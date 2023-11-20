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Роскосмос назвал причины сдвига сроков полета ПТК «Орел»
Роскосмос: Сдвиг сроков полета ПТК «Орел» связан с неготовностью инфраструктуры
Сроки полета нового пилотируемого транспортного корабля (ПТК) «Орел» сдвигаются в связи с неготовностью необходимой инфраструктуры, но в «бесконечный долгострой» проект не превратится, заявил исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» по перспективным программам и науке Александр Блошенко.
Как заявил Блошенко в рамках конференции «Наука на МКС», посвященной 25-летию Международной космической станции, космический корабль не существует отдельно – он существует в составе космического ракетного комплекса. По его словам, с этим же связано фазирование сроков по испытаниям «Орла», передает ТАСС.
Он добавил, что на космодроме Восточный необходимо построить монтажно-испытательный корпус, а также разместить средства поиска и спасения возвращающихся экипажей.
Более того, добавил он, для полетов корабля будет использоваться ракета «Ангара», а необходимая для нее стартовая инфраструктура на Восточном сейчас находится в стадии испытаний. Тем не менее, отметил Блошенко, проект продолжается.
«Нам деваться некуда. Бесконечным долгостроем это в любом случае не станет», – заключил он.
Ранее НПП «Звезда» создало туалет для перспективного корабля «Орел».
Напомним, заместитель генерального конструктора РКК «Энергия», главный конструктор Российской орбитальной станции (РОС) Владимир Кожевников на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023» сообщил, что два первых полета перспективного транспортного корабля «Орел» запланированы на 2028 год.