Певица Наргиз рассказала пранкерам о тату с Бандерой и спонсировании ВСУ

Певица Наргиз рассказала пранкерам о татуировке с Бандерой и спонсировании ВСУ

Tекст: Ольга Никитина

Запись разговора Вован и Лексус опубликовали в своем Telegram-канале. Певица рассказала «Ткаченко», что поддерживает киевский режим и восхищается Владимиром Зеленским. Также она утвердительно ответила на вопрос о помощи ВСУ. «Я делаю, да, я помогаю. (...) Это имеет место», – приводит ее слова «Лента.ру».

Во второй части розыгрыша с певицей связались уже от лица якобы президента Украины, роль которого исполнил пародист Макс Комикадзе. В ответ на вопрос о своем отношении к России и Украине Наргиз показала подставному Зеленскому свою новую татуировку в виде украинского тризуба. Кроме того, она поделилась планами набить портрет одного из лидеров запрещенной в России экстремистской Организации украинских националистов (ОУН*) Степана Бандеры, которого она считает «very sexy» («очень сексуальным»). Наргиз назвала Бандеру своим «кумиром» и «героем». Еще певица хочет сделать тату с портретом самого Зеленского.

«Я в хороших русских очень мало верю. Хорошие русские – это мертвые русские», – заявила звезда шоу «Голос».

Планы ВСУ стрелять по Донецку, которые озвучил подставной Зеленский, певица встретила аплодисментами и согласилась на то, чтобы ракеты, которые нацелены на город, были подписаны ее именем.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин уже призвал Генпрокуратуру России проверить Наргиз на предмет финансирования ВСУ.

В мае 2022 года Наргиз запретили въезд в Россию на 50 лет из-за ее позиции по поводу спецоперации.