Tекст: Алексей Дегтярев

Склады уничтожены на военном аэродроме Долгинцево и в районе Днепропетровска, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

Также авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России за этот период поразили живую силу и военную технику ВСУ в 115 районах.

На Херсонском направлении украинская сторона потеряла до 35 человек, гаубицу МСТА-Б и орудие «Гиацинт-Б».

На Купянском направлении «Западная» группировка отразила две атаки украинских штурмовиков. К востоку от Синьковки (Харьковская область) поражены силы 14-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ. Украинская сторона потеряла до 110 человек и гаубицы Д-20 и Д-30.

Группировка «Центр» на Краснолиманском направлении отразила атаку штурмовиоков 5-й бригады нацгвардии Украины у Григоровки в ДНР. Поражены живая сила и техника 47-й механизированной бригады ВСУ у Петровского в ЛНР. Украинские военные потеряли до 55 человек за сутки.

На Донецком направлении «Южная» группировка поразила скопления военнослужащих 22-й и 28-й механизированных бригад ВСУ у Клещеевки, Курдюмовки, Раздоловки, Богдановки, Красного и Васюковки в ДНР. Там украинская сторона потеряла до 290 человек, гаубицы Д-20 и Д-30, станцию РЭБ «Буковель-AD».

На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» отразила атаку украинских штурмовиков у Приютного (Запорожская область) и поразила живую силу и технику 128-й бригады теробороны у Никольского в ДНР.

На этом направлении ВСУ за сутки потеряли до 150 человек, две бронемашины, гаубицу Д-20 и САУ «Гвоздика».

На Запорожском направлении отражены две атаки украинских штурмовиков 117-й механизированной бригады к северу от Новопрокоповки (Запорожская область). ВСУ потеряли свыше 40 человек, два танка, две бронемашины и пушку М-46.

У Вольнянска (Запорожская область) Павловки (Днепропетровская область) поражены две радиолокационные станции П-18 обнаружения и сопровождения воздушных целей.

У Серебрянки в ДНР поражены два командно-наблюдательных пункта 67-й механизированной бригады ВСУ и 100-й бригады теробороны.