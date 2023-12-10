Гладков сообщил об учащении обстрелов ВСУ Белгородской области

Гладков: ВСУ обстреляли семь приграничных муниципалитетов Белгородской области за сутки

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его данным, ВСУ выпустили по семи приграничным районам 42 снаряда, включая пять устройств, сброшенных с дронов. Гладков сообщил также, что общее количество боеприпасов, начиная с 4 декабря, составляет 354 штуки, в то время как на прошлой неделе было 284 штуки, включая воскресенье.

Как сообщил глава региона, в селе Наумовка с БПЛА сброшено четыре взрывных устройства, в Белгородском районе по селу Журавлевка и МАПП «Нехотеевка» выпущено по три артиллерийских снаряда, передает РИА «Новости».

Он добавил, что в Борисовском районе с дрона на экскаватор сброшено одно взрывное устройство на окраине хутора Лозовая Рудка, а в Валуйском округе по селу Новопетровка выпущен один минометный снаряд.

Гладков сообщил также, что в Грайворонском округе по окраине села Безымено выпущено четыре минометных снаряда, в Волоконовском районе семь раз из миномета ВСУ обстреляли окраину хутора Старый, в Краснояружском районе шесть раз из артиллерии обстреляна окраина села Поповка, уточнил глава региона.

Ранее Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли два населенных пункта в двух районах Белгородской области, пострадавших и разрушений нет.