и стабильна как никогда, пишут немецкие СМИ.

    В статье Die Zeit отмечается, что президент России Владимир Путин выглядит очень уверенно и совсем не походит на «человека, находящегося в изоляции», особенно во время его виртуального выступления на недавнем саммите G20. И для этой уверенности есть все основания, отмечает автор статьи, содержание которой приводит ИноТВ.

    Россия за последние месяцы смогла значительно улучшить свое экономическое и военное положение, такой сильной и стабильной она не была давно, добавляет издание. В российские Вооруженные силы привлечены сотни тысяч добровольцев, улучшены логистика на фронте, снабжение военнослужащих. При этом наращивание военных расходов привело и к экономическому росту, говорится в статье.

    Авторы статьи пишут о структурных изменениях в российской экономике и росте производства в различных сферах обороны на 40–80%.

    При этом уровень жизни россиян существенно не упал за последние полтора года. Импорт из Азии компенсировал нехватку некоторых товаров. Кроме того, в частном секторе продолжается строительный бум. Ведется строительство 2,1 млн новых квартир, что является рекордным показателем. А социологические опросы показывают, что российские граждане смотрят в будущее с оптимизмом и поддерживают свою армию.

    Запад, по мнению Die Zeit, слишком долго недооценивал Россию, озвучивая негативные прогнозы по российской экономике и оборонке. Сейчас эти пророчества уже неактуальны, но когда-то их встречали с аплодисментами, напоминает издание.

    «Западные эксперты и политики недооценили умение русских приспосабливаться, их устойчивость к внешним воздействиям и изобретательность», – говорится в публикации. Между словами Запада и его делами есть огромный разрыв, и на этом фоне Россия предстает еще более сильной, заключает издание.

    В Кремле ранее подчеркивали, что ни одна страна в мире теоретически не в состоянии была бы выдержать такой санкционный удар, который выдержала Россия.

    29 ноября 2023, 23:59
    Путин заявил об отсутствии суверенитета у Германии

    Путин объяснил характер отношений Берлина с Польшей и Украиной отсутствием суверенитета у Германии

    Путин заявил об отсутствии суверенитета у Германии
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    У Германии нет суверенитета, поэтому она согласилась с закрытием газопровода, который поставлял газ из России через Польшу, и выплатами Украине, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин отметил, что «Польша взяла и закрыла газопровод «Ямал – Европа», Украина также «взяла и закрыла одну из систем». При этом Германия оплачивает вооружение, пенсии и зарплаты на Украине. «А немцы все это глотают, потому что у них нет – чего? Суверенитета», – приводит его слова РИА «Новости».

    Запад пытается решить проблему конкурентоспособности, используя административные манипуляции и трансграничный налог, но лишает себя дешевых российских энергоносителей, сказал он.

    По его словам, европейским странам источник дешевых энергоносителей «по политическим соображениям» перекрывают и «их союзники из Соединенных Штатов», передает ТАСС.

    Путин считает, что у ряда «руководителей правительства нет, видимо, и достаточно профессиональной подготовки», над ними «весь мир посмеивается».

    Напомним, в Германии уровень поддержки правительства достиг антирекорда.

    Коментарии (45)
    28 ноября 2023, 21:57
    Вагенкнехт призналась, что ей стыдно за Бербок
    Вагенкнехт призналась, что ей стыдно за Бербок
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Известный немецкий политик, депутат Бундестага Сара Вагенкнехт призналась, что испытывает стыд за министра иностранных дел Германии Анналену Бербок.

    На своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) Вагенкнехт написала, что Бербок на посту главы немецкого МИД отличилась лишь своими дипломатическими промахами, передает ТАСС.

    «Например, когда она объявила войну атомной державе – России», – пояснила политик.

    Вагенкнехт также напомнила о недавнем высказывании Бербок относительно ситуации в секторе Газа. «Министр сказала, что для доставки срочно необходимой гуманитарной помощи не поможет молчание оружия. По ее словам, побеспокоиться о том, чтобы оружие замолчало, – это не задача политики», – указала депутат.

    «Что за безответственная и извращенная логика!» – возмутилась политик, добавив, что ей стыдно за Бербок.

    Ранее глава немецкого МИД Анналена Бербок в интервью Deutsche Welle (признано в России СМИ-иноагентом) заявила, что не поддерживает перемирие в Газе, так как, по ее мнению, для того, чтобы облегчить страдания жителей анклава, мало просто «импульсивно объявить, что орудия должны замолчать, потому что это не является задачей политики».

    В пятницу вступило в силу перемирие между Израилем и ХАМАС. В понедельник Израиль и ХАМАС достигли соглашения о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа еще на два дня.

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    28 ноября 2023, 20:07
    СМИ: Система Шольца по борьбе с кризисом в Германии рухнула

    FT: Система Шольца по борьбе с кризисом в Германии рухнула

    СМИ: Система Шольца по борьбе с кризисом в Германии рухнула
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Система по борьбе с экономическими кризисами в Германии, выстроенная канцлером Олафом Шольцем, «разорвалась в клочья», пишет газета Financial Times.

    Как пишет издание, система предполагала привлечение Фонда экономической стабилизации (WSF), предоставление ему кредитных линий в размере 200 млрд евро, после этого предполагалось использование фонда с целью субсидирования цен на электроэнергию и газ для компаний и населения, передает RT.

    При этом в прошлом году из фонда выплатили всего 30 млрд долларов, остальные деньги перенесли на 2023 год. Суд решил, что это привело к нарушению принципа, подразумевающего использование заемных средств в том году, на который они были утверждены.

    В публикации утверждается, что система рухнула после того, как КС Германии принял решение об изъятии из бюджета 60 млрд евро по иску оппозиционного блока ХДС/ХСС.

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    30 ноября 2023, 17:38
    Гердт: Германия фактически превратилась в колонию

    Экс-депутат Бундестага Гердт: Немцы понимают правдивость слов Путина об отсутствии суверенитета у ФРГ

    Гердт: Германия фактически превратилась в колонию
    @ CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Германия превратилась в колонию США. И об этом знают как простые немцы, так и политики. И чтобы лишний раз не привлекать к этой проблеме внимание, в ФРГ не станут раздувать скандал из-за слов Владимира Путина, сказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт. Ранее президент России заявил об отсутствии суверенитета у Германии.

    «Почти все в ФРГ понимают – Владимир Путин говорит о суверенитете Германии абсолютную правду. Ведь даже канцлер, прежде чем пройти процедуру инаугурации, летит «на поклон» в Вашингтон. Фактически страна превратилась в колонию, а ее власти стали лишь губернаторами», – сказал Вальдемар Гердт, бывший депутат Бундестага от «Альтернативы для Германии».

    «Но официальной реакции от властей Германии ждать не стоит. Скорее всего, слова президента России попытаются высмеять, но раздувать тему не станут. Напомню, что «Альтернатива для Германии» давно и громко говорит об отсутствии у Германии суверенитета. Сначала это вызывало возмущение, но потом все чаще стали звучать слова согласия», – резюмировал Гердт.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил об отсутствии у ФРГ суверенитета. Он отметил, что «Польша взяла и закрыла газопровод «Ямал – Европа», Украина также «взяла и закрыла одну из систем». При этом Германия оплачивает вооружение, пенсии и зарплаты на Украине. «А немцы все это глотают, потому что у них нет – чего? Суверенитета».

    Путин отметил, что Запад пытается решить проблему конкурентоспособности, используя административные манипуляции и трансграничный налог, но лишает себя дешевых российских энергоносителей. Также европейцам «по политическим соображениям» перекрывают доступ к ресурсам «их союзники из Соединенных Штатов».

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    29 ноября 2023, 12:10
    Экономист: «Разрушитель» Набиуллина разбила надежды Запада на крах России

    Экономист Лизан: Западные экономисты вынуждены признать достижения Эльвиры Набиуллиной

    Экономист: «Разрушитель» Набиуллина разбила надежды Запада на крах России
    @ TASS Host Photo Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Эльвира Набиуллина показала западным экономистам пример высококлассной работы в стрессовых условиях. Фактически она разбила все их иллюзорные представления о финансовой системе мира, создаваемые на протяжении 30 лет. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экономист Иван Лизан. Ранее издание Politico назвало главу Центробанка Эльвиру Набиуллину «разрушителем» года.

    «Эльвира Набиуллина смогла отстоять российскую экономику в условиях беспрецедентного давления западных санкций. Ее продуманная политика помогла спасти рубль, в связи с чем звание «разрушитель», которым ее наградило издание Politico, можно считать вполне заслуженным. Она действительно уничтожила надежды Вашингтона и Брюсселя на поражение Москвы», – сказал экономист Иван Лизан.

    «На мой взгляд, в этой публикации недвусмысленно читается грандиозное разочарование американских и европейских экспертов. Они на протяжении 30 лет верили в свою картину мира, в которой, по их версии, Россия играла гораздо меньшую роль, чем один лишь штат Калифорния. Эта абсурдная иллюзия стала главной причиной их действий, во многом неадекватных», – подчеркивает собеседник.

    «Сотни либеральных экспертов неожиданно увидели, насколько умело действует Москва перед лицом ограничений. Конечно, им нужно найти виновного в том, что их планы по разрушению российской экономики провалились. В этот раз таким человеком назначили Набиуллину, которая «преступно» вытащила страну из-под гнета санкционного давления», – отмечает эксперт.

    «Мы справились с введенными рестрикциями. О том, что экономика РФ сумеет устоять перед оголтелым напором США и ЕС, еще в самом начале СВО говорил Владимир Путин. Конечно, не все идет гладко. Непрерывное давление Запада до сих пор доставляет нашей стране много проблем, однако мы стараемся оперативно их решать. Не умаляя заслуг Набиуллиной, скажу, что к этому «чуду» приложили руку и сотни других отечественных экономистов. Думаю, их также стоит отметить званием «разрушителей», – резюмирует Лизан.

    Ранее главу Центробанка (ЦБ) России Эльвиру Набиуллину признали «разрушителем» года. В рейтинг, посвященный подведению итогов 2024 года, ее включило издание Politico. В данной категории отмечают людей, которые «лучше всего способны переломить ход игры неожиданным образом». Отмечается, что ее денежно-кредитная политика «неоднократно спасала рубль и удерживала экономику страны на плаву».

    Подчеркивается, что усилия Набиуллиной помогли стране выстоять перед напором санкций еще во времена вхождения Крыма в состав России. Тогда ее «ловко поднятые процентные ставки и проведенные реформы» позволили стране развить собственную платежную систему и создать огромные резервы, что «снискало ей восхищение со стороны международных коллег».

    Однако издание отмечает, что после начала СВО всеобщее одобрение сменилось «разочарованием». Глава ЦБ сумела «парировать» давление западных санкций, призванных «перекрыть доступ России к деньгам и технологиям». Ее усилия по стабилизации финансового положения РФ привели к тому, что в сложнейших условиях государство не просто не прекратило развиваться, но и ощущает экономический рост.

    За Набиуллиной в списке «разрушителей» следуют экс-глава Каталонии и «сотрясатель земли в испанской политике» Карлес Пучдемон, «вступивший в конфликт с институтами ЕС» премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, «прямолинейная» глава МИД Германии Анналена Бербок и «убийца зеленой сделки» Манфред Вебер из Европарламента.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назван лидером в категории «мечтатели». По мнению издания, он один из тех, кто «в одиночку меняет ход истории», причем добивается этого «не силой своей армии или силой своей экономики», а «силой слова».

    Коментарии (64)
    30 ноября 2023, 01:03
    Бербок посетовала на упадок интереса к Украине

    Глава МИД Германии Бербок заявила об уходе Украины из «фокуса общественного мнения»

    Бербок посетовала на упадок интереса к Украине
    @ Janine Schmitz/PHOTOTHEK/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает «фатальным» исчезновение Украины из фокуса общественного мнения.

    На полях заседания Совета НАТО – Украина Бербок призвала продолжать помощь Украине на пути к «миру, свободе и безопасности» и приложить к этому все возможные усилия, передает РИА «Новости».

    Напомним, Бербок в Киеве заявила, что Евросоюз будет простираться «от Лиссабона до Луганска». По ее мнению, расширение Евросоюза является «геополитической необходимостью». Бербок считает, что вступление Украины в Евросоюз отвечает геополитическим интересам ЕС.

    Коментарии (12)
    28 ноября 2023, 16:30
    Шольца высмеяли во время выступления в Бундестаге

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцлера Германии Олафа Шольца высмеяли во время его выступления в Бундестаге, смех вызвали слова о поддержке населения, а также слова о помощи Украине.

    Как отмечает RT в Telegram-канале, Шольц заявил, что «граждане ФРГ могут быть уверены, что государство сдержит обещания, данные им. Мы никого не оставим наедине с вызовами, с которыми нам пришлось столкнуться в настоящее время». Это вызвало смех чиновников в первый раз.

    Затем смех вновь прозвучал после его заявления о помощи Украине.

    Ранее Шольц заявил, что Украина нуждается в дальнейшей поддержке, она будет обеспечена, невзирая на проблемы с бюджетом в Германии.

    Коментарии (3)
    1 декабря 2023, 08:16
    Путин изъял у иностранной компании права на управление Пулково

    Путин подписал указ об изъятии у иностранной компании права на управление Пулково

    Путин изъял у иностранной компании права на управление Пулково
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин в рамках антисанкционных мер подписал указ о создании «Холдинга ВВСС» с уставным капиталом 169 млрд рублей, куда фактически перейдут доли управляющей компании петербургского аэропорта Пулково, включая иностранные.

    Как следует из указа, специальные экономические меры в отношении иностранных лиц в этом случае применены «в связи с угрозой национальным интересам и экономической безопасности России, возникшей в результате нарушения некоторыми иностранными юридическими лицами обязательств, которые связаны с управлением ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (сокращенно ВВСС, управляющая компания Пулково – прим. ВЗГЛЯД)». В новый холдинг, создаваемый правительством России, войдут компании, владеющие долями в ООО «Воздушные ворота Северной столицы» через кипрский офшор «Талита трейдинг лимитед», передает ТАСС.

    «100% долей в уставном капитале ООО «Воздушные ворота Северной столицы», принадлежащих «Талита трейдинг лимитед», подлежит передаче в собственность общества «Холдинг ВВСС» в порядке и на условиях, определенных правительством России», – говорится в указе. С даты создания общества «Холдинг ВВСС» прекращаются обязательства по договорам займа, заключенным участниками консорциума в целях финансирования «Талита трейдинг лимитед».

    При этом компании – совладельцы «Талита трейдинг лимитед» получат в новом холдинге следующие доли: немецкий аэропортовый холдинг Fraport AG – 25%, катарский F3 Holding LLC – 24,99%, «Бизнес-финанс» – 16,79%, «дочка» ВТБ – 8,22%, эмиратская Thirty Seventh Investment Company – 7,99%, кипрская Nomeliar Ltd – 7,48%, Ayar International Investment Company – 3,5%, ООО «Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии-7» – 2,33%, Bahrain Mumtalakat Holding Company – 1,26% и так далее по убывающей. В указе подчеркивается, что передача этим компаниям долей в уставном капитале «Холдинг ВВСС» происходит «в качестве компенсации уменьшения действительной стоимости их долей» в уставном капитале «Талита трейдинг лимитед», а также «в качестве компенсации убытков ее участников и аффилированных лиц в связи с прекращением обязательств по договорам займа».

    Правительство России назначит единоличный исполнительный орган «Холдинга ВВСС» и утвердит устав этой структуры. При этом устав должен предусматривать временную передачу права распоряжаться голосами иностранных совладельцев в «Холдинге ВВСС» самой управляющей компании аэропорта и ООО «Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии – 7».

    В состав акционеров компании-оператора Пулково входят в том числе банк ВТБ и РФПИ с пулом инвесторов. Германская Fraport AG являлась акционером ООО «Воздушные ворота Северной столицы» с 2009 года, владела 25% в компании. В мае 2022 года гендиректор Fraport Штефан Шульте в обращении акционерам заявлял, что компания не сможет продать свои 25% в управляющей компании петербургского аэропорта Пулково как минимум до 2025 года в соответствии с условиями контракта. В сентябре сообщалось, что Fraport все же планирует продать свою долю в аэропорту Пулково, на эти акции претендуют покупатели из России.

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    30 ноября 2023, 14:45
    Путину доложили о последствиях отключения России от сети финансовых разведок

    Tекст: Ольга Никитина

    Приостановка членства России в группе «Эгмонт» приносит пользу только преступному миру, заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    Чиханчин рассказал главе государства, что теперь Россия ищет другие варианты и каналы, по которым сможет получать запрашиваемую информацию. На момент приостановления Росфинмониторинг, по его словам, работал с более чем с 50 странами и вел 700 финансовых расследований и порядка 230 уголовных дел.

    «Поэтому такое действие, на наш взгляд, только на пользу преступному миру», – приводит его слова ТАСС.

    Также Чиханчин сообщил Путину, что ведомство готовит к выпуску систему мониторинга обязательной продажи валютной выручки экспортерами. Создан личный кабинет для работы с экспортерами, утверждена методология мониторинга обязательной продажи валюты, сказал он. На механизм мониторинга за валютной выручкой настраивается «антиотмывочная» система, добавил Чиханчин.

    По словам главы Росфинмониторинга, его ведомство совместно с Банком России предотвратили вывод в теневой сектор 320 млрд рублей в рамках антиотмывочной платформы «Знай своего клиента». При этом около 90% финансовых организаций в стране, по его оценке, законопослушны.

    Ранее стало известно, что членство Росфинмониторинга в объединении финансовых разведок «Эгмонт» приостановлено.

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    28 ноября 2023, 10:46
    Стало известно об угрозах США деловым кругам Турции из-за России

    Aydinlik: США угрожают деловым кругам Турции из-за торговли с Россией

    Tекст: Ольга Никитина

    Деловые круги Турции получают угрозы с американской стороны из-за торговли, которую они ведут с Россией, сообщили турецкие СМИ со ссылкой на высокопоставленный источник в Совете по внешнеэкономическим связям (DEIK).

    Источник газеты Aydinlik рассказал, что турецкая сторона получила от американцев «длинное письмо», в котором призвала «благоразумных торговцев» в Турции «следовать правилам», передает ТАСС.

    «США пишут огромное письмо, а под ним написано: «Следуйте этим правилам». Это угроза», – передает РИА «Новости» слова источника турецкого издания.

    Американцы, по его словам, уверяют, что сейчас с турецкими предпринимателями «ничего не случится», однако в дальнейшем, в зависимости от ситуации на Украине, «нельзя сказать, что может произойти».

    В обращении к турецкому бизнесу американская сторона, как утверждается, обещает «поймать» нарушителей «правил», если они используют американское программное обеспечение и другие продукты. «Если у вас есть торговля со мной, мы вас поймаем», – привел источник позицию, изложенную в письме к турецким предпринимателям.

    Публикация появились в газете на фоне предстоящего визита в Турцию замминистра финансов США Брайана Нельсона, который собирается обсуждать с турецкой стороной санкционный режим в отношении России.

    Информация о давлении на Анкару из-за связей с Россией появляется не впервые. Так, Bloomberg писало ранее, что Вашингтон требует от турецкой стороны перестать продавать товары в Россию.

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    30 ноября 2023, 11:41
    Сечин раскритиковал решения Минфина и ЦБ

    «Коммерсант»: Сечин раскритиковал налоговую политику Минфина в нефтяной отрасли

    Tекст: Ольга Никитина

    Председатель правления «Роснефти» Игорь Сечин раскритиковал работу министерства финансов, на которое он возложил ответственность за кризис на внутреннем рынке топлива, и Центрального банка, который, по его словам, не создал «надежные маршруты исполнения трансграничных платежей в различных валютах».

    Сечин заявил, что большое влияние на деятельность «Роснефти» оказывает постоянное изменение системы налогообложения отрасли, пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-релиз «Роснефти».

    Председатель правления «Роснефти» напомнил, что в октябре Минфин инициировал очередные изменения «одного из базовых параметров налогообложения в нефтяной отрасли – порядка определения цены на нефть для налоговых целей». Снижение прогнозных дифференциалов цены российской нефти по отношению к Brent Сечин назвал экономически необоснованным.

    Котировку Brent Сечин назвал «нерелевантным для России ценовым индикатором» и подчеркнул, что Минфин проигнорировал фундаментальные изменения условий работы российской нефтяной отрасли, в том числе новые направления поставок и подходов к формированию цен на российскую нефть.

    Кроме того, решение о сокращении демпфера глава компании назвал непроработанным.

    Также Сечин заявил, что повышение ключевой ставки ЦБ отрицательно сказывается на стоимости финансирования, влияет на прибыль, увеличивает стоимость и сроки исполнения проектов. Процентные расходы за девять месяцев выросли на 15%, указал глава «Роснефти», добавив, что в предстоящие периоды они вырастут еще из-за отложенного эффекта решений ЦБ.

    Санкционное давление нарастает, однако Банк России, по словам Сечина, до сих пор не сформировал надежные маршруты исполнения трансграничных платежей в различных валютах, что затрудняет своевременное зачисление экспортной выручки.

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    29 ноября 2023, 00:59
    Военные в Германии пострадали в результате столкновения двух БМП Marder

    Bild сообщила о 12 пострадавших в результате столкновения двух БМП Marder в Германии

    Военные в Германии пострадали в результате столкновения двух БМП Marder
    @ Arne Immanuel Bansch/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На учениях у города Бад-Зальцунген в Германии произошло столкновение двух БМП Marder, пострадали 12 военных, сообщили СМИ.

    Инцидент произошел в понедельник на полигоне в условиях плохой видимости. Сообщается, что все пострадавшие получили легкие ранения. При этом пресс-секретарь 37-й мотопехотной бригады Ренцо ди Лео заявил, что шесть человек госпитализированы, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

    В связи с передачей Marder Украине, немецкие СМИ сообщали, что у старых моделей возникали проблемы с тормозами, неисправными уплотнениями двигателя и износом зубчатых венцов из-за некачественного сплава. Указывалось, что БМП Marder должны проходить техобслуживание четыре раза в год, каждые два года они проходят крупное ТО.

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    30 ноября 2023, 14:55
    В России зафиксирован двукратный рост подозрительных операций с криптовалютой

    Росфинмониторинг зафиксировал двукратный рост подозрительных операций с криптовалютой

    Tекст: Ольга Никитина

    Росфинмониторинг зафиксировал двукратный рост подозрительных операций с использованием криптовалюты, сообщил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    В основном нарушения, по словам главы Росфинмониторинга, связаны с наркотиками, мошенничеством и коррупцией, передает ТАСС.

    Также Чиханчин заявил, что приостановка членства России в группе «Эгмонт» приносит пользу только преступному миру.

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    28 ноября 2023, 13:05
    Шольц: Поддержка Украины имеет экзистенциальное значение для ЕС

    Проблемы с бюджетом Германии не заставили канцлера ФРГ Олафа Шольца отказаться от поддержки Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Украина нуждается в дальнейшей поддержке, она будет обеспечена, невзирая на проблемы с бюджетом в Германии, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

    «Мы будем продолжать поддержку столько, сколько потребуется. Поддержка имеет экзистенциальное значение для украинцев, что понятно, но в конечном итоге для нас в Европе», – заявил Шольц, выступая в Бундестаге с правительственным заявлением, которое посвящено проблемам Германии с бюджетом, передает ТАСС.

    Канцлер напомнил, что ФРГ приняла у себя сотни тысяч украинцев, что стало «огромной нагрузкой» для страны.

    По данным ТАСС, объем помощи Украине со стороны ФРГ превысил 25 млрд евро. Газета Bild со ссылкой на военные источники сообщала, что правительство намерено увеличить в 2024 году военную помощь Украине с 4 млрд до 8 млрд евро. Однако затем издание Der Tagesspiegel указало, что бюджетный кризис поставил под угрозу планы по увеличению военной помощи Украине.

    21 ноября Минфин ФРГ принял решение заморозить почти все ассигнования из бюджета текущего года, что приведет к необходимости получать одобрение на дополнительные выплаты.

    Ранее в Берлине десятки тысяч человек собрались на акцию против поставок оружия Украине

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    1 декабря 2023, 07:55
    Генконсульство Германии закрылось в Новосибирске

    Генконсульство Германии в Новосибирске прекратило работу

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Генеральное консульство Германии в Новосибирске закрылось и не оказывает услуги, следует из информации с официального сайта представительства ФРГ в России.

    Гражданам предлагается обращаться в посольство Германии в Москве, передает ТАСС.

    Напомним, в мае Берлин принял решение закрыть четыре из пяти генконсульств России.

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