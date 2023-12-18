Tекст: Алексей Дегтярев

Подразделения Южной группировки отразили атаки штурмовых групп 24-й, 28-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ у Курдюмовки, Белогоровки, Ленинского, Шумов и Марьинки в ДНР, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

Поражена живая сила и техника украинской армии у Клещеевки и Андреевки в ДНР. ВСУ потеряли на этом направлении до 190 человек, пять БМП, включая американские Bradley, и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две гаубицы «Мста-Б», САУ «Акация» и три гаубицы Д-30.

На Купянском направлении Западная группировка отразила 10 атак украинских штурмовиков 21-й, 115-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад у Синьковки, Лимана Первого и Терн в Харьковской области.

Там украинская сторона потеряла более 60 человек, немецкий танк Leopard-2, три БМП, два БТР и САУ «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении группировка «Центр» отразила атаку 12-й бригады спецназа нацгвардии Украины к юго-востоку от Кузьмино в ЛНР. На этом направлении украинская сторона потеряла до 220 человек, три БТР и словацкую САУ Zuzana 2.

На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» отразила четыре атаки штурмовиков 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ у Новомихайловки в ДНР. Украинская армия потеряла до 90 человек и САУ «Гвоздика».