Путин сказал, что помогает переживать стрессы

Tекст: Алексей Дегтярев

«Чувство долга, я без всякого пафоса могу сказать. Я за многие годы приучил себя к тому, что нужно стремиться к тому, чтобы выбирать самое главное и делать все для достижения поставленных целей, не обращая внимания на всякую шелуху. Конечно, нужно чтобы это «поле зрения» было широким, надо все понимать, анализировать, но нужно уверенно идти к своей цели», – пояснил глава государства.

Также президент ответил на вопрос о том, будут ли в будущем жители небольших немецких городов считать, что российская сторона все сделала правильно, заявил, что уже сейчас у России есть множество сторонников, и их число растет.

«Почему только в немецком городе? Я знаю, что не только в немецких городах, но и во многих других городах, и в Соединенных Штатах, я уж не говорю про другие регионы мира, очень многие люди считают, что мы делаем все правильно. Мы не боимся бороться за свои национальные интересы. Не покушаясь на другие при этом. И это поддерживается очень многими людьми», – сказал Путин.

Он подчеркнул, что у России «огромное количество» сторонников в мире по защите традиционных ценностей, и их число увеличивается кратно, в «геометрической прогрессии растет».

Кроме того, Путин ответил на вопрос о том, как относится к шахматам и когда последний раз играл в них. «Я спросил недавно [одного молодого человека]: «Сыграем в шахматы?» Он говорит: «Давай». Спрашиваю: «Как думаешь, я выиграю?» Он на меня посмотрел так: «Вряд ли». Это говорит о чем? О том, что нужно постоянно работать над собой. И я постараюсь это делать», – заключил президент.