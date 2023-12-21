Хорошо, что в Европе есть такие здравомыслящие политики, как премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо. Они готовы сотрудничать с Россией, но они всё равно остаются частью западной системы и действуют в ее рамках.6 комментариев
РСЗО «Торнадо-Г» уничтожили место скопления ВСУ на Купянском направлении
Минобороны: РСЗО «Торнадо-Г» уничтожили место скопления ВСУ на Купянском направлении
Расчеты РСЗО «Торнадо-Г» группировки войск «Запад» уничтожили опорный пункт и место скопления ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве уточнили, что координаты целей военные получили благодаря воздушной разведке, они находились на удалении в 18 км. Боевые машины «Торнадо-Г» снаряжены боекомплектом в 40 снарядов, выпустить которые расчет может за 20 секунд в случае интенсивной атаки. В Минобороны России подчеркнули, что украинские системы ПВО были бессильны перед таким ударом, передает РИА «Новости».
Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска за сутки отразили восемь атак на Купянском направлении.