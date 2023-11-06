Те, кто уехали – осознали, что никаких кисельных берегов на Западе нет, а есть лишь жизнь релоканта в чужой стране, с чужой культурой. Да еще и презираемого дома (потому что предатель) и по новому месту пребывания (потому что русский).12 комментариев
Раскрыты новые архивные данные о зверствах нацистов на Украине в годы ВОВ
Раскрыты новые архивные данные о зверствах нацистов на Украине в годы Великой Отечественной войны
На брифинге Национального центра исторической памяти при президенте России представили свидетельствующие о зверствах гитлеровцев и их подручных на оккупированных территориях Украины архивные документы.
Брифинг прошел в Музее Победы в Москве в день 80-летия освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков. Мероприятие, состоявшееся в рамках проекта «Без срока давности», провела руководитель Центра исторической памяти, Почетный архивист России Елена Малышева, передает РИА «Новости».
«Национальный центр исторической памяти при президенте Российской Федерации представляет документы Киевского процесса, которые, мы уверены, станут частью экспозиции Музея Победы и будут открыты и доступны, прежде всего, нашей молодежи. Обращение к ним будет способствовать сохранению исторической правды и формированию гражданской позиции молодежи в неприятии нацизма», – отметила Малышева.
«Как историк и архивист, я хорошо знаю, что работа с архивными документами требует специальных профессиональных знаний. Такой же профессиональный подход должен быть к их презентации, чтобы они не легли мертвым грузом, а могли работать», – добавила она.
Среди обнародованных документов – материалы допроса начальника охранной полиции и жандармерии Киева Пауля Шеера, поведавшего о планах по уничтожению советского народа, проживавшего на Украине, вне зависимости от национальности и возраста. Ужасающую картину истребления мирного населения воссоздают материалы допроса другого нацистского преступника – генерал-лейтенанта Карла Буркхарда, коменданта тылового района 6-й армии вермахта, включающего территорию Донбасса.