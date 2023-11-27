Российские силы поразили пункт управления штурмовой бригады ВСУ в ДНР

Кононенко раскритиковал «эпидемию доносов» в сфере культуры

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Шарлот, Моргенштерн, Милохин и им подобные – это маленькие дети. Они подвержены моментальной эмоции и не умеют экстраполировать текущий общегосударственный момент на будущее. Это такой юношеский максимализм. Они уезжают, и вдруг оказывается, что они там никому не нужны. Так появляются люди, которые понимают, что одним сжиганием паспорта или красивыми наколками на жизнь не заработаешь», – пояснил Максим Кононенко, политолог, музыкальный обозреватель.

«Честно говоря, я бы с ними ничего не делал, если они не совершают уголовных деяний. Пусть их судьба будет уроком остальным. Осуждения людей за то, что они наговорили лишнего, уехали, а потом вернулись – напрасны. Сюда же можно отнести и эпидемию доносов, которой подвержены, на мой взгляд, такие же несостоятельные люди, как и те, кого они осуждают. Кстати, все это описано во множестве произведений русской классической литературы первой половины прошлого века», – напомнил собеседник.

«О том, кто такой «певец» Шарлот, большинство россиян узнали только после его скандальной выходки. Я слышал одну его песню, вернее, видел клип, и моей реакцией был вопрос: это парень или девушка? Я не знаю, чем он знаменит. Это же касается Моргенштерна. Пусть они ездят куда хотят. И отправлять их в армию на перевоспитание тоже не нужно, потому что их там просто убьют. Но их можно отправить на заводы, пусть делают снаряды для передовой», – добавил эксперт.

«Аудитории таких «музыкантов» – это в большинстве своем 15-летние девушки. Через три-четыре года эти девочки будут заняты совершенно иными делами. И появятся другие люди, которые будут интересны уже другим 15-летним девочкам, которые к этому моменту подрастут. Этот процесс бесконечен. И никто не вспомнит нынешних Шарлота, Моргенштерна, Милохина. Поэтому никакой солидаризации аудитории с данными персонажами тут нет, как нет и самого предмета вообще, на который государству стоило бы обращать внимание. Я, кстати, отчасти тоже работаю в этом жанре: утром написал, вечером – в корзину. Я к этому отношусь спокойно. И всех призываю к тому же», – резюмировал Кононенко.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в своем Telegram-канале, что на Эдуарда Шарлота – певца и блогера из Самары – СК по Самарской области возбудил три уголовных дела: два из них по ч. 4 статьи 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма», еще одно – по статье 148 УК РФ «Оскорбление чувств верующих».

Шарлот наиболее известен из-за эпатажного поведения. Ранее он разместил видео, на котором сжигает паспорт, и заявил, что больше не считает себя гражданином России. Однако затем попросил в интернете деньги на обратный билет. Ночью 22 ноября Шарлот вернулся в Россию из Армении и был задержан в аэропорту Петербурга. В среду суд арестовал его на 13 суток за хулиганство.

Стоит отметить, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не следит за злоключениями Шарлота. «Я даже не знаю, кто это», – сказал представитель Кремля.