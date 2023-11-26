Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении

Tекст: Валентина Григоренко

В Telegram-канале ведомства говорится, что на Южнодонецком направлении российские войска отразили атаку штурмовой группы 72-й механизированной украинской бригады в районе Шевченко ДНР и улучшили положение по переднему краю. Отмечается, что потери ВСУ составили до 80-ти военнослужащих и два автомобиля за минувшие сутки.

Как указали в Минобороны, на Купянском направлении ВС России отразили четыре атаки штурмовых групп 57-й мотопехотной и 43-й механизированной бригад ВСУ в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области. Отмечается, что потери ВСУ составили до 20-ти военнослужащих и два пикапа, а также Россия поразила артиллерийскую систему М777 производства США и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

В сообщении говорится, что на Краснолиманском направлении российские военные отразили атаку штурмовых групп 12-й бригады спецназначения ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Общие потери противника составили до 60-ти военнослужащих и два автомобиля, уточнили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что на Донецком направлении ВС РФ отразили три атаки штурмовых групп 24-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Ленинского, Шумы и Марьинки ДНР. Отмечается, что общие потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, танк и шесть автомобилей, а также российские военнослужащие уничтожили самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства, две гаубицы «Акация», орудие «Мста-Б», гаубицу Д-20, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», гаубицу Д-30 и орудие М119 производства США.

В Минобороны пояснили, что на Запорожском направлении российская армия ликвидировала до 35-ти военнослужащих, танк и два автомобиля, а на Херсонском направлении потери противника составили до 55-ти военнослужащих и четыре автомобиля, а также были уничтожены гаубица «Мста-Б», радиолокационная станция, и самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США.

Кроме того, в пресс-службе уточнили, что российская армия поразила хранилище авиационного топлива ВСУ в Полтавской области, арсенал авиационных боеприпасов в Черкасской области, живую силу и военную технику ВСУ в 128-ми районах.

В Минобороны заявили, что силами ПВО за прошлые сутки сбиты три самолета ВСУ, два Су-27 расположены в районах Новорайска и Великой Александровки Херсонской области, а самолет МиГ-29 – в районе Пятихатки Днепропетровской области.

В ведомстве подчеркнули, что за прошлые сутки перехвачено 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожены 53 украинских беспилотников в районах Нырково, Золотаревки, Конопляновки ЛНР, Горловки, Липового ДНР, Таволжанки Харьковской области и Саги Херсонской области.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ нанесли 31 групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками, поразив пункты размещения украинского националистического батальона «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация) и «Иностранного легиона».