Мы вообще мало чего боимся. Есть один только страх. Что вот это все может быть зря. Что подвиг фронта и тыла, порыв и единство народа будут поменяны на что-то такое политическое в красивое обертке, и даже комфортное, но совершенно пустое по сути своей.0 комментариев
ВС России нанесли удар по арсеналу с ракетами ВСУ в Черниговской области
ВС России нанесли удар по арсеналу с ракетами и боеприпасами ВСУ в Черниговской области
Российские военные поразили арсенал ракетного вооружения и боеприпасов ВСУ в Прилуках Черниговской области, а в Серебрянке ДНР уничтожен командно-наблюдательный пункт подразделения 67-й механизированной бригады, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 118 районах.
Так, в районе населенного пункта Прилуки Черниговской области поражен арсенал ракетного вооружения и боеприпасов ВСУ, а в Серебрянке ДНР – командно-наблюдательный пункт подразделения 67-й механизированной бригады ВСУ.
Кроме того, средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено девять реактивных снарядов HIMARS, сбито 43 украинских беспилотных летательных аппарата в Харьковской области, ЛНР, ДНР и Запорожской области.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные с 28 октября по 3 ноября произвели 15 ударов высокоточным оружием и дронами по складам с ракетно-артиллерийским вооружением ВСУ.