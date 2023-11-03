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ВС РФ за неделю нанесли 15 групповых ударов по складам и пунктам дислокации ВСУ
Российские военные с 28 октября по 3 ноября произвели 15 ударов высокоточным оружием и дронами по складам с ракетно-артиллерийским вооружением ВСУ, сообщило Министерство обороны России.
Групповые удары в этот период также наносились по местам хранения вооружения и военной техники и по пунктам временной дислокации украинских военных, националистов и иностранных наемников, добавило ведомство в своем Telegram-канале.
В результате ударов уничтожены ангары подготовки украинской авиатехники к вылету, места производства воздушных беспилотников и безэкипажных катеров. Также ликвидированы группы иностранных инструкторов и наемников.