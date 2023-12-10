Рядом с Сумами еще один полковой город – Ахтырка. Самым знаменитым командиром, а затем и шефом ахтырских гусар был поэт-партизан Денис Васильевич Давыдов. На линии фронта что ни город или даже деревня – то русская история.5 комментариев
Гладков сообщил об учащении обстрелов ВСУ Белгородской области
Гладков: ВСУ обстреляли семь приграничных муниципалитетов Белгородской области за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли семь приграничных муниципалитетов Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его данным, ВСУ выпустили по семи приграничным районам 42 снаряда, включая пять устройств, сброшенных с дронов. Гладков сообщил также, что общее количество боеприпасов, начиная с 4 декабря, составляет 354 штуки, в то время как на прошлой неделе было 284 штуки, включая воскресенье.
Как сообщил глава региона, в селе Наумовка с БПЛА сброшено четыре взрывных устройства, в Белгородском районе по селу Журавлевка и МАПП «Нехотеевка» выпущено по три артиллерийских снаряда, передает РИА «Новости».
Он добавил, что в Борисовском районе с дрона на экскаватор сброшено одно взрывное устройство на окраине хутора Лозовая Рудка, а в Валуйском округе по селу Новопетровка выпущен один минометный снаряд.
Гладков сообщил также, что в Грайворонском округе по окраине села Безымено выпущено четыре минометных снаряда, в Волоконовском районе семь раз из миномета ВСУ обстреляли окраину хутора Старый, в Краснояружском районе шесть раз из артиллерии обстреляна окраина села Поповка, уточнил глава региона.
Ранее Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли два населенных пункта в двух районах Белгородской области, пострадавших и разрушений нет.