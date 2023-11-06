Есть воровство и воровство. Слегка подворовывать – это одно (хотя тоже нехорошо). Воровать с каким-то диким упоением, как это принято в Киеве – это другое.8 комментариев
Минобороны сообщило о массированных ударах по ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны рассказало об огневой карусели группировки российских войск «Днепр» и массированных ударах по ВСУ
На Херсонском направлении группировка российских войск «Днепр», используя тактику огневой карусели, наносит массированные удары по вооруженным силам Украины, сообщило Минобороны России.
Сообщается, что артиллерия «методично уничтожает боевую технику ВСУ, склады с боеприпасами, разрушает замаскированные оборонительные сооружения и пункты управления противника», передает ТАСС.
Расчеты РСЗО «Град» действуют в круглосуточном режиме при поддержке со стороны операторов БПЛА. Полученные данные оперативно передаются командирам батарей для мгновенного открытия огня, после чего артиллеристы меняют позицию.
Начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук сообщил, что артиллерия поразила пять опорных пунктов и более 40 районов сосредоточения живой силы ВСУ. На Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества нанесены удары по штурмовым группам нацгвардии Украины. Российская ПВО сбила беспилотник в районе Кременной, передает РИА «Новости».
Напомним, российские войска сорвали ротацию ВСУ на Южно-Донецком направлении в районах Старомайорского и севернее Приютного.