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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России надо следить за Голландией как за «зеркалом» Запада

    Нидерланды являются «зеркалом» ЕС, НАТО и всего коллективного Запада. Поэтому неожиданный успех правых евроскептиков на выборах в ней может иметь далеко идущие последствия. Если Голландия выпадет из числа наиболее русофобских стран – можно будет говорить, что подвижки общеевропейского масштаба в правильную для нас сторону начались.

    0 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов У Израиля худший в мире пиар

    Еще Бзежинский призывал практиковать принцип международной политики, натравливая на регионального лидера второго по значимости. И мы ссоримся между собой, сохраняя надежду на сотрудничество с Западом.

    13 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Нужна ли России сборная по футболу

    Возврат к опыту СССР видится единственно адекватным. В Европу нас скоро вернут (а в Азию РФС явно не хочет), и к этому возвращению нужно быть во всеоружии: с огромным количеством молодых профессиональных футболистов, которые сейчас бесцельно бегают по саратовским и хабаровским дворам.

    23 комментария
    27 ноября 2023, 15:36

    Российские силы поразили пункт управления штурмовой бригады ВСУ в ДНР

    Российские силы поразили пункт управления штурмовой бригады ВСУ в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Никитина

    Российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили пункт управления 5-й штурмовой бригады ВСУ в районе Красного (ДНР), а также живую силу и военную технику в 107 районах, сообщили в Минобороны России.

    На Купянском направлении российские военные отразили три атаки штурмовых групп 43-й, 57-й механизированных бригад противника в районах н. п. Ивановка и Синьковка Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. В результате ВСУ потеряли до 30 военных, две боевые бронированные машины, два пикапа и САУ «Гвоздика».

    На Краснолиманском направлении, по данным Минобороны, отражена атака штурмовых групп 63-й мехбригады ВСУ в районе н. п. Червоная Диброва (ЛНР). Также нанесено поражение живой силе и технике 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе Белогоровки (ЛНР). На этом направлении противник потерял до 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

    На Донецком направлении ВСУ потеряли до 110 военнослужащих и две боевые машины пехоты.

    На Южно-Донецком направлении потери украинских националистов составили до 110 военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица «Мста-Б».

    На Запорожском направлении отражены две атаки штурмовых групп 33-й мехбригады ВСУ в районе Работино Запорожской области. Украинская сторона потеряла до 30 военных, два авто.

    На Херсонском направлении в результате огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 35 военнослужащих и два автомобиля. Кроме того, поражены САУ «Акация» и две «Гвоздики».

    Средства ПВО сбили две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты ЗРК С-200 над южной частью акватории Азовского моря. Уничтожен 21 украинский БПЛА в районах н. п. Василевка, Белогоровка, Ясное Донецкой народной республики, Очеретоватое, Червоногорка и Переможное Запорожской области.

    «Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 542 самолета, 255 вертолетов, 9 тыс. 257 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 тыс. 647 танков и других боевых бронированных машин, 1 тыс. 185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 тыс. 192 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 15 тыс. 666 единиц специальной военной автомобильной техники», – заключили в МО РФ.

    Накануне в Минобороны сообщили, что Российская армия отразила атаку со стороны Украины на Южно-Донецком направлении и улучшила положение по переднему краю.

    25 ноября 2023, 17:46
    Эксперт объяснил тактику России при запуске рекордного количества БПЛА по Киеву

    Военный эксперт Кнутов объяснил тактику России при запуске рекордного количества БПЛА по Киеву

    Эксперт объяснил тактику России при запуске рекордного количества БПЛА по Киеву
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Россия использует наиболее дешевый, но эффективный способ противодействия противнику, запуская большое количество беспилотников. Эта тактика позволяет одномоментно выполнять сразу две задачи, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее на Украине заявили о рекордном количестве выпущенных по Киеву БПЛА.

    «Применение беспилотников – наиболее дешевый, но в то же время крайне эффективный способ противодействия противнику. Судя по всему, Украине пришлось иметь дело с настоящим роем дронов, с которым не каждая система ПВО может справиться», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Так как наше военное ведомство пока не подтверждало удары, мы можем предположить, что атака была направлена на повреждение объектов энергоинфраструктуры. Также нельзя исключать поражения складов. Если подтвердится история с энергоснабжением, это будет означать, что Россия решила повторить тактику прошлого года», – рассуждает эксперт.

    «Так или иначе, применение большого количества беспилотников одномоментно необходимо для решения сразу двух задач. Во-первых, мы таким образом можем прощупать уязвимые места в системе ПВО противника. А во-вторых, попутно поразить ряд важных целей», – заключил аналитик.

    В ночь на 25 ноября ВС России выпустили по украинской столице рекордное количество беспилотников, заявили украинские воздушные силы. Позже стало известно, что магистральные воздушные ЛЭП и линии распределения облэнерго в центральном районе Украины получили повреждения. Начат ремонт линий электропередач, на период работ возможны ограничения энергоснабжения в Киеве и в Киевской области, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в Киеве и в Кропивницком (Кировограде) прозвучали серии взрывов, которые раздавались с 5.00. Воздушная тревога объявлялась в Киеве, Киевской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Черкасской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области.

    «Военкоры Русской весны» писали, что Украина находится «под мощнейшей массированной атакой». Telegram-канал Семена Пегова WarGonzo указывал, что «украинские СМИ и паблики сообщают об атаке дронов-камикадзе на Киев», причем «подобной массовой атаки не было с лета 2023 года».

    Коментарии (28)
    25 ноября 2023, 18:51
    Эксперты отреагировали на рассказ митрополита Тихона о предсказаниях украинских старцев
    Эксперты отреагировали на рассказ митрополита Тихона о предсказаниях украинских старцев
    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Главы Крымской митрополии, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон рассказал о пророчествах украинских старцев, предсказавших начало спецоперации.

    «Был такой старец Лаврентий Черниговский, скончался он в 1955 году. Так вот он писал и говорил о некоем страшном конфликте, в который будут втянуты братья – русский и украинский народы», – рассказал священнослужитель в ходе видеомоста, состоявшегося в пресс-центре РИА «Новости».

    По словам митрополита Тихона, старец также предсказывал гонения на церковь и предостерегал паству от перехода к раскольникам. Он также рассказал о донбасском старце Зосиме, который пророчил войну между Россией и Украиной.

    «Человеку легче, когда он во что-то верит. Даже если эти пророчества помогут хоть десятку людей, то это уже благо. Главное, чтобы они успели забыть пророчества, если те по каким-то причинам не сбудутся», – отреагировала на слова митрополита общественный деятель Татьяна Щербакова на страницах Publico.

    «Я сама человек верующий, но не слишком воцерковленный. Считаю, что если ничего не делать, то ничего и не случится. Я на своем месте просто делаю свое дело так, чтобы приблизить нашу победу. Думаю, что так же ведут себя и другие граждане нашей страны. Но у меня, как и у многих, есть ощущение, что весна 2024 года будет не такой, как предыдущие», – добавила она.

    Философ Виктор Аксючиц в свою очередь указывает, что история знает немало случаев, когда старцы черпали свои видения из духовной реальности. Он также вспоминает известных писателей. «Творческая гениальность Пушкина и Достоевского позволяла предвидеть грядущее», – пишет он.

    «И это также говорит о том, что существуют различные духовные практики, позволяющие выходить за пределы мира сего к духовным основаниям нашего мирского. В данном случае владыка Тихон описывает именно это этот факт, который, надо сказать, совпадает и с моими озарениями», – замечает Аксючиц.

    По мнению историка Аркадия Минакова, «без веры в победу, без веры народа в пророчества старцев, победа не может быть одержана». «с духовной точки зрения подобные выступления и пророчества важны. В жизни народов и даже в жизни всего человечества пророчества играют важнейшую роль. Причем вне зависимости от рационалистической, логической точки зрения», – написал он на страницах Publico.

    Коментарии (10)
    25 ноября 2023, 23:24
    Военкоры сообщили об освобождении промзоны в Авдеевке

    Военкор Котенок сообщил о полном освобождении российскими войсками промзоны в Авдеевке от ВСУ

    Военкоры сообщили об освобождении промзоны в Авдеевке
    @ t.me/RVvoenkor

    Tекст: Антон Антонов

    Авдеевская промзона полностью освобождена от вооруженных сил Украины, сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

    Военкор сообщил в Telegram, что «вражеские ресурсы подтверждают» данную информацию. «Промзона – важная часть всего Авдеевского укрепрайона, который заявлялся бандеровской пропагандой как неприступный», – заявил Котенок.

    «Военкоры Русской весны» также пишут, что «ВСУ выбиты с промзоны» и та «перешла под фактический контроль армии России». Отмечается, что промзона с 2014 года «была оккупирована ВСУ и превращена в укрепрайон».

    Об освобождении промзоны сообщают и другие Telegram-каналы, например, «Рыбарь» и «НгП раZVедка».

    Военкор Александр Сладков заявил в Telegram: «То что наши парни пробили Авдеевскую промку — это подвиг. Я думаю, уверен, что это был участок самой крепкой обороны ВСУ на всей линии фронта».

    В октябре российские военные сумели взять важнейший террикон под Авдеевкой. Эксперты тогда указывали, что потеря похожей высоты ухудшила положение украинских подразделений в промзоне Мариуполя.

    Коментарии (22)
    24 ноября 2023, 18:32
    СМИ рассказали, сколько дней живут мобилизованные украинцы на фронте
    СМИ рассказали, сколько дней живут мобилизованные украинцы на фронте
    @ REUTERS/David Mdzinarishvili

    Tекст: Кристина Цыцура

    Приказ президента Украины Владимира Зеленского об отправке новобранцев в бой приводит к их быстрой гибели, пишет SwebbTV.

    В материале говорится о том, что на некоторых участках фронта бойцы живут два-три дня, передает РИА «Новости».

    Но Киев все равно продолжает отправлять украинцев на передовую, где они не могут выиграть. В статье указано, что Зеленский не имеет ни капли рациональности, он стал похож на Адольфа Гитлера.

    Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что солдаты ВСУ практически голыми руками занимаются разминированием полей.

    Коментарии (54)
    26 ноября 2023, 03:58
    Военкоры сообщили о появлении у ВСУ танка Abrams на Купянском направлении

    Военный эксперт Рожин сообщил о появлении у вооруженных сил Украины танка Abrams на Купянском направлении

    Военкоры сообщили о появлении у ВСУ танка Abrams на Купянском направлении
    @ Armin Weigel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сообщается, что на Купянском направлении вооруженные силы Украины начали использовать американский танк Abrams, рассказал военкор и военный эксперт Борис Рожин.

    Рожин в Telegram опубликовал фото танка и сообщил, что Abrams «высунулся из леса». «Как утверждают, на Купянском направлении», – рассказал он, добавив, что «охота началась».

    Аналогичную информацию публикуют украниские Telegram-каналы, пишет «Московский комсомолец».

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский признал, что Abrams, полученные Украиной от Соединенных Штатов, не смогли изменили ситуацию на поле боя. Американские СМИ заявляли, что танки Abrams создадут больше проблем для украинских войск, чем принесут пользы. Российские танкисты рассказали, что после сообщений о поставках ВСУ Abrams начали готовиться к охоте за ними в зоне СВО.

    Коментарии (17)
    27 ноября 2023, 12:04
    Онуфриенко оценил вероятность расширения границ конфликта на Украине

    Военный аналитик Онуфриенко: Зона СВО расширится на северную Украину

    Онуфриенко оценил вероятность расширения границ конфликта на Украине
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Россия действительно могла бы расширить зону боевых действий. Однако для этого армии необходимо заранее решить вопрос удержания освобожденных территорий. Само же продвижение могло бы начаться с северной части Украины на юг. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее в ВСУ сообщили, что готовятся к потенциальному расширению границ конфликта с Россией.

    «На Украине достаточно давно развивается конфликт между военным и политическим руководством страны. Отношения Владимира Зеленского и Валерия Залужного стали особенно напряженными в последнее время. Появляется все больше слухов о том, что против главнокомандующего ВСУ ведется тайная игра», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Слова Сергея Наева стоит рассматривать именно в этом контексте. Он обращается не к западным лидерам, но к самому Зеленскому. Это своеобразный призыв к прекращению внутренних конфликтов, ведь впереди армию страны ждут далеко не самые лучшие времена», – отметил собеседник.

    «В его словах есть логика. Контрнаступление ВСУ провалилось. Позиции обеих сторон стабилизировались, и логичным развитием конфликта стало бы начало продвижения российских войск вперед. Для этого нам необходимо четкое понимание готовности армии к совершению следующего шага, а также соответствующее решение военного и политического руководства страны», – подчеркнул эксперт.

    «В целом ВС РФ обладают достаточно мощным наступательным потенциалом. Однако перед развертыванием масштабной атаки нужно серьезно подумать над кадровым вопросом. Любое продвижение невозможно без удержания уже занятых позиций», – считает аналитик.

    «Скорее всего, в недалеком будущем конфликт расширится на северную часть Украины. Речь идет о крайне протяженной сухопутной границе, укрепить которую полностью противнику не удастся. Судя по всему, наступление пойдет по направлению к Сумам с перспективой дальнейшего продвижения на юг», – предполагает собеседник.

    «Таким образом ВС РФ создадут ситуацию, при которой снабжение левобережной группировки украинской армии фактически прекратится. Кроме того, может быть принято решение о нанесении ударов по мостам через Днепр, что полностью обнулило бы логистические возможности ВСУ. Данный вариант кажется наиболее вероятным», – уточняет он.

    «А вот пойти в наступление со стороны моря не получится. На это уйдет в разы больше ресурсов. К тому же данные действия могут быть особенно разрушительными для таких городов, как Одесса и Николаев, а мы пытаемся воздерживаться от нанесения ущерба гражданской инфраструктуре», – резюмирует Онуфриенко.

    Конфликт с Россией может выйти за пределы восточной и южной частей Украины, сообщили в ВСУ. Как рассказал в интервью ABC News  командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, в настоящий момент армейское руководство уже начало подготовку к данному сценарию.

    В частности, он подчеркнул, что ведется усиленная работа по строительству оборонительных сооружений, установке мин и подготовке сил. Военный уточнил, что продвижение ВС РФ вперед может начаться при продолжении наращивания производства вооружений Москвой и ее «технологического совершенствования при помощи союзников».

    Текущую стадию конфликта Наев описал как «война ресурсов». По его оценке, сокращение объемов помощи от западных союзников «действительно ударит по обороноспособности» Украины. Однако он подчеркнул, что ВСУ намерены «бороться тем, что имеют».

    Ранее Валерий Залужный в своем материале для издания The Economist написал, что конфликт зашел в тупик и переходит в позиционную фазу. Он признал ряд тактических ошибок, совершенных при планировании контрнаступления, и отметил, что текущее противостояние замерло в ожидании нового технологического скачка в области вооружений. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, почему действия ВСУ обернулись провалом.

    С мнением Залужного не согласился Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что Украина находилась в куда более сложных обстоятельствах в первые дни после начала конфликта. Он также указал на то, что усталость от боевых действий среди солдат вполне можно понять, однако сама ситуация до сих пор не пришла к состоянию безвыходности.

    Коментарии (15)
    25 ноября 2023, 06:52
    Опубликовано видео уничтожения украинских безэкипажных катеров

    Минобороны России показало уничтожение украинских безэкипажных катеров авиацией Черноморского флота

    Опубликовано видео уничтожения украинских безэкипажных катеров
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Антон Антонов

    Минобороны России опубликовало видеозапись того, как самолеты Су-30СМ и Су-24М морской авиации Черноморского флота патрулируют акваторию у берегов Крыма и уничтожают украинские безэкипажные катера.

    Как сообщает Черноморский флот, Су-30СМ и Су-24М должны находить безэкипажные катера и скоростные десантные лодки ВСУ и уничтожать их с помощью авиационных пушек и бомб. Также Су-30СМ эффективны в борьбе с украинскими БПЛА – летчики уничтожили уже несколько десятков беспилотников над Черным морем, передает РИА «Новости».

    В среду сообщалось, что в западной части акватории Черного моря были обнаружены и уничтожены четыре безэкипажных катера ВМС Украины.

    Коментарии (9)
    25 ноября 2023, 07:35
    Взрывы прогремели в Киеве

    Взрывы произошли в Киеве и Кропивницком

    Взрывы прогремели в Киеве
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве и в Кропивницком (Кировограде) прозвучали серии взрывов, сообщают украинские СМИ.

    Украинские СМИ сообщили, что «в Киеве слышны взрывы». Позднее поступили сообщения, что в городе снова произошла «серия громких взрывов», передает РИА «Новости».

    В некоторых районах Киева начались перебои со светом, передает «Регнум».

    Серия взрывов прогремела и в административном центре Кировоградской области, передает ТАСС.

    Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Черкасской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области.

    «Военкоры Русской весны» пишут, что Украина находится «под мощнейшей массированной атакой».

    Telegram-канал Семена Пегова WarGonzo пишет, что «украинские СМИ и паблики сообщают об атаке дронов-камикадзе на Киев», причем «подобной массовой атаки не было с лета 2023 года».

    Напомним, в четверг сообщалось, что в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины в результате взрыва поврежден объект инфраструктуры.

    Коментарии (8)
    24 ноября 2023, 21:20
    На Украине разработали комплексный план мобилизации

    На Украине подготовили комплексный план мобилизации

    На Украине разработали комплексный план мобилизации
    @ Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Новый комплексный план проведения мобилизации на Украине представят на следующей неделе, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

    Глава страны назвал вопрос мобилизации сложным и актуальным. Новый план, касающийся проведения мобилизации, будет представлен Зеленскому на следующей неделе, передает ТАСС.

    Всеобщая мобилизация на Украине была объявлена в феврале прошлого года. Она неоднократно продлевалась, при этом делается все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы.

    Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что власти согласились провести демобилизацию срочников, чей срок службы истек.

    Коментарии (16)
    25 ноября 2023, 14:35
    ВС России уничтожили два склада средств поражения на украинских военных аэродромах
    ВС России уничтожили два склада средств поражения на украинских военных аэродромах
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки поразили два склада авиационных средств поражения ВСУ, сообщило Министерство обороны России в субботу.

    Склады уничтожены на военном аэродроме Долгинцево и в районе Днепропетровска, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Также авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России за этот период поразили живую силу и военную технику ВСУ в 115 районах.

    На Херсонском направлении украинская сторона потеряла до 35 человек, гаубицу МСТА-Б и орудие «Гиацинт-Б».

    На Купянском направлении «Западная» группировка отразила две атаки украинских штурмовиков. К востоку от Синьковки (Харьковская область) поражены силы 14-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ. Украинская сторона потеряла до 110 человек и гаубицы Д-20 и Д-30.

    Группировка «Центр» на Краснолиманском направлении отразила атаку штурмовиоков 5-й бригады нацгвардии Украины у Григоровки в ДНР. Поражены живая сила и техника 47-й механизированной бригады ВСУ у Петровского в ЛНР. Украинские военные потеряли до 55 человек за сутки.

    На Донецком направлении «Южная» группировка поразила скопления военнослужащих 22-й и 28-й механизированных бригад ВСУ у Клещеевки, Курдюмовки, Раздоловки, Богдановки, Красного и Васюковки в ДНР. Там украинская сторона потеряла до 290 человек, гаубицы Д-20 и Д-30, станцию РЭБ «Буковель-AD».

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» отразила атаку украинских штурмовиков у Приютного (Запорожская область) и поразила живую силу и технику 128-й бригады теробороны у Никольского в ДНР.

    На этом направлении ВСУ за сутки потеряли до 150 человек, две бронемашины, гаубицу Д-20 и САУ «Гвоздика».

    На Запорожском направлении отражены две атаки украинских штурмовиков 117-й механизированной бригады к северу от Новопрокоповки (Запорожская область). ВСУ потеряли свыше 40 человек, два танка, две бронемашины и пушку М-46.

    У Вольнянска (Запорожская область) Павловки (Днепропетровская область) поражены две радиолокационные станции П-18 обнаружения и сопровождения воздушных целей.

    У Серебрянки в ДНР поражены два командно-наблюдательных пункта 67-й механизированной бригады ВСУ и 100-й бригады теробороны.

    Коментарии (0)
    25 ноября 2023, 00:23
    Арахамия пожаловался на плохую переговорную позицию Украины

    Арахамия заявил о необходимости проводить любые договоренности по украинскому конфликту через референдум

    Арахамия пожаловался на плохую переговорную позицию Украины
    @ Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина не может сесть за стол переговоров, так как у нее «очень плохая» переговорная позиция, заявил лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, добавив, что, по его мнению, любые договоренности по украинскому конфликту должны проходить через референдум.

    Арахамия усомнился в том, что «украинское общество примет» предложение «просто заканчивать» конфликт. По его словам, «если кто-то что-то будет подписывать и это нужно будет ратифицировать в парламенте, то в парламенте просто друг друга убьют». Он пояснил, что «очень полярные взгляды будут», передает РИА «Новости».

    По его словам, если Украина начнет переговоры с Россией, то все западные поставки, которые и так задерживаются, будут задерживаться еще сильнее. Он также сообщил, что в Киеве спорят о необходимости обнародовать засекреченные данные о реальных потерях ВСУ.

    Кроме того, Арахамия «не считает, что вообще какие-то выборы могут быть» на Украине в 2024 году. Он заявил, что «ни парламентских, ни местных, ни президентских выборов не будет». Также Арахамия заверил, что западные страны «не принуждают» украинские власти проводить выборы.

    «Были одиночные политики, говорившие, что нам нужно будет садиться за стол переговоров с россиянами, <...> и тогда вы будете условно нелегитимные, возможно, вам нужно провести выборы», – сказал он.

    По его словам, этот вопрос сразу же себя исчерпывает, как только речь заходит о конкретных вопросах, на которые ни у кого нет ответа: как будут голосовать или баллотироваться военные, или как проголосуют 6 млн граждан страны за границей и так далее.

    Напомним, Арахамия подтвердил, что конфликт на Украине мог закончиться весной 2022 года, если бы Киев согласился на нейтральный статус, но «в Киев тогда приехал Борис Джонсон и сказал, что он не хочет ничего с россиянами подписывать и «давайте будем просто воевать».

    Коментарии (13)
    26 ноября 2023, 04:29
    Госпогранслужба Украины рассказала о попытках граждан сбежать из страны

    Госпогранслужба Украины рассказала о попытках жителей страны сбежать в Словакию и Румынию

    Госпогранслужба Украины рассказала о попытках граждан сбежать из страны
    @ dpsu.gov.ua

    Tекст: Антон Антонов

    Мужчины, которые хотели сбежать в Словакию, должны были назвать перевозчикам пароль – «картофель», сообщила госпогранслужба Украины.

    Как рассказало ведомство в соцсетях, контрольное слово требовалось назвать «при посадке в авто», на котором мужчин должны были доставить до границы со Словакией. Отмечается, что указания они получали «с разных номеров телефонов, соблюдая максимальные меры конспирации».

    Однако украинские пограничники смогли поймать «проводника и пятерых мужчин» в 200 м от границы. Отмечается, что услуга по бегству с Украины стоила 5 тыс. – 8 тыс. долларов. «Проводника» мужчины нашли через соцсети. «Все задержанные будут привлечены к ответственности», – говорится в собщении.

    Кроме того, как сообщает ведомство, «еще одни нелегальные «туроператоры» сгорели на границе» в Закарпатье, где трое «бизнесменов» за 2 тыс. долларов обещали провести мужчину в Румынию. Их машина была остановлена пограничниками.

    Напомним, западные СМИ со ссылкой на данные незаконных пересечений границ Украины с Венгрией, Молдавией, Польшей, Румынией и Словакией с февраля 2022 года по 31 августа 2023 года сообщали, что примерно 20 тыс. призванных на военную службу в ходе мобилизации украинских мужчин сбежали с Украины. Еще 21 тыс. украинских мужчин также пытались покинуть страну, но были задержаны.

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    25 ноября 2023, 14:27
    Шеслер: Украина отменит запрет на переговоры с Россией в случае необходимости

    Политолог Шеслер: Арахамия умалчивает, что от Украины в Стамбуле требовался не только нейтральный статус

    Шеслер: Украина отменит запрет на переговоры с Россией в случае необходимости
    @ Максим Гучек/БелТА/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Украинские власти с легкостью переписывают конституцию под собственные нужды, и если Киеву придется садиться за стол переговоров, запрет на ведение диалога с Москвой будет снят. Другое дело, что провести честный референдум на подконтрольной Зеленскому территории просто невозможно. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия пожаловался на плохую переговорную позицию Украины.

    «Любая попытка провести какие-либо опросы или референдумы на территории, которая контролируется Зеленским, заведомо обречена на провал. Уровень репрессий и контроля над населением настолько велик, что ни о каком свободном волеизъявлении и речи быть не может», – говорит политолог Лариса Шеслер.

    «Но если такой референдум действительно захотят провести, он будет нацелен на подмену реальности. Это будет попыткой обмануть и западные страны, и Россию. Любопытно и то, что сейчас окончательно разрушено понятие коллективного Запада, поскольку американцы, немцы, французы и англичане на Украине преследуют совершенно разные цели. Единого курса, по сути, уже нет», – добавляет собеседница.

    «Что касается «слабости переговорной позиции», о которой говорит Арахамия, то я бы обратила внимание на сам факт допущения каких-то переговоров. С одной стороны, Украина запретила себе вести диалог с Россией. С другой, украинское законодательство является чем-то вроде сценариев шоу «Квартала 95», которые легко корректируются», – иронично акцентирует спикер.

    «То же самое касается конституции, где с 2019 года закреплен курс Украины на вступление в НАТО. Этот документ неоднократно менялся. Если потребуется отменить это положение – оно будет отменено и Рада проголосует как надо. Но комично другое: Запад делает вид, будто бы переговоры нужны России», – уточняет эксперт.

    «Я напомню, что Москва никогда не отказывалась от своих слов и до сих пор открыта для переговоров. Но они должны быть содержательными. А нам пытаются внушить, будто бы мы находимся в каком-то магазине, что это покупателю нужно купить кастрюли, а не продавцу их продать. Но это просто смешно!», – говорит политолог.

    «Россия пошла на эти переговоры в Стамбуле, чтобы минимизировать жертвы на поле боя. При этом мы были непреклонны в вопросах территориальной целостности России, защиты прав русских на Украине и ряде других вопросов. Нейтралитет Украины, котором говорит Арахамия, не был единственным критерием, но он предпочитает умалчивать об этом», – подчеркнула Шеслер.

    Ранее лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что Украина не может сесть за стол переговоров, так как у нее «очень плохая» переговорная позиция. Он также усомнился в том, что «украинское общество примет» предложение «просто заканчивать» конфликт. По его словам, «если кто-то что-то будет подписывать и это нужно будет ратифицировать в парламенте, то в парламенте просто друг друга убьют». Он пояснил, что «очень полярные взгляды будут».

    По его словам, если Украина начнет переговоры с Россией, то все западные поставки, которые и так задерживаются, будут задерживаться еще сильнее. Он также сообщил, что в Киеве спорят о необходимости обнародовать засекреченные данные о реальных потерях ВСУ.

    Кроме того, Арахамия «не считает, что вообще какие-то выборы могут быть» на Украине в 2024 году. Он заявил, что «ни парламентских, ни местных, ни президентских выборов не будет». Также Арахамия заверил, что западные страны «не принуждают» украинские власти проводить выборы.

    Арахамия заявил, что конфликт мог закончиться еще весной прошлого года, если бы Киев согласился на нейтральный статус. Однако политик добавил, что на это решение повлиял премьер Британии. «В Киев тогда приехал Борис Джонсон и сказал, что он не хочет ничего с россиянами подписывать и «давайте будем просто воевать», – рассказал он.

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    24 ноября 2023, 20:00
    Кононенко раскритиковал «эпидемию доносов» в сфере культуры
    Кононенко раскритиковал «эпидемию доносов» в сфере культуры
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Осуждения людей за то, что они наговорили лишнего, уехали, а потом вернулись – напрасны, если они не совершили уголовных деяний, сказал газете ВЗГЛЯД музыкальный обозреватель Максим Кононенко. Ранее сообщалось, что на Эдуарда Шарлота возбудили уголовные дела за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих.

    «Шарлот, Моргенштерн, Милохин и им подобные – это маленькие дети. Они подвержены моментальной эмоции и не умеют экстраполировать текущий общегосударственный момент на будущее. Это такой юношеский максимализм. Они уезжают, и вдруг оказывается, что они там никому не нужны. Так появляются люди, которые понимают, что одним сжиганием паспорта или красивыми наколками на жизнь не заработаешь», – пояснил Максим Кононенко, политолог, музыкальный обозреватель.

    «Честно говоря, я бы с ними ничего не делал, если они не совершают уголовных деяний. Пусть их судьба будет уроком остальным. Осуждения людей за то, что они наговорили лишнего, уехали, а потом вернулись – напрасны. Сюда же можно отнести и эпидемию доносов, которой подвержены, на мой взгляд, такие же несостоятельные люди, как и те, кого они осуждают. Кстати, все это описано во множестве произведений русской классической литературы первой половины прошлого века», – напомнил собеседник.

    «О том, кто такой «певец» Шарлот, большинство россиян узнали только после его скандальной выходки. Я слышал одну его песню, вернее, видел клип, и моей реакцией был вопрос: это парень или девушка? Я не знаю, чем он знаменит. Это же касается Моргенштерна. Пусть они ездят куда хотят. И отправлять их в армию на перевоспитание тоже не нужно, потому что их там просто убьют. Но их можно отправить на заводы, пусть делают снаряды для передовой», – добавил эксперт.

    «Аудитории таких «музыкантов» – это в большинстве своем 15-летние девушки. Через три-четыре года эти девочки будут заняты совершенно иными делами. И появятся другие люди, которые будут интересны уже другим 15-летним девочкам, которые к этому моменту подрастут. Этот процесс бесконечен. И никто не вспомнит нынешних Шарлота, Моргенштерна, Милохина. Поэтому никакой солидаризации аудитории с данными персонажами тут нет, как нет и самого предмета вообще, на который государству стоило бы обращать внимание. Я, кстати, отчасти тоже работаю в этом жанре: утром написал, вечером – в корзину. Я к этому отношусь спокойно. И всех призываю к тому же», – резюмировал Кононенко.

    Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в своем Telegram-канале, что на Эдуарда Шарлота – певца и блогера из Самары – СК по Самарской области возбудил три уголовных дела: два из них по ч. 4 статьи 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма», еще одно – по статье 148 УК РФ «Оскорбление чувств верующих».

    Шарлот наиболее известен из-за эпатажного поведения. Ранее он разместил видео, на котором сжигает паспорт, и заявил, что больше не считает себя гражданином России. Однако затем попросил в интернете деньги на обратный билет. Ночью 22 ноября Шарлот вернулся в Россию из Армении и был задержан в аэропорту Петербурга. В среду суд арестовал его на 13 суток за хулиганство.

    Стоит отметить, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не следит за злоключениями Шарлота. «Я даже не знаю, кто это», – сказал представитель Кремля.

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    26 ноября 2023, 07:57
    Литва заявила, что Украине нельзя «уставать» от военных действий

    Глава МИД Литвы Ландсбергис заявил, что Украина может перестать существовать в случае «усталости» от военных действий

    Tекст: Антон Антонов

    Если бы Украина поддалась «усталости от войны», она перестала бы существовать, заявил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.

    Ландсбергис считает, что подобная «усталость» – «феномен обществ, живущих в мире». Он заявил, что Запад также должен сопротивляться этому чувству, поскольку у западных стран есть «достаточная структурная мощь» для поддержки Киева, необходимой для украинской «победы», передает РИА «Новости».

    Напомним, западные СМИ сообщают, что усталость от войны и вера в то, что сама Украина сомневается в своей победе, «придаст импульс всем настаивающим на переговорах с Москвой».

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