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Российские силы поразили пункт управления штурмовой бригады ВСУ в ДНР
Российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили пункт управления 5-й штурмовой бригады ВСУ в районе Красного (ДНР), а также живую силу и военную технику в 107 районах, сообщили в Минобороны России.
На Купянском направлении российские военные отразили три атаки штурмовых групп 43-й, 57-й механизированных бригад противника в районах н. п. Ивановка и Синьковка Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. В результате ВСУ потеряли до 30 военных, две боевые бронированные машины, два пикапа и САУ «Гвоздика».
На Краснолиманском направлении, по данным Минобороны, отражена атака штурмовых групп 63-й мехбригады ВСУ в районе н. п. Червоная Диброва (ЛНР). Также нанесено поражение живой силе и технике 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе Белогоровки (ЛНР). На этом направлении противник потерял до 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.
На Донецком направлении ВСУ потеряли до 110 военнослужащих и две боевые машины пехоты.
На Южно-Донецком направлении потери украинских националистов составили до 110 военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица «Мста-Б».
На Запорожском направлении отражены две атаки штурмовых групп 33-й мехбригады ВСУ в районе Работино Запорожской области. Украинская сторона потеряла до 30 военных, два авто.
На Херсонском направлении в результате огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 35 военнослужащих и два автомобиля. Кроме того, поражены САУ «Акация» и две «Гвоздики».
Средства ПВО сбили две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты ЗРК С-200 над южной частью акватории Азовского моря. Уничтожен 21 украинский БПЛА в районах н. п. Василевка, Белогоровка, Ясное Донецкой народной республики, Очеретоватое, Червоногорка и Переможное Запорожской области.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 542 самолета, 255 вертолетов, 9 тыс. 257 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 тыс. 647 танков и других боевых бронированных машин, 1 тыс. 185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 тыс. 192 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 15 тыс. 666 единиц специальной военной автомобильной техники», – заключили в МО РФ.
Накануне в Минобороны сообщили, что Российская армия отразила атаку со стороны Украины на Южно-Донецком направлении и улучшила положение по переднему краю.