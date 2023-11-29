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    Во внешней политике финские элиты обратили свою энергию против России. Это прекрасно откликнулось в сознании наших соседей, только казавшихся смирными молочниками.

    10 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский потребовал от США ярлык на продолжение войны

    Заявления Зеленского об угрозе третьего Майдана стоит воспринимать серьезно. Развал фронта, потеря крупного города (например, Харькова) в сочетании с непопулярными мерами вроде мобилизации подростков и стариков потенциально станут достаточными триггерами для массовых волнений уже будущей зимой.

    4 комментария
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция серьезно взялась за оружие

    Нет никаких сомнений, что при сохраняющихся темпах развития турецкого ВПК в самом обозримом будущем у страны появятся и собственная боевая авиация, и стратегические ракеты, и танки.

    15 комментариев
    29 ноября 2023, 13:45

    Певица Наргиз рассказала пранкерам о тату с Бандерой и спонсировании ВСУ

    Певица Наргиз рассказала пранкерам о татуировке с Бандерой и спонсировании ВСУ

    Певица Наргиз рассказала пранкерам о тату с Бандерой и спонсировании ВСУ
    @ Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Звезда шоу «Голос» на Первом канале Наргиз Закирова в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров), которые разыграли певицу от имени бывшего министра культуры Украины Александра Ткаченко, призналась в спонсировании ВСУ и поддержала бомбежку Донецка.

    Запись разговора Вован и Лексус опубликовали в своем Telegram-канале. Певица рассказала «Ткаченко», что поддерживает киевский режим и восхищается Владимиром Зеленским. Также она утвердительно ответила на вопрос о помощи ВСУ. «Я делаю, да, я помогаю. (...) Это имеет место», – приводит ее слова «Лента.ру».

    Во второй части розыгрыша с певицей связались уже от лица якобы президента Украины, роль которого исполнил пародист Макс Комикадзе. В ответ на вопрос о своем отношении к России и Украине Наргиз показала подставному Зеленскому свою новую татуировку в виде украинского тризуба. Кроме того, она поделилась планами набить портрет одного из лидеров запрещенной в России экстремистской Организации украинских националистов (ОУН*) Степана Бандеры, которого она считает «very sexy» («очень сексуальным»). Наргиз назвала Бандеру своим «кумиром» и «героем». Еще певица хочет сделать тату с портретом самого Зеленского.

    «Я в хороших русских очень мало верю. Хорошие русские – это мертвые русские», – заявила звезда шоу «Голос».

    Планы ВСУ стрелять по Донецку, которые озвучил подставной Зеленский, певица встретила аплодисментами и согласилась на то, чтобы ракеты, которые нацелены на город, были подписаны ее именем.

    Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин уже призвал Генпрокуратуру России проверить Наргиз на предмет финансирования ВСУ.

    В мае 2022 года Наргиз запретили въезд в Россию на 50 лет из-за ее позиции по поводу спецоперации.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    28 ноября 2023, 21:23
    Мединский раскрыл требования России на переговорах с Украиной
    Мединский раскрыл требования России на переговорах с Украиной
    @ Сергей Карпухин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия в ходе переговоров с Украиной в прошлом году, кроме отказа Киева от вступления в Североатлантический альянс, требовала признания суверенитета РФ над Крымом и независимости республик Донбасса, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.

    Мединский также подчеркнул, что Россия никогда не преследовала цель завоевать Украину, передает ТАСС. «Цели завоевывать Украину Россия никогда перед собой не ставила. Запад и [президент Украины Владимир] Зеленский втянули наши страны в полноценные военные действия», – сказал он.

    Представитель Кремля уверен, что украинский лидер Владимир Зеленский не желает мира с Россией, о чем свидетельствует введенный на Украине закон о запрете переговоров с Москвой.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Запад в запрете Киеву вести переговоры с Москвой.

    Коментарии (64)
    29 ноября 2023, 06:53
    Российский фрегат нанес удар «Калибрами» по военной инфраструктуре Украины

    Фрегат Черноморского флота нанес удар «Калибрами» по объектам украинской военной инфраструктуры

    Российский фрегат нанес удар «Калибрами» по военной инфраструктуре Украины
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Фрегат Черноморского флота поразил крылатыми ракетами комплекса «Калибр» объекты украинской военной инфраструктуры, сообщило Минобороны России.

    Минобороны России сообщило в Telegram, что экипаж корабля получил задачу поразить высокоточным оружием большой дальности объекты инфраструктуры вооруженных сил Украины. Фрегат произвел залп четырьмя ракетами, назначенные цели были поражены.

    Напомним, крылатые ракеты «Калибр» могут быть пущены и с надводных кораблей, и с подводных лодок, уничтожая особо важные цели, расположенные в сотнях километров за линией фронта. Например, аэродромы, РЛС, склады ГСМ и оружия, казармы, штабы, цеха вооружений, транспортные узлы.

    Коментарии (32)
    28 ноября 2023, 14:21
    Генсек НАТО призвал готовиться к усилению боевых действий на Украине

    Генсек НАТО Столтенберг заявил о необходимости готовиться к усилению боевых действий на Украине

    Генсек НАТО призвал готовиться к усилению боевых действий на Украине
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    НАТО нужно подготовиться к усилению боевых действий на украинской территории, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по прибытии на встречу глав внешнеполитических ведомств стран НАТО.

    По его словам, НАТО нужно подготовиться «к усилению боевых действий и к новым воздушным и ракетным ударам», что делает важнее активизацию государствами – членами альянса помощи Украине, передает ТАСС.

    Ранее Столтенберг заявил, что массированные поставки оружия и другая поддержка НАТО не помогли украинским военным избежать «сложной ситуации» и больших потерь.

    Коментарии (27)
    28 ноября 2023, 14:38
    Украинские боевики пожаловались на песни Газманова по утрам
    Украинские боевики пожаловались на песни Газманова по утрам
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские националисты записали видео, в котором пожаловались на то, что российские бойцы будят их по утрам, громко включая на всю округу песни Олега Газманова.

    Видео с места событий, где громко звучит песня «Вперед, Россия!», опубликовали в соцсетях.

    Ранее украинские боевики пожаловались на нашествие мышей в окопах.

    Коментарии (29)
    29 ноября 2023, 03:59
    Российские военные впервые подбили Leopard 1A5 ВСУ

    Опубликовано видео поражения танка Leopard 1A5 ВСУ российской артиллерией

    Российские военные впервые подбили Leopard 1A5 ВСУ
    @ кадр из видео t.me/boris_rozhin

    Tекст: Антон Антонов

    Российские военные впервые подбили немецкий танк Leopard 1A5 вооруженных сил Украины, это произошло всего через несколько недель после того, как эти танки начали применять в боях, сообщил обозреватель Дэвид Экс.

    Экс отметил, что ВСУ «впервые потеряли танк Leopard 1A5». Отмечается, что танк, вероятно, принадлежал 44-ой механизированной бригаде ВСУ. «Незащищенный танк» попал под обстрел российской артиллерии, которая «все более точно» наносила удары.

    Экс указывает, что у 1A5 самая слабая защита среди танков, которые задействованы в конфликте на Украине. Он заявил, что их уничтожение неизбежно, но все же первое поражение произошло слишком быстро, передает РИА «Новости» со ссылкой на Forbes.

    Танк был в рядах 44-й бригады ВСУ, добавляет «Вечерняя Москва».

    Напомним, в ноябре Forbes указывал, что украинские военные по-прежнему не умеют правильно применять немецкие танки Leopard и рискуют полностью лишиться этих боевых машин.

    Коментарии (13)
    28 ноября 2023, 14:58
    Киев захотел вернуть «исторические» названия городам в Крыму

    Власти Украины решили вернуть «исторические» названия городам в Крыму

    Киев захотел вернуть «исторические» названия городам в Крыму
    @ Алексей Павлишак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Украины запланировали вернуть «исторические» крымско-татарские названия городам в Крыму, сообщили в украинском министерстве реинтеграции.

    В заявлении министерства уточняется, что власти Украины вынашивают планы по возвращению «географическим названиям в Крыму исторические наименования на крымско-татарском языке», передает RT.

    Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил «переименовать» Севастополь в «объект № 6», после чего Рада Украины примет решение о новом названии города, возможно, Ахтиар (одно из сел, ранее существовавших на северном берегу Севастопольской бухты)».

    В ответ на это губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что новости от украинских политиков больше похожи на записи в медицинской карте из палаты № 6.

    Крым стал российским регионом после состоявшегося в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

    Коментарии (34)
    28 ноября 2023, 19:44
    Минобороны: Украинское химоружие убило уже 15 человек

    Минобороны: ВСУ применяли 17 раз химоружие для заражения еды, погибли 15 человек

    Минобороны: Украинское химоружие убило уже 15 человек
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе специальной военной операции зафиксировано 17 случаев применения ВСУ компонентов химического оружия для отравления продуктов питания, которое явилось причиной гибели как минимум 15 человек, сообщил начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на сессии III Конгресса молодых ученых.

    Кириллов отметил, что российские военные химики обнаружили в компонентах этого оружия ряд соединений, которые производятся «только в одной стране». Начальник войск РХБЗ подчеркнул, что этот компонент дорого стоит, а у синтезирующего его государства «большой «пунктик» по поводу этого вещества», передает РИА «Новости».

    Он также не исключил, что ВСУ могут применить биооружие из-за провалившегося контрнаступления, а именно: заразить воду, продукты и корм для животных. По его словам, косвенным доказательством служит то, что множество штаммов, переданных из американских коллекций тепловых культур, ВС России обнаружили на освобожденных территориях. Также были найдены замороженные биосреды «для культивирования возбудителей бактериальной и вирусной среды».

    Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что ВСУ применили химические боеприпасы при обстреле российских позиций под Горловкой.

    Коментарии (20)
    29 ноября 2023, 06:29
    Украинцы начали блокировать дороги в Польше

    В результате протестов украинских водителей на дорогах в польском Пшемысле возникли гигантские пробки

    Tекст: Антон Антонов

    Гигантские пробки образовались в польском Пшемысле и на подъездном пути к пункту пропуска Медика из-за того, что водители с Украины блокируют дороги в ответ на протест польских перевозчиков, сообщают СМИ.

    Украинские водители группами перекрывают дороги, выходя на пешеходные переходы, передает РИА «Новости» со ссылкой на RMF FM.

    В начале ноября польские перевозчики стали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной из-за льгот, которые ЕС ввел для украинских перевозчиков.

    Коментарии (13)
    28 ноября 2023, 16:22
    Кулеба не полетел на заседание ОБСЕ из-за Лаврова

    Глава МИД Украины Кулеба отказался участвовать в заседании СМИД ОБСЕ из-за присутствия Лаврова

    Кулеба не полетел на заседание ОБСЕ из-за Лаврова
    @ Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не примет участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

    Об отказе делегации Украины от участия в заседании СМИД ОБСЕ на уровне министра иностранных дел сообщил официальный представитель украинского МИД Олег Николенко на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской), передает ТАСС.

    Он заявил, что украинская сторона приняла такое решение после того, как София открыла свое воздушное пространство для визита на мероприятие главы МИД России Сергея Лаврова.

    Накануне Болгария выдала разрешение на пролет самолета главы МИД России Сергея Лаврова для поездки министра в Северную Македонию на саммит ОБСЕ.

    Коментарии (22)
    28 ноября 2023, 14:36
    Российские войска отбили четыре атаки ВСУ в Харьковской области

    Минобороны: Российские войска отбили четыре атаки ВСУ в Харьковской области

    Российские войска отбили четыре атаки ВСУ в Харьковской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России на Купянском направлении отразили четыре атаки штурмовых групп 57-й механизированной бригады ВСУ около Синьковки Харьковской области, противник потерял 30 военнослужащих и гаубицу Д-20, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-полковник Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, атаки ВСУ возле Синьковки Харьковской области были отбиты подразделениями Западной группировки в ходе активных действий при поддержке авиации и артиллерии.

    В то же время на Краснолиманском направлении нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ у Торского и Григоровки ДНР, потери противника составили до 40 военнослужащих и два пикапа.

    Кроме того, на Донецком направлении подразделения Южной группировки при поддержке авиации заняли более выгодные рубежи и позиции в районе Артемовска, также отражены три атаки и нанесено поражение живой силе и технике ВСУ рядом с Часовым Яром, Клещеевкой и Георгиевкой ДНР. Потери ВСУ – до 135 военнослужащих, а также три пикапа.

    В Минобороны сообщили, что на Южно-Донецком направлении ВС России нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах Новомихайловки, Угледара и Урожайное, украинские войска здесь потеряли до 75 военнослужащих и два автомобиля.

    Также на Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск отражена атака штурмовой группы противника в районе Новопокровки. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ возле Работино и Малой Токмачки Запорожской области. Потери ВСУ составили до 65  военнослужащих, а также два американских бронетранспортера М113.

    На Херсонском направлении в результате ударов авиации потери противника составили до 40 военнослужащих убитыми и ранеными, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

    Согласно данным Минобороны, авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России за сутки поражены: Центр подготовки и применения БПЛА ВСУ, хранилище авиатоплива, три РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей: две П-18 и одна СТ-68, а также живая сила и военная техника в 103 районах.

    Средства ПВО перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, уничтожены шесть украинских БПЛА в районах населенных пунктов Федосеевка, Шипиловка в ЛНР, Владимировка ДНР, Комсомольское Запорожской области и Голая Пристань Херсонской области.

    Всего с начала проведения СВО уничтожено: 542 самолета, 255 вертолетов, 9263 беспилотника, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 659 танков и других бронемашин, 1185 боевых машин РСЗО, 7194 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 15 698 единиц спецтехники.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ потеряли до 110 военных в результате поражения на Донецком направлении.

    Коментарии (0)
    28 ноября 2023, 20:48
    Сын Боярского подтвердил инфаркт отца
    Сын Боярского подтвердил инфаркт отца
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Народный артист РСФСР Михаил Боярский в понедельник перенес инфаркт, сообщил его сын Сергей Боярский.

    По его словам, во вторник актер уже чувствует себя неплохо, «голос бодрый, находится в обычной палате», передает ТАСС.

    Информации о дате выписки пока нет. Как уточнил Сергей, артист находится под наблюдением врачей.

    Ранее СМИ сообщили, что Боярского экстренно госпитализировали в Мариинскую больницу с инфарктом.

    Коментарии (9)
    28 ноября 2023, 23:21
    Взрыв прогремел во Львове

    Взрывы произошли во Львове и Николаевской области Украины

    Взрыв прогремел во Львове
    @ Danita Delimont/Jim Goldstein/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Во Львове, в Хмельницкой и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.

    В Николаевской области взрыв произошел в городе Вознесенске, передает ТАСС.

    Воздушная тревога прозвучала в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Хмельницкой и Черкасской областях. Во Львовской области тревогу не объявляли.

    Напомним, в ночь на вторник воздушную тревогу объявляли в Днепропетровской и Харьковской областях на Украине.

    Коментарии (7)
    28 ноября 2023, 21:41
    Страны НАТО признали провал контрнаступления Украины

    Сийярто: Главы МИД стран НАТО признали провал контрнаступления Украины

    Страны НАТО признали провал контрнаступления Украины
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Министры иностранных дел стран НАТО на своей встрече в Брюсселе признали, что контрнаступление ВСУ провалилось и не оправдало их ожиданий, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

    Сийярто по итогам первого рабочего дня министерского заседания НАТО заявил, что надежды на контрнаступление Украины сведены на нет, с его начала не было никакого прорыва на поле боя, что тихо и с опаской признали главы МИД стран альянса, передает ТАСС.

    Глава МИД Венгрии отметил, что почти никто «не рассматривал контрнаступление как успех» украинских сил, за исключением лишь одного из его коллег, в основном говорилось о том, что «все происходящее не оправдывает ожиданий».

    Ранее лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил об отсутствии у военного руководства Украины плана боевых действий на 2024 год. Президент Украины Владимир Зеленский согласился с тем, что отсутствие продвижения в ходе так называемого контрнаступления является «плохим сигналом». Он заявил, что «это не кино» и «не может быть волшебства каждый день».

    По данным Минобороны России, вооруженные силы Украины с начала ноября потеряли более 13,7 тыс. военнослужащих, порядка 1800 единиц различного вооружения и военной техники.

    Коментарии (9)
    28 ноября 2023, 18:48
    СМИ: Михаил Боярский попал в больницу с инфарктом

    78 канал: Михаил Боярский попал в больницу с инфарктом

    СМИ: Михаил Боярский попал в больницу с инфарктом
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Актера Михаила Боярского экстренно госпитализировали в Мариинскую больницу с инфарктом.

    Как сообщает 78.ru, Боярскому, по предварительным данным, стало плохо в понедельник. Во вторник врачи сумели стабилизировать его состояние. Артиста из реанимации перевели в обычную палату.

    Ранее сообщалось, что вокалист и лидер музыкальной группы ДДТ Юрий Шевчук перенес инфаркт.

    Коментарии (10)
    29 ноября 2023, 11:43
    Владислав Сурков: Украинец всегда либо заколдован, либо расколдован
    Владислав Сурков: Украинец всегда либо заколдован, либо расколдован
    @ Киностудия имени М. Горького

    Tекст: Ольга Никитина

    Сборник повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки» Николая Гоголя – это настоящий «учебник укрологии», который раскрывает «хуторянский менталитет малороссов», заявил бывший помощник президента России Владислав Сурков.

    Сурков в статье, опубликованной на портале «Актуальные комментарии», пишет, что главными чертами украинской души являются сказочность мировосприятия, магическое мышление, впечатлительность и избыточная поэтичность. «Украинец всегда либо заколдован, либо расколдован, третьего состояния он не знает», – уверен бывший помощник главы российского государства.

    Такой является и политическая культура украинства, считает он. «Колдуны и ведьмы майданов время от времени убеждают народ, что стоит немного пошабашить на площади, и жизнь наладится. Цеевропа, нато, безвиз, рамштайн, все эти в сущности бессмысленные для хуторян слова – на самом деле магические формулы, заклинания и заговоры, посредством которых все проблемы в одночасье должны быть решены. Должны, но не решаются», – говорится в статье.

    В результате, по словам Суркова, наступают отрезвление и обида на несостоявшееся чудо, а рейтинги «колдунов и ведьм» рушатся, их проклинают и забывают. Но тут же украинцы попадают под влияние «свежих проходимцев», добавляет автор.

    Украинское контрнаступление, по его словам, было спланировано «не по правилам науки побеждать, а по рецептам провинциальной ворожбы», а потому предсказуемо провалилось. «И что? В меланхоличном тексте для «Экономиста» Залужный уповает на нечто, сопоставимое с «изобретением пороха». То есть на какое-то самому ему неведомое чудо-оружие. Короче, опять на чудо», – пишет Сурков. «Одни киевские верхи утверждают, что у них есть план войны, другие, что его нет. Поручается вернуть мобилизованных домой, а кем их заменить, не указывается», – добавляет он.

    В итоге украинцы начинают разочаровываться в своих «колдунах». «И правда, кто им поможет? Заживо мумифицированный Байден? Декадент Залужный? Несчастная бездетная пара Ермак/Зеленский? Вряд ли. Сумерки. Канун мрака. Чуда не будет», – подчеркнул Сурков.

    На Банковой, по его словам, «тайком мечтают о Минске-3», однако никаких третьих Минских соглашений уже не будет. Россия, как отметил Сурков, больше не посредник, терпеливо разбирающий соседскую склоку, а «нетерпеливый участник большой борьбы, который возьмет свое».

    «Следующий год станет годом деградации и дезорганизации украинского подставного «государства». А одураченные украинцы будут говорить о Зеленском: «Сосульку, тряпку принял за важного человека!» – заключил Сурков.

    Коментарии (10)
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    • Ошибки Израиля и ХАМАС

      Для того чтобы Израиль продлил перемирие с ХАМАС, на премьера Биньямина Нетаньяху давят, кажется, все, включая США, где правящая партия переживает серьезный раскол. Но шансов на более-менее длительный мир почти нет. Ошибки как Израиля, так и ХАМАС наглядно это показывают.

    • Крах Зеленского виден в Авдеевке

      Российские штурмовые части полностью заняли южную промышленную зону Авдеевки, которая стала одним из символов конфликта и контролировалась ВСУ с 2014 года. Это максимально некстати для Владимира Зеленского. Осень принесла ему множество плохих новостей. Но самые плохие еще впереди.

    • Один штат США снял санкции с России

      Власти американского штата Нью-Джерси приостановили действие закона о санкциях против России и связанных с ней компаний, хотя сами приняли этот закон сразу после начала СВО. Что это вообще значит?

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