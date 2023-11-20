Роскосмос назвал причины сдвига сроков полета ПТК «Орел»

Роскосмос: Сдвиг сроков полета ПТК «Орел» связан с неготовностью инфраструктуры

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как заявил Блошенко в рамках конференции «Наука на МКС», посвященной 25-летию Международной космической станции, космический корабль не существует отдельно – он существует в составе космического ракетного комплекса. По его словам, с этим же связано фазирование сроков по испытаниям «Орла», передает ТАСС.

Он добавил, что на космодроме Восточный необходимо построить монтажно-испытательный корпус, а также разместить средства поиска и спасения возвращающихся экипажей.

Более того, добавил он, для полетов корабля будет использоваться ракета «Ангара», а необходимая для нее стартовая инфраструктура на Восточном сейчас находится в стадии испытаний. Тем не менее, отметил Блошенко, проект продолжается.

«Нам деваться некуда. Бесконечным долгостроем это в любом случае не станет», – заключил он.

Ранее НПП «Звезда» создало туалет для перспективного корабля «Орел».

Напомним, заместитель генерального конструктора РКК «Энергия», главный конструктор Российской орбитальной станции (РОС) Владимир Кожевников на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023» сообщил, что два первых полета перспективного транспортного корабля «Орел» запланированы на 2028 год.