Мы вообще мало чего боимся. Есть один только страх. Что вот это все может быть зря. Что подвиг фронта и тыла, порыв и единство народа будут поменяны на что-то такое политическое в красивой обертке и даже комфортное, но совершенно пустое по сути своей.8 комментариев
Российские войска сорвали ротацию ВСУ на Южно-Донецком направлении
Глава пресс-центра группировки российских войск «Восток» Чехов сообщил о сорванной ротации ВСУ
На Южно-Донецком направлении сорвана ротация вооруженных сил Украины в районах Старомайорского и севернее Приютного, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Олег Чехов.
Чехов сообщил, что уничтожены живая сила и автомобильная техника ВСУ. В результате контрбатарейной борьбы уничтожены гаубица Д-20 и пять минометных расчетов. Кроме того, нанесены удары по ВСУ у населенных пунктов Новомихайловка, Константиновка, Угледар, Шахтерское, Водяное, Сухие Ялы, Пречистовка, Новодонецкое, Новоукраинка, Старомайорское и Урожайное в ДНР.
Чехов сообщил, что ВСУ потеряли станцию РЭБ, две боевые бронированные машины, склад военного имущества, также уничтожено более 50 боевиков и автомобильная техника ВСУ, передает РИА «Новости».
Напомним, в Министерстве обороны России сообщили, что войска Украины потеряли за сутки на Купянском и Краснолиманском направлениях около 310 военнослужащих.