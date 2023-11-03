Европейский корабль может просто не пережить еще пару штормов, подобных тем, что случились за последние года три. Идеи Brexit или просто Exit среди стран-членов становятся все более отчетливыми.6 комментариев
Кулеба рассказал о планах Зеленского по проведению выборов президента
Украинский лидер Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения выборов президента в стране весной следующего года, заявил глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.
По словам Кулебы, Зеленский «рассматривает все за и против» проведения выборов весной 2024 года, сообщает британский телеканал Sky News, передает ТАСС.
Министр добавил, что проведение выборов в условиях военного положения будет сопровождаться «беспрецедентными вызовами».
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Зеленский оказался в скользкой политической ситуации – США настоятельно требуют от Киева проведения выборов, которые украинскому лидеру категорически не нужны.