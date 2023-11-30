Фаррух Закиров ответил на обвинения в «крышевании» племянницы Наргиз

Tекст: Ольга Никитина

Закиров в соцсетях написал, что не может влиять на слова и поступки своих родственников. «Поэтому теории о том, что я «стою за чем-либо» или «крышую чьи-либо поступки», – это абсолютная ложь», – приводит его слова РИА «Новости».

Он сообщил также, что сейчас находится в поездке за пределами Узбекистана и занят творчеством группы «Ялла».

Закиров добавил, что выступает за дружбу народов России и Узбекистана, а своей публикой, в том числе в России, где он также выступает с концертами, гордится и любит ее.

Напомним, звезда шоу «Голос» на Первом канале Наргиз Закирова в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) призналась в спонсировании ВСУ и поддержала бомбежку Донецка. Также она назвала себя патриоткой США и рассказала о татуировке с Бандерой.

Кроме того, Наргиз заявила, что в Москве испытывала «страдания», и обвинила своего бывшего продюсера Максима Фадеева в том, что он якобы до сих пор строит ей козни по всему миру.

Фадеев заявил, что расценивает заявления Наргиз как экстремизм. Ее поведение он объяснил тем, что у нее есть дядя Фаррух Закиров, который гастролирует в России.