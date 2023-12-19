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    США объявили о проведении операции в Красном море
    Рар оценил вероятность лишения Венгрии права голоса в Евросоюзе
    Эксперты объяснили желание США привлечь Норвегию к операции в Красном море
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    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Цинизм Вашингтона добивает то, что осталось от американского лидерства

    Америка стала своего рода заложником израильской политики. Вынуждена нести колоссальный ущерб из-за действий своего союзника, от которого она не может отказаться и которого не может полностью контролировать.

    5 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Газовый вопрос становится ключевым для выживания политической элиты ФРГ

    Даже если воли Берлина хватит только на то, чтобы возложить ответственность за теракты на «Северных потоках» целиком на Украину (к чему сейчас все и идет), то логичным следствием должно стать полное прекращение поддержки Киева со стороны Германии, энергетической безопасности которой был нанесен серьезный урон.

    12 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Конфликт украинской элиты – путь к крушению Украины

    Из века в век украинские политики наступали на одни и те же грабли. Бывшие соратники становились злейшими врагами, как только впереди начинала маячить «гетманская булава». Похожая ситуация наступает для Украины сейчас.

    11 комментариев
    19 декабря 2023, 08:26

    Президент Чехии предположил будущее конфликта на Украине

    Чешский президент Павел признал, что на Украине ожидается плачевная для Европы перемена

    Tекст: Александра Юдина

    В 2024 конфликт на Украине станет еще более неприятным для Запада, поделился мнением с изданием Seznam Sprаvy чешский лидер Петр Павел.

    По его словам, развитие украинского конфликта приближается к моменту, когда ожидается значительный прогресс уже к 2024 году, однако с учетом имеющихся данных, это произойдет не в удачном для европейских стран смысле, передает РИА «Новости».

    Павел добавил, что в ЕС ожидают нового сдвига в политике конфликта, связанного с предстоящими в России и Соединенных Штатах выборами.

    Так, по мнению главы Чехии, в случае успеха кандидата Дональда Трампа в США мирные переговоры по украинскому конфликту состоятся уже вне зависимости от мнения Киева или представителей ЕС.

    Кроме того, Павел отметил, что Москва сможет найти компромисс, при котором она вернет себе статус «ключевого игрока», что Европе невыгодно.

    «Придется с этим смириться», – заключил президент Чехии.

    Ранее американские конгрессмены не достигли консенсуса относительно 60 млрд долларов для Украины.

    18 декабря 2023, 08:59
    Польские СМИ сравнили армии России и Украины

    Mysl Polska: ВС России превосходят украинскую армию

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВС России превосходят украинскую армию и продолжают успешно развиваться, заявил обозреватель Mysl Polska Кшиштоф Подгурский.

    По его словам, российская военная промышленность поставляет массу новой, а также отремонтированной и модернизированной техники, а мобилизованные резервисты прошли нужную подготовку, передает РИА «Новости».

    Говоря об Украине, он заявил, что Киев почти исчерпал свои мобилизационные ресурсы из-за больших потерь.

    Ранее немецкий эксперт по вопросам безопасности Нико Лангепланах заявил, что Киев планирует отправить войска на новое контрнаступление в следующем году.

    Коментарии (13)
    18 декабря 2023, 17:02
    Рар оценил вероятность лишения Венгрии права голоса в Евросоюзе

    Политолог Рар: Брюссель не рискнет лишить Венгрию права голоса в ЕС

    Рар оценил вероятность лишения Венгрии права голоса в Евросоюзе
    @ Arthur Gekiere/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Для того чтобы лишить Венгрию права голоса в ЕС, необходимо согласие всех членов объединения. Поэтому Брюссель не будет применять такие санкции по отношению к Будапешту, а постарается воздействовать на него по-другому. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее в Евросоюзе обсуждали возможность лишения Венгрии права голоса для заключения соглашения о помощи Украине.

    «В соответствии со статьей семь Договора о Европейском союзе существует возможность лишить страну-члена ее права голоса, если будет установлено, что данное государство нарушило фундаментальные ценности ЕС. Помощь Украине, как ни странно, попадает под эту категорию», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Согласно этой статье, Европейский совет может большинством в четыре пятых определить, что имело место серьезное и постоянное нарушение фундаментальных ценностей. Однако для этого ему также требуется одобрение парламента ЕС», – пояснил эксперт.

    «Но это не единственное условие. Чтобы лишить Венгрию права голоса на основе решения о нарушении ценностей, все остальные члены ЕС должны с согласится с этим предложением. А вдруг Словакия наложит вето? Тогда ограничить Будапешт не получится», – отмечает он.

    «Важно отметить, что лишение права голоса является серьезной мерой и должно рассматриваться как последнее средство. ЕС предпочитает находить решения посредством финансового и политического давления, ломая руки противникам курса Брюсселя. Фактически еще ни одну страну ни разу не лишали голоса по этой статье», – подчеркивает собеседник.

    «Вряд ли и Венгрию лишат права голоса. Это приведет к опасному прецеденту внутри Евросоюза. Маленькие страны поймут, что в будущем все вопросы в Брюсселе будут решать уже не общим решением, а большинством голосов, которое будут сколачивать Германия и Франция», – поясняет политолог.

    «Венгрия, скорее всего, согласится голосовать вместе с остальными членами ЕС по украинскому вопросу, если Брюссель наконец разморозит 30 млрд евро, которые Венгрия не получила из-за нарушения норм демократии в своей внутренней политике. Для Брюсселя нет ничего важнее поддержки Украины, и он будет ее добиваться даже в ущерб собственным экономическим выгодам», – резюмировал Рар.

    Страны Евросоюза могут лишить Венгрию голоса, чтобы заключить соглашение о выделении средств Украине, сообщила газета Financial Times. Отмечается, что ЕС может использовать для этого 7-ю статью Договора о Европейском союзе 2007 года, которая позволяет ограничить права члена объединения в связи с нарушением законодательства.

    Процесс может быть заблокирован любым другим членом ЕС, но после недавних выборов в Польше в ЕС «не осталось гарантированного защитника» Венгрии. Между тем некоторые представители Евросоюза осторожно относятся к идее наложения ограничений на Будапешт и хотят показать премьер-министру Венгрии Виктору Орбану «настоящую цену» изоляции страны внутри ЕС.

    Как пишет газета, если эта тактика не сработает, 26 стран объединения могут решить дать деньги Украине без участия Будапешта, что займет больше времени и «станет лишь временным решением». «Возможно, Венгрия создаст больше проблем. Возможно, Венгрия вынудит нас использовать другие средства. Но в конце концов Венгрия не сможет помешать нам обеспечить Украину средствами», – заключил один из собеседников издания.

    Напомним, странам ЕС на саммите в Брюсселе не удалось договориться по программе бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро, к этой теме вернутся в январе, следует из слов главы Европейского совета Шарля Мишеля. Он заявил, что «26 лидеров выступили в поддержку всех компонентов этой программы», в которой предусмотрены все составляющие поддержки, в частности фонд солидарности, оборона.

    Мишель пояснил, что против программы выступил Будапешт. В свою очередь глава правительства Венгрии Виктор Орбан сообщил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России): «Вето на дополнительные деньги Украине, вето на пересмотр многолетнего бюджета». Как заявил глава правительства Нидерландов Марк Рютте, решено, что «лучше всего дать этому вопросу еще немного времени».

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что если Евросоюз не сможет выделить деньги Украине, то ее ждет финансовая катастрофа.

    Коментарии (12)
    18 декабря 2023, 14:20
    Залужный раскрыл подробности обнаружения прослушки в своем кабинете

    Главком ВСУ Валерий Залужный раскрыл подробности обнаружения прослушивающего устройства в своем кабинете

    Залужный раскрыл подробности обнаружения прослушки в своем кабинете
    @ REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что прослушивающее устройство нашли в кабинете, в котором он планировал начать работу в понедельник.

    «Скажу вам так: это то помещение, которое я должен использовать сегодня. В нем вчера в ходе проверки нашли (прослушивающее устройство)», – приводит слова Залужного РИА «Новости».

    Главком ВСУ подчеркнул, что речь идет о кабинете, в котором он уже давно не работал.

    Ранее сообщалось, что прослушивающие устройства «неустановленного образца» были обнаружены в кабинете Залужного. Кроме того, прослушка была установлена и в кабинете личного помощника Залужного Константина Бушуева.

    Коментарии (8)
    18 декабря 2023, 15:21
    Залужный расценил как шоу разговоры о новом контрнаступлении
    Залужный расценил как шоу разговоры о новом контрнаступлении
    @ Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный не стал говорить журналистам, есть ли у ВСУ планы нового контрнаступления.

    Комментируя материал немецкой газеты Die Welt, где сообщалось, что Киев планирует новое контрнаступление в 2024 году, Залужный заявил, что не может говорить о том, что он планирует, иначе это будет шоу, передает ТАСС.

    Напомним, в начале ноября Залужный в интервью журналу Economist признал, что украинское контрнаступление зашло в тупик.

    Коментарии (11)
    18 декабря 2023, 09:09
    Глава МВФ сказала, сколько продержится Украина без помощи Запада

    Глава МВФ Георгиева сказала, сколько продержится Украина без помощи Запада

    Глава МВФ сказала, сколько продержится Украина без помощи Запада
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украина продержится несколько месяцев без финансовой помощи Запада, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева изданию Financial Times.

    По ее словам, Киев выдержит лишь краткосрочный дефицит финансирования, передает РИА «Новости».

    Георгиева призвала страны Запада «срочно предоставить десятки миллиардов долларов» Киеву, чтобы избежать угрозы экономике страны. Она отметила, что иначе власти страны могут прибегнуть к «такой дестабилизирующей политике, как печатание денег».

    Ранее глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что МВФ выделил Киеву около 900 млн долларов.

    Коментарии (18)
    18 декабря 2023, 21:36
    Белый дом анонсировал последний пакет помощи Украине
    Белый дом анонсировал последний пакет помощи Украине
    @ Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    США в конце декабря объявят новый пакет военной помощи Украине, который будет последним в связи с исчерпанием ресурсов на поддержку Киева, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

    Он также добавил, что без решения Конгресса США о выделении новых средств на поддержку Украины у Вашингтона больше не будет доступных ресурсов для помощи Киеву, передает РИА «Новости».

    Напомним, Сенат США принял решение не уходить на рождественские каникулы и продолжит работу над дополнительными бюджетными ассигнованиями, в том числе на помощь Украине. Однако Палата представителей отказалась последовать примеру сенаторов.

    Коментарии (8)
    18 декабря 2023, 12:44
    Эксперты объяснили прослушку Залужного

    Эксперты: Залужного прослушивали люди Зеленского для сбора компромата

    Эксперты объяснили прослушку Залужного
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Илья Абрамов

    Противостояние Зеленского и Залужного набирает обороты. Теперь Зеленский при помощи прослушки кабинета главкома попытался собрать компромат на оппонента. Но тот нанес превентивный удар по офису Зеленского. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказали политолог Лариса Шеслер и военный эксперт Алексей Леонков. Ранее стало известно об обнаружении «прослушки» в кабинете главкома ВСУ Валерия Залужного.

    «Судя по всему, «прослушку» в кабинете Залужного установили люди Зеленского. Последний стремится больше узнать о высказываниях генерала в свой адрес, а также в отношении западных кураторов. Любое неосторожное слово в адрес американцев или британцев может быть использовано для шантажа главкома ВСУ, который в таком случае рискует потерять поддержку из-за рубежа», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    «Сам факт обнаружения «прослушки» был слит в общественное пространство тоже неслучайно и силами команды Залужного. Это превентивный удар по офису Зеленского. В целом это яркая иллюстрация того, насколько остро идет «грызня» в политических и военных кругах Украины», – подчеркивает она.

    «Маляр же, делая удивленный вид и утверждая, что ничего нового при прослушке Залужного услышать не удалось бы, пытается «натянуть сову на глобус». Генерал владеет как государственными, так и личными тайнами, доступными единицам. И риск того, что он озвучит эти мысли вслух – немалый», – акцентирует эксперт.

    «Для страны, находящейся под иностранным влиянием, какой является Украина, факт прослушки высших военных и политических чинов – нормальное явление. Зарубежные покровители должны знать, что все местное руководство им лояльно», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Вместе с тем прослушку кабинета Залужного, скорее всего, организовали сотрудники СБУ. Местным элитам в целом свойственно следить друг за другом. А учитывая противостояние главкома и Зеленского, можно говорить о попытке последнего собрать компромат против оппонента, чтобы таким образом устранить его», – заключил Леонков.

    Ранее прослушивающие устройства обнаружили в кабинете главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного. Отмечается, что средства для считывания информации изготовлены из элементов неустановленного образца, что не позволяет идентифицировать установщика.

    Позже СБУ подтвердила обнаружение «прослушки» в одном из помещений, которое мог использовать главком ВСУ для работы, по данному факту заведено уголовное дело. Кроме того, стало известно, что устройства нашли и у сотрудников генерала.

    Утечки секретной информации из военных штабов на Украине уже имели место, но ставить прослушивающие устройства в кабинет главкома ВСУ Валерия Залужного не имеет смысла, заявила экс-заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, непонятно, кто и что хотел услышать у Залужного, потому что все осознают, что есть вероятность слежки, что всегда учитывается при общении голосом.

    Напомним, публичное обострение отношений между Владимиром Зеленским и Залужным началось в середине осени. Так, генерал опубликовал эссе в журнале The Economist, в котором он констатировал невозможность ВСУ добиться «красивого прорыва» и переход к «позиционной фазе войны». Зеленский оспорил это мнение главкома, а в его офисе обвинили Залужного в провоцировании паники на Западе.

    Коментарии (3)
    18 декабря 2023, 15:07
    Залужный обвинил Зеленского в усложнении мобилизации в ВСУ
    Залужный обвинил Зеленского в усложнении мобилизации в ВСУ
    @ president.gov.ua

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Приказ об увольнении глав всех военных комиссариатов в украинских областях президента страны Владимира Зеленского усложнил мобилизацию в ВСУ, заявил главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный.

    Уволенные военкомы были профессионалами, они знали, как проводить мобилизацию, заявил Залужный, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    По его мнению, мобилизацию нужно не усиливать, а нужно «вернуть в те пределы», которые работали ранее. Главком пояснил, что у ВСУ есть задача по замене военнослужащих, которые долго находятся на передовой.

    В августе Зеленский распорядился уволить всех областных военкомов из-за эпизодов взяточничества, а на их места назначить военных с боевым опытом.

    Коментарии (5)
    18 декабря 2023, 17:38
    Эксперты объяснили желание США привлечь Норвегию к операции в Красном море

    Эксперты: Вашингтон приглашает Норвегию бороться с хуситами, чтобы смягчить недовольство арабских монархий

    Эксперты объяснили желание США привлечь Норвегию к операции в Красном море
    @ no.usembassy.gov

    Tекст: Илья Абрамов

    Вашингтон хочет защитить корабли, следующие через Красное море, от хуситов. Но единоличные действия США вызывают недовольство арабских монархий, поэтому американцы хотят смягчить их опасения, приглашая к борьбе другие страны, например, Норвегию. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Федор Лукьянов и востоковед Кирилл Семенов. Ранее США запросили помощь Норвегии по урегулированию ситуации в Красном море.

    «Ситуация в Красном море сейчас очень напряженная, так как хуситы атакуют любые суда, следующие в Израиль. Естественно Вашингтон, как союзник Тель-Авива, пытается противодействовать йеменцам. Поэтому США создают коалицию, в которую уже вошли британцы и французы. Теперь к ней, вероятно, присоединится и Норвегия», – сказал Кирилл Семенов, востоковед, эксперт Российского совета по международным делам.

    «Однако данные действия вызывают опасения региональных игроков, которые выступают против эскалации ситуации. В частности, Саудовская Аравия не хотела бы, чтобы конфликт перешел в фазу ударов по самому Йемену. Данное развитие событий может спровоцировать новые столкновения между хуситами и войсками королевства, что Эр-Рияду не нужно», – пояснил он.

    «Политически важно, чтобы безопасность в Красном море обеспечивала международная коалиция. Это важный регион с точки зрения глобальных коммуникаций, поскольку там расположен маршрут торговых судов, причем один из важнейших», – сказал Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор клуба «Валдай.

    «Единоличное американское вмешательство может вызывать у стран арабских монархий отрицательную реакцию, так как их отношение к этой идее весьма неоднозначное. Недоверие к США у государств Ближнего Востока в последнее время также возросло. Вашингтон рассчитывает, что международная коалиция может смягчить их недовольство», – подчеркивает собеседник.

    «А поводы для опасений есть. Хуситы являются врагами Саудовской Аравии, да и другие монархии Ближнего Востока относятся к ним отрицательно. Вроде бы Эр-Рияд должны устраивать боевые действия против Йемена, однако королевство не заинтересовано во вмешательстве в США, так как оно может вызывать эскалацию конфликта в регионе», – резюмировал Лукьянов.

    Ранее Норвегия получила запрос от США о проведении совместной международной операции по обеспечению безопасности в Красном море, сообщает норвежское E24. Представитель МИД страны Эйвинд Вад Петерссон заявил, что просьба Вашингтона находится на рассмотрении. Также сообщается, что норвежские судовладельцы рассчитывают на участие Осло в операции в Баб-эль-Мандебском проливе.

    Пентагон рассматривает возможность нанесения ударов по военным объектам правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла» (хуситы) в ответ на атаки по гражданским судам в Красном море, сообщает портал Semafor. Чиновники в администрации президента США Джо Байдена обеспокоены тем, что хуситы и хотят подорвать морскую торговлю.

    Ранее стало известно о желании США создать коалиционные силы, которые должны препятствовать нападениям йеменских хуситов на гражданские суда. Предполагается, что в акватории будет развернута «специальная модернизированная многонациональная оперативная группа».

    Напомним, хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили, что произвели два ракетных удара по израильским контейнеровозам Alanya и PALATIUM III, об этом сообщил официальный представитель организации Яхья Сариа. Ранее хуситы атаковали с помощью противокорабельной ракеты норвежское судно Strinda, которое направлялось в Израиль с партией нефти.

    Кроме того, в понедельник стало известно о том, что BP приостанавливает поставки нефти на танкерах через Красное море из-за участившихся атак хуситов, сообщает Bloomberg.

    Ранее о прекращении поставок через Красное море заявили и другие крупные перевозчики, в числе которых мировой лидер по контейнерным перевозкам Maersk, передает «Коммерсант». Такое решение компания приняла после того, как на прошлой неделе в сторону одного из контейнеровозов, Maersk Gibraltar, следовавшего из оманского порта Салала в Джидду (Саудовская Аравия) и проходившего у берегов Йемена, была выпущена ракета.

    Коментарии (8)
    18 декабря 2023, 22:58
    Шойгу поручил выполнить посмертную просьбу погибшего в Марьинке солдата

    Шойгу поручил выполнить посмертную просьбу погибшего в Марьинке Романа Рудакова позаботиться о родных военнослужащего

    Tекст: Антон Антонов

    Министр обороны России Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу военнослужащего Романа Рудакова, который погиб при освобождении Марьинки, сообщило Минобороны.

    Ведомство сообщило об этом в Telegram.

    Напомним, Рудаков оставил надпись на кирпиче в разрушенном доме в Марьинке: «Кто меня найдет, позаботьтесь о моей матери, сестре, брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск». Надпись нашли российские военные.

    Рядом с сообщением было обнаружено девять тел. Предположительно, российские штурмовики попали в засаду и оборонялись до последнего патрона. Классный руководитель погибшего военного рассказала, что Рудаков со школы заботился о родных.


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    18 декабря 2023, 09:45
    В ЕС придумали способ обойти вето Венгрии на помощь Украине

    FT: В ЕС могут лишить Венгрию права голоса, чтобы заключить соглашение о помощи Украине

    В ЕС придумали способ обойти вето Венгрии на помощь Украине
    @ Zhao Dingzhe/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Страны Евросоюза могут лишить Венгрию права голоса, чтобы заключить соглашение о выделении средств Украине, сообщила газета Financial Times со ссылкой на дипломатов ЕС.

    По их словам, в ЕС могут применить 7-ю статью договора о Европейском союзе 2007 года, позволяющую лишать страну права голоса в связи с нарушением европейского законодательства, передает ТАСС. Процесс может быть заблокирован любым другим членом ЕС, но после недавних выборов в Польше в ЕС «не осталось гарантированного защитника» Венгрии.

    Между тем некоторые представители Евросоюза осторожно относятся к идее наложения ограничений на Будапешт и хотят показать премьер-министру Венгрии Виктору Орбану «настоящую цену» изоляции страны внутри ЕС.

    Как пишет газета, если эта тактика не сработает, 26 стран объединения могут решить дать деньги Киеву без участия Венгрии, что займет больше времени и «станет лишь временным решением».

    «Возможно, Венгрия создаст больше проблем. Возможно, Венгрия вынудит нас использовать другие средства. Но в конце концов Венгрия не сможет помешать нам обеспечить Украину средствами», – заключил один из собеседников издания.

    Напомним, во время голосования стран ЕС по вопросу о начале переговоров с Украиной Орбан вышел из зала заседаний, но вето не применил. При этом он заблокировал программу бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро.

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    18 декабря 2023, 13:42
    Эксперт раскритиковал планы Rolls-Royce построить мини-АЭС на Украине

    Эксперт Анпилогов: Британия хочет превратить Украину в ядерный полигон

    Эксперт раскритиковал планы Rolls-Royce построить мини-АЭС на Украине
    @ REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украина превращается в ядерный полигон. Какие-то обязательства британской стороны будут зафиксированы расплывчато. Однако Rolls-Royce получит удобную площадку, на которой можно делать практически все что угодно. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал эксперт в области ядерной энергетики Алексей Анпилогов. Ранее стало известно, что украинская энергетическая компания ДТЭК обсуждает с фирмой Rolls-Royce вопрос строительства атомных мини-станций на Украине.

    «Rolls-Royce – достаточно технологичная компания, если речь идет о производстве, скажем, двигателей для современных пассажирских самолетов. Но сфера создания атомных малогабаритных установок небольшой мощности – совершенно другой уровень. Это крайне сложная сфера», – сказал Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание», эксперт в сфере атомной энергетики.

    «В данном вопросе важны непрерывные компетенции, которые нарабатывались десятилетиями. Дело в том, что малые реакторы обладают огромным количеством проблемных мест, которые диктуются просто их особенностью. Обычно для них нужен уран большей степени обогащения, чтобы специальным образом регулировать нейтронный поток. До сих пор все попытки создания ядерных реакторов малой мощности для коммерческой эксплуатации приводили к компромиссным решениям», – детализировал эксперт.

    По его мнению, в условиях, которые мы наблюдаем на Украине, где есть масса других конкурентных источников генерации и себестоимость производства электроэнергии низкая, малый реактор будет попросту экономически невыгоден.

    «Rolls-Royce производит реакторы для атомных подводных лодок. В частности, для АПЛ типа «Астьют». Это реактор под давлением, выработка которого достаточна для подлодки. План встроить этот реактор в производящую систему электроэнергии Украины обойдется в пять, а то и десять раз больше, чем нынешние тарифы, которые используются в стране», – подчеркнул Анпилогов.

    Он указал два момента, которые стоит учитывать в реализации британской компанией мини-АЭС на Украине: «Первое – насколько Rolls-Royce сможет модернизировать свои транспортные реакторы, которые применяются на подводных лодках, для работы в коммерческой структуре. Второе – насколько этот коммерческий проект будет вообще возможным».

    «Фактически Украина превращается в испытательный полигон. Причем, насколько я понимаю, какие-то обязательства британской стороны будут зафиксированы очень слабо. Просто Rolls-Royce получит такую удобную площадку, на которой можно творить все что угодно», – резюмировал эксперт в сфере атомной энергетики.

    С этим мнением согласен и политолог Владимир Корнилов. «То есть глава ДТЭК Максим Тимченко приглашает обанкротившуюся британскую компанию провести тестирование безумного ядерного проекта на украинской территории!» – пишет он в своем Telegram-канале.

    Ранее стало известно, что украинская энергетическая компания ДТЭК договаривается с Rolls-Royce о строительстве на Украине мини-АЭС. Как сообщает The Daily Telegraph, компании изучают возможность «переоборудования до восьми существующих угольных электростанций». Отмечается, что две из них находятся на подконтрольных России территориях. Проект планируется реализовать в 2030-х годах.

    Как заявил изданию глава ДТЭК Максим Тимченко, Украина делает ставку на возобновляемые источники энергии вроде ветряных турбин. Однако, по его словам, большая часть электроэнергии должна поступать из менее «нестабильных источников, таких как ядерная энергетика».

    Примечательно, но в марте этого года Rolls-Royce сообщал, что их проект по разработке мини-атомных станций сталкивается с финансовыми трудностями. «Мы стоим на краю пропасти: к декабрю 2024 года деньги закончатся», – заявлял тогда директор по корпоративным связям Rolls-Royce SMR Аластер Эванс. Это поставит под угрозу планы правительства Великобритании по использованию SMR для повышения энергетической безопасности и достижения климатических целей. Тогда же The Daily Telegraph писала, что весь проект находится под угрозой.

    Коментарии (7)
    18 декабря 2023, 15:52
    ВСУ рассказали о действиях в условиях нехватки боеприпасов

    Tекст: Ольга Иванова

    ВСУ сократили масштаб операций из-за нехватки боеприпасов по всей линии фронта, заявил командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский.

    Он подчеркнул, что особенно не хватает боеприпасов 122 мм и 152 мм. Объемов, которые есть у Украины, недостаточно. По его словам, ВСУ по-новому планируют задачи, которые ставят перед собой, и уменьшают их, потому что должны их обеспечить, передает ТАСС.

    Тарнавский сообщил, что в некоторых районах ВСУ перешли к оборонительным действиям, а в некоторых продолжают попытки наступления.

    Ранее президент США заявил, что Вашингтон США продолжит поставлять оружие Украине, пока есть такая возможность, но без дополнительного финансирования средства стремительно заканчиваются.

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    18 декабря 2023, 20:41
    Россиянина Тордена арестовали в Финляндии
    Россиянина Тордена арестовали в Финляндии
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российского гражданина Воислава Тордена (Яна Петровского) арестовали в Финляндии по подозрению в совершении военных преступлений, сообщили финские СМИ.

    Тордена арестовал окружной суд Хельсинки, его обвиняют на Украине в «террористических преступлениях» в Донбассе, передает РБК со ссылкой на Yle.

    Отмечается, что обвинения планируется предъявить не позднее 31 мая 2024 года.

    В августе Торден был арестован финскими властями по запросу киевского режима. Ранее он носил имя Ян Петровский, известен как один из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич». В декабре суд решил освободить его, но сразу же после освобождения Тордена вновь задержали.

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    18 декабря 2023, 11:22
    «Жучок» нашли также в кабинете помощника Залужного

    «Вести»: В кабинете помощника главкома ВСУ также нашли прослушивающие устройства

    «Жучок» нашли также в кабинете помощника Залужного
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Прослушивающие устройства были обнаружены и в кабинете личного помощника главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Константина Бушуева, сообщило украинское издание «Вести».

    По его данным, информацию украинским СМИ подтвердили источники, передает ТАСС.

    Накануне местные СМИ сообщили, что в кабинете Залужного и его сотрудников обнаружены прослушивающие устройства, СБУ подтвердила этот факт и возбудила дело, уточнив, что техника находилась «в одном из помещений, которое могло в будущем использоваться им для работы», и была в нерабочем состоянии.

    Ранее сообщалось, что в кабинете Залужного обнаружили прослушивающие устройства, изготовленные из элементов неустановленного образца.

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