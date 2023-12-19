На то, что пробивается через тридцатилетние слои бетона – робкое и пугливое, – либералы, как помойные псы, кидаются стаями. Они не выносят ничего, что не по методичке. Они до сих пор убеждены, что если люди не восхищаются рубкой икон как художественным жестом, то это не население, а быдло.6 комментариев
Российские войска за сутки отразили восемь атак на Купянском направлении
На Купянском направлении подразделениями Западной группировки при поддержке огня артиллерии отражены восемь атак 14-й, 60-й и нанесено поражение подразделениям 115-й механизированных бригад ВСУ около Синьковки Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, танк, три бронемашины, самоходная артустановка «Акация», гаубица «Мста-Б», сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
На Краснолиманском направлении действиями подразделений группировки «Центр» отражены пять атак штурмовых групп 24-й и 116-й механизированных бригад ВСУ в возле Червоной Дибровы и Петровского Луганской народной республики (ЛНР). Потери противника составили порядка 185 военнослужащих и две машины пехоты.
На Донецком направлении подразделения Южной группировки во взаимодействии с авиацией отразили три атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в рядом с Марьинкой Донецкой народной республики (ДНР), нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 42-й и 93-й механизированных бригад ВСУ под Курдюмовкой, Андреевкой и Клещеевкой ДНР, отчитались в Минобороны.
Противник на этом направлении потерял около 180 военнослужащих, три бронетранспортера.
В ходе контрбатарейной борьбы за последние сутки поражены американская артиллерийская система М777, самоходная артустановка «Акация», гаубицы «Мста-Б» и Д-30, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», два орудия Д-20.
На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» во взаимодействии с авиацией отразили атаку и нанесли поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ у Новомихайловки ДНР. Потери противника составили до 100 военнослужащих, три бронемашины, гаубица «Мста-С», а также орудие Д-20, перечислили в Минобороны.
На Запорожском направлении подразделениями российской группировки, ударами авиации отражена атака штурмовых групп 14-й бригады нацгвардии Украины, нанесено поражение живой силе 117-й и 118-й механизированных бригад ВСУ поблизости от Работино Запорожской области. Потери ВСУ составили до 80 человек.
На Херсонском направлении огнем артиллерии по районам сосредоточения противника поражены порядка 75 военнослужащих, гаубица «Мста-Б» и две пушки «Гиацинт-Б», сообщил Конашенков.
Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожен: склад боеприпасов 115-й механизированной бригады ВСУ и станция РЛС ПВО «Пеликан», поражены живая сила и техника противника в 112 районах.
Средствами ПВО сбиты шесть украинских беспилотников около Корсунки, Раденска, Новой Маячки Херсонской области и Нестерянки Запорожской области, подытожили в оборонном ведомстве.