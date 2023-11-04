Минобороны: ВСУ потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 310 человек

Tекст: Вера Басилая

Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, на Купянском направлении потери противника составили до 210 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, три автомобиля. Кроме того, поражены артиллерийская система М777 производства США и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

В то же время на Краснолиманском направлении потери ВСУ составили до 100 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Поражены две артиллерийские системы М777 производства США и две боевые машины РСЗО «Град».

Также ВСУ понесли потери на Донецком направлении: 140 военнослужащих, танк «Леопард», две боевые бронированные машины, три автомобиля. Поражены боевая машина РСЗО «Ураган», две гаубицы «Мста-Б», две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», две боевые машины РСЗО «Град», гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

На Южно-Донецком направлении уничтожено более 55 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля и гаубица Д-20, а на Запорожском направлении уничтожено до 30 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, три автомобиля, а также поражена артиллерийская система М777 производства США.

На Херсонском направлении потери ВСУ составили более 60 военнослужащих убитыми и ранеными, шесть автомобилей, гаубица «Мста-Б».

Ранее сообщалось, что ВС России нанесли удар по арсеналу с ракетами ВСУ в Черниговской области.